Ucciso e gettato nel fiume a Steccato di Cutro, frase shock inchioda l’ex moglie: «Ci è andata di lusso»

4 minuti per la lettura

Il movente dell’omicidio di Steccato di Cutro in una intercettazione, l’ex moglie diceva: Ci è andata di lusso sennò avrebbe venduto tutto»

CUTRO — «Ci è andata di lusso sennò avrebbe venduto tutto». Bastano poche parole, pronunciate con una calma glaciale e un cinismo che gela il sangue, per disintegrare ogni residua parvenza di umanità e trasformare una tragedia domestica in un atto di spietata liberazione. È questa frase, che emerge dalle intercettazioni shock che scandiscono l’inchiesta della Procura di Crotone e dei carabinieri, la chiave di volta più macabra dell’intera vicenda. Una frase che denota il clima di insofferenza e l’odio freddo maturati tra le mura di quella casa a Steccato di Cutro, dove Salvatore Giglio sarebbe stato trucidato dall’ex moglie Daniela Rossato e dal figlio Nicola Giglio per la pretesa di disporre dei propri beni.

Almeno questa è la ricostruzione degli inquirenti. Proprio la donna avrebbe espresso soddisfazione per la scomparsa del marito, durante un colloquio intercettato con la figlia, «dismettendo per un momento i panni della vedova disperata e sconsolata», come osserva la gip Elisa Marchetto in accoglimento delle richieste della Procura guidata da Domenico Guarascio.

LEGGI ANCHE: Steccato di Cutro, ucciso e gettato nel fiume Tacina: in carcere l’ex moglie e il figlio – Il Quotidiano del Sud

I maltrattamenti e le scariche elettriche

Sempre la donna, a colloquio con gli investigatori dell’Arma, ha ammesso di aver subito numerosi episodi di violenza fisica da parte di Salvatore. Episodi mai denunciati. Ha raccontato di essere stata legata e sottoposta a scariche elettriche mentre era incinta. Ha affermato che il marito era solito avere comportamenti violenti quando era in casa, mentre appariva un uomo diverso all’esterno. Ultimamente, secondo la donna, era distratto e preoccupato e avrebbe manifestato l’intenzione di tornare in Svizzera dove era stato detenuto in passato per reati in materia di stupefacenti. La donna ha sostenuto anche che il marito aveva venduto un castagneto, appartamenti e porzioni della casa di famiglia ad acquirenti diversi, senza che i figli ricevessero un corrispettivo.

La notte del Tacina e l’orrore nel buio

Elementi che i carabinieri e la Procura di Crotone raccordano con il cronometro dell’orrore, che segna un arco temporale ben preciso: tra le 22:24:26 e le 22:47:20 del 23 settembre 2024. Fuori è buio fitto, un buio che inghiotte le campagne a ridosso della costa ionica. Nel silenzio spettrale rotto soltanto dal fruscio del vento e delle correnti, la Jeep Cherokee intestata allo stesso Salvatore Giglio si mette in moto. Al volante c’è l’ex moglie, affiancata dal figlio Nicola. A bordo, avvolto forse in un sacco della spazzatura, c’è il corpo senza vita del cinquantanovenne.

Il viaggio verso il fiume Tacina si consuma in un clima di surreale normalità criminale. Le portiere che si chiudono, il motore che fende il buio, l’arrivo sull’argine fangoso. La salma viene sfilata dall’abitacolo e abbandonata alla corrente, privata della dignità di una sepoltura. Il corpo non sarà mai ritrovato. Gli indagati avrebbero sfruttato l’orario notturno per non dare nell’occhio.

La gestione del post-delitto: pulizie e menzogne

Mentre il corpo scivola nel buio della corrente verso il mare di Steccato, dentro l’abitazione di via Agrigento la macchina della ripulitura è già attiva per sterilizzare la scena e azzerare ogni traccia. Le serrature vengono cambiate in fretta e furia per blindare l’accesso alla casa e impedire sorprese, mentre i pavimenti e gli spazi interni subiscono lavaggi intensi, con l’acido muriatico, e, secondo gli inquirenti, anomali. Dopo quella “fortuna” tanto sbandierata, viene predisposto un maquillage domestico con tanto di recita della parte dei familiari smarriti. Almeno questa è la ricostruzione degli inquirenti.

Il fumo sospetto

La stessa logica perversa guida i giorni successivi, quando il fumo acre e denso levatosi dal comignolo di casa viene notato dai vicini che mettono tutto a verbale nelle sommarie informazioni raccolte dagli investigatori. Quel fumo viene giustificato dall’indagata, secondo i carabinieri, in maniera fantasiosa. Dalla rabbia improvvisa sfogata bruciando vecchi abiti alla carne scongelata per un guasto elettrico inesistente. Menzogne cucite all’interno di un copione che prevedeva il confezionamento della pista dell’allontanamento volontario. Ma davanti alla freddezza dei tabulati, delle immagini implacabili delle telecamere e, soprattutto, di quella frase agghiacciante che svela il presunto movente, il castello di carta sarebbe crollato.