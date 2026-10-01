Le urla, i graffi e l’oggetto contundente: il cronometro dell’orrore nel cortile di Steccato di Cutro

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Dalle urla ai graffi ricondotti dall’indagata alla vivacità di un cane, ecco la sequenza del delitto di Steccato di Cutro

CUTRO — C’è un frammento sonoro, prima ancora che visivo, che spezza la quiete apparente di via Agrigento a Steccato di Cutro e apre la sequenza del delitto. Sono le 12:51 del 21 settembre 2024. Per un istante, i microfoni ambientali restituiscono l’urto della violenza: grida concitate, frasi a voce alta, urla distinte di un uomo e di una donna che si fronteggiano nel cortile. È l’attimo in cui la convivenza interrotta tra Salvatore Giglio e l’ex moglie Daniela Rossato precipita nell’irreversibile.

Dal litigio all’irruzione

La scansione temporale ricostruita dai carabinieri del Reparto operativo di Crotone parte da quel prologo taciuto dalla donna. Pochi minuti prima, tra le 12:00 e le 12:08, lo stesso Salvatore Giglio era stato ripreso nel giardino di casa intento a sistemare alcuni oggetti all’aperto, mentre la donna entrava e usciva dall’immobile. Poi la tensione sale e, tra le 12:51 e le 12:52, esplodono le urla. Le telecamere focalizzano un dettaglio decisivo alle 12:52:17.

È l’istante esatto in cui in via Agrigento compare Nicola Giglio, il figlio della vittima e della coindagata. Il giovane varca il cancello d’ingresso stringendo nella mano sinistra un oggetto non meglio identificato. È un ingresso che produce un effetto immediato: subito dopo, le urla cessano di colpo. Pochi minuti più tardi, alle 12:57, le telecamere immortalano Nicola mentre esce brevemente nel cortile, sferrando con stizza un calcio a un oggetto a terra prima di rientrare. Salvatore Giglio non varcherà mai più quel cancello da vivo.

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L’excusatio non petita e i segni della colluttazione

A saldare la prova di uno scontro fisico violento concorre, secondo gli inquirenti, una singolare circostanza. Diversi testimoni e i carabinieri della Stazione di Cutro annotano la presenza di evidenti graffi e lesioni profonde sulle braccia di Daniela Rossato, immortalati anche in scatti fotografici dalla sorella della vittima, Rosalba Giglio. È la stessa indagata a fornire spontaneamente, senza alcuna sollecitazione investigativa, una giustificazione preventiva: una «excusatio non petita», come osserva la gip del Tribunale di Crotone nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere da lei firmata. L’indagata attribuisce quelle ferite all’avambraccio destro alla presunta vivacità di un cane nella casa dei coniugi Giglio. Forse quel cane con cui più volte marito e moglie si sono fatti fotografare sorridenti, quando i litigi non erano frequenti. Una copertura goffa, sempre secondo gli inquirenti, per mascherare i segni evidenti di una colluttazione corpo a corpo.

L’acido all’MD, i viaggi al Tacina e le bugie dell’indagata

Nelle ore successive, la macchina della cancellazione delle prove si muove con metodo chirurgico. Il 23 settembre 2024, tra le 08:20 e le 08:35, la Jeep Cherokee in uso a Daniela Rossato sosta presso il supermercato MD di Belcastro. Lo scontrino numero 7 documenta l’acquisto di due litri di acido muriatico, sacchi per la spazzatura e detergenti aggressivi, utilizzati per ripulire a fondo la casa con agenti chimici corrosivi e rimuovere le tracce ematiche.

Contemporaneamente, i dati GPS della Jeep inchiodano l’indagata e il figlio a tre spostamenti verso un’area disabitata nel territorio della vicina Belcastro, in prossimità del fiume Tacina. Messa di fronte a queste evidenze nel corso degli interrogatori, Daniela Rossato aveva ribadito con fermezza di non essersi mai recata in quel luogo e di non essere mai andata nei pressi del fiume Tacina, escludendo categoricamente di aver guidato in quelle zone durante le ore notturne.

Le ispezioni dei carabinieri subacquei

Un muro di negazioni che è crollato davanti ai tracciati satellitari, i quali hanno certificato non solo i passaggi diurni, ma soprattutto la sosta notturna più compromettente. Quella protrattasi per ben 23 minuti, dalle ore 22:24:26 alle ore 22:47:20 del 23 settembre 2024, finestra temporale in cui, secondo gli inquirenti, il corpo è stato abbandonato alla corrente. I carabinieri subacquei hanno compiuto tre rastrellamenti ma non hanno rinvenuto i resti di Salvatore Giglio.