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Il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi di tre docenti calabresi: il bonus di 12,5 punti spetta solo con un concorso della stessa disciplina e grado. Assistiti dall’avvocato Liperoti hanno evidenziato che il bonus di 12,5 punti vale solo per lo «specifico posto»

CROTONE – Dodici punti e mezzo possono decidere l’assegnazione di una cattedra. Per ottenerli, però, non basta aver superato un qualsiasi concorso: la precedente selezione deve riguardare la stessa disciplina e lo stesso grado scolastico. È il principio che, secondo la nota dell’avvocato Gaetano Liperoti, emerge da tre sentenze del Consiglio di Stato pubblicate ieri, venerdì 27 novembre 2026, relative ai ricorsi dei docenti calabresi Agazio Rosanò, Bruno Palermo e Martina Riolo.

IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO DI TRE DOCENTI CALABRESI

La controversia riguarda il punto B.4.1 della Tabella B allegata al decreto ministeriale 205/2023, che riconosce un punteggio aggiuntivo per il superamento di una precedente procedura riferita allo «specifico posto». Proprio il significato di questa espressione ha generato interpretazioni differenti nella formazione delle graduatorie dei concorsi per l’immissione in ruolo previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

LA CONTROVERSIA E LA RICOSTRUZIONE DEL LEGALE

Secondo la ricostruzione del legale, le commissioni presso gli Uffici scolastici regionali non avevano seguito un criterio uniforme. Alcune richiedevano la corrispondenza della classe di concorso e del grado d’istruzione; altre distinguevano essenzialmente tra posto comune e sostegno. Letture diverse, capaci di incidere sull’attribuzione del bonus e sull’ordine dei candidati.

I tre insegnanti, assistiti da Liperoti, hanno sostenuto che il beneficio spettasse soltanto in presenza di una precedente selezione corrispondente a quella per la quale si chiedeva la valutazione del titolo.

LE TESI ACCOLTE

Una tesi accolta, riferisce l’avvocato, nelle pronunce illustrate nella nota.

Uno dei nodi riguarda le classi di concorso accorpate nel 2023. L’accorpamento, secondo il ragionamento riportato, non rende equivalenti le procedure per la scuola secondaria di primo grado e quelle per la secondaria di secondo grado. Restano distinti i ruoli di accesso e le graduatorie: la confluenza degli insegnamenti in classi accorpate non consente quindi di trasferire automaticamente il valore del precedente concorso da una procedura all’altra.

LA DISTINZIONE TRA GRADI SCOLASTICI

La distinzione tra i gradi scolastici conserva dunque un peso determinante. A sostegno di questa lettura, i giudici richiamano anche le differenze tra programmi e materie oggetto delle prove. Quelli previsti per l’accesso all’insegnamento nella secondaria di secondo grado presentano una maggiore complessità, come evidenziato nel riferimento all’allegato A del decreto 3059/2024.

Conta anche il dato letterale: l’aggettivo «specifico», secondo il passaggio delle sentenze riportato dal legale, delimita l’ambito concorsuale nel quale è stato conseguito il titolo valutabile. Il punteggio aggiuntivo viene così collegato alla pertinenza della selezione già superata, non alla semplice circostanza di aver affrontato con successo un altro concorso.

CONSIGLIO DI STATO E DOCENTI CALABRESI, IL CRITERIO UTILIZZATO

Sul piano pratico, il criterio esclude l’utilizzo automatico di una procedura relativa a una diversa disciplina o a un diverso grado scolastico per ottenere il bonus in un’altra graduatoria. La questione ha conseguenze concrete: 12,5 punti possono modificare la posizione di un aspirante docente e incidere su quella degli altri partecipanti.

L’AVVOCATO: «UNA BATTAGLIA DI EQUITÀ»

«È stata una battaglia di equità», commenta Liperoti, secondo il quale alcune commissioni avrebbero alterato le graduatorie Pnrr riconoscendo punti anche per concorsi non attinenti, fondati su programmi e conoscenze differenti. Il problema sollevato riguarda quindi l’omogeneità della valutazione e la parità di trattamento tra candidati.

Le decisioni costituiscono un riferimento per controversie sullo stesso problema interpretativo, ma non comportano una rettifica automatica e generalizzata delle graduatorie. Gli effetti devono essere valutati rispetto alle procedure interessate e alla situazione amministrativa e processuale dei singoli casi.

Il legale annuncia di voler sostenere il medesimo principio anche nei contenziosi sulle graduatorie del cosiddetto “Pnrr 3”, con particolare riferimento ai casi segnalati nel Lazio, in Puglia e in Calabria. Il punto centrale resta la coerenza dei criteri: secondo le pronunce illustrate nella nota, è la corrispondenza tra precedente concorso, disciplina e grado scolastico a determinare il diritto al punteggio aggiuntivo.