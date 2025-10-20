Operazione Thomas, sette assoluzioni e quattro condanne a Crotone

1 minuto per la lettura

Sette assoluzioni e quattro condanne per il Tribunale di Crotone nell’inchiesta che portò all’operazione Thomas sui presunti colletti bianchi della cosca Grande Aracri

CROTONE – Sette assoluzioni e quattro condanne. Si è così pronunciato il tribunale di Crotone nei confronti di undici imputati coinvolti nell’inchiesta che a gennaio 2020 portò all’operazione Thomas, condotta dalla Dda di Catanzaro contro i presunti colletti bianchi della cosca Grande Aracri di Cutro. Sotto accusa ci finirono anche quattro finanzieri (alcuni in congedo) imputati di rivelazione di segreti e altro insieme a vari imprenditori cutresi.

GLI ASSOLTI

Dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, assolto perché il fatto non sussiste l’imprenditore di Lamezia Terme, Giovanni Gentile, difeso dall’avvocato Massimiliano Carnovale.

Secondo le accuse, l’imprenditore lametino avrebbe messo a disposizione della consorteria cutrese la propria ditta denominata Edilsystem con sede a Lamezia Terme al fine di consentire ai sodali Salvatore Scarpino, Alfonso Diletto e Giuseppe Antonio Mancuso (collaboratore di giustizia) diretti dal capocosca Nicolino Grande Aracri, di poter investire denaro del sodalizio e/o procedere ad investimenti all’estero e in particolare accaparrarsi appalti, per il tramite della società Edilsystem e predisposizioni di fideiussioni bancarie false ad essa pertinenti, per la costruzione di una unità immobiliare in Algeria, così accrescendo – sempre secondo le accuse – le potenzialità economiche della cosca.

Assolti per alcuni capi anche Donato D’Amelio, Giuseppe Celi, Ivano Lanzo, mentre per Antonio Mercurio, Rosario Le Rose e Pietro Le Rose è giunta la prescrizione per alcuni capi d’accusa.

LE CONDANNE

Condannati invece per altri capi d’accusa Roberto Triolo, finanziere (1 anno e 7 mesi), Giuseppe Condemi, finanziere, (1 anno e 3 mesi), Ilario Fazzolari e Carmine Cutruzzolaro (4 anni ciascuno), Ivano Lanzo (12 anni).

