X
<
>

'Ndrangheta, beni confiscati al boss Trapasso di San Leonardo di Cutro e ai figli

| 10 Novembre 2025 09:24 | 0 commenti

Giovanni Trapasso

Giovanni Trapasso

giovanni trapasso, dda di catanzaro, 'Ndrangheta
1 minuto per la lettura

Confiscati beni al boss Trapasso di San Leonardo di Cutro e ai figli, sproporzione fra redditi dichiarati e patrimonio

CUTRO – «Chiara, inequivoca e rilevante sproporzione» tra redditi dichiarati e beni disponibili. Per questo la Guardia di finanza del Comando provinciale di Catanzaro ha confiscato un patrimonio da 830 mila euro a Giovanni Trapasso. Ritenuto il capo dell’omonimo clan di San Leonardo di Cutro, e ai figli Leonardo e Tommaso. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo calabrese, eseguito al termine di accertamenti coordinati dal Gico della Guardia di finanza.

RACKET SUL TURISMO

 I destinatari della confisca, già sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, erano coinvolti nell’inchiesta che portò all’operazione «Borderland». Il blitz nel 2016 portò a numerosi arresti con cui fu smantellata la cosca egemone nel territorio a cavallo tra le province di Catanzaro e Crotone. Una cosca che con l’imposizione del racket ai villaggi turistici, investimenti immobiliari con intestazioni fittizie e traffici di ingenti quantitativi di armi si sarebbe ritagliata un ruolo di primo piano nel panorama della criminalità organizzata calabrese.

Dall’inchiesta è scaturito un processo al termine del quale Giovanni Trapasso fu condannato, in via definitiva, a 19 anni di carcere. Pene elevate inflitte anche ai figli.

INDAGINI PATRIMONIALI

Le indagini avrebbero peraltro acclarato la stretta connessione con le famiglie mafiose dei Grande Aracri di Cutro e dei Farao-Marincola di Cirò Marina. La cosca Trapasso, attiva anche nelle estorsioni, sarebbe perfino giunta all’espropriazione, di fatto, di beni strumentali delle aziende o di beni personali e di famiglia delle vittime. Le indagini patrimoniali hanno consentito di ricostruire, dunque, patrimoni risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

La confisca eseguita dalle Fiamme gialle ha colpito otto fabbricati a Cutro e due rapporti bancari.

LEGGI ANCHE: Borderland, 9 assoluzioni definitive: c’è anche l’ex vicesindaco di Cropani

Ti potrebbe interessare anche:


Karpanthos, il “piano diabolico” di Iervasi e moglie per lo status di collaboratore di giustizia
-------------------------
Fc Crotone, la difesa chiede la revoca dell’amministrazione giudiziaria
-------------------------
Consorzio mafioso lombardo, intercettazioni a S. Marco Argentano sulla “cupola”
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI