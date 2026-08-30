Anziana truffata a Isola Capo Rizzuto: scoperto e denunciato l’autore

2 minuti per la lettura

Anziana truffata con il trucco del finto carabiniere a Isola Capo Rizzuto lo scorso 4 agosto, individuato l’autore, denunciato un 21enne

Prima la chiamata del finto carabiniere per segnalare un falso incidente, poi la visita del presunto “perito” inviato per inventariare e sequestrare i preziosi di famiglia, tra cui un’arma da fuoco. A Isola di Capo Rizzuto, scoperto l’autore della truffa ai danni di una donna di 77 anni. Individuato e denunciato un ventunenne di origine marocchina residente in Campania, tradito dall’auto a noleggio usata per la fuga e riconosciuto con certezza dalla vittima in foto.

Fondamentali la determinazione degli operanti, l’analisi della videosorveglianza e la collaborazione tra Comandi Arma. I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno così identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria l’autore di una truffa perpetrata ai danni dell’anziana donna del luogo. Si tratta di un ventunenne di origine marocchina residente in Campania. Dopo aver analizzato minuziosamente ore di registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i Carabinieri sono riusciti a individuare l’autovettura usata per la fuga — presa a noleggio — diramando immediatamente le ricerche a livello nazionale. I vari accertamenti incrociati hanno portato a identificare il presunto autore della truffa. La conferma definitiva è giunta in sede di formale individuazione fotografica in cui l’anziana vittima ha riconosciuto con certezza il ventunenne quale l’uomo che si era presentato presso la sua abitazione per farsi consegnare i preziosi e l’arma.

LA VICENDA

La vicenda trae origine nella mattinata dello scorso 4 agosto 2026. La vittima, una signora classe 1949, è stata contattata sulla linea fissa di casa da un interlocutore che si è falsamente qualificato quale appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il truffatore ha prospettato una falsa situazione emergenziale, raccontando di una presunta rapina a mano armata avvenuta a Crotone in cui era presumibilmente coinvolta l’auto di famiglia dell’anziana. Sfruttando la fragilità della donna e la conoscenza di dettagli personali, il malfattore l’ha convinta della necessità di dover verificare ed effettuare un “confronto” tra gli oggetti d’oro in suo possesso e la refurtiva della presunta rapina.

Continuando a mantenere la donna sotto pressione e in continuo contatto telefonico anche sul cellulare per impedirle di riflettere o chiamare i parenti, il malvivente l’ha indotta a disporre sul tavolo della cucina tutti i gioielli e monili di valore presenti in casa. Poco dopo si è presentato alla porta il finto perito/orafo — oggi identificato nel 21enne — che ha asportato l’ingente quantitativo di preziosi, per poi dileguarsi. Compreso l’inganno solo dopo l’allontanamento dello sconosciuto, la donna si è immediatamente rivolta ai Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, la cui tempestiva ed articolata attività d’indagine ha consentito in breve tempo di fare luce sull’evento e consegnare il responsabile alla Giustizia.