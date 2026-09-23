Operazione Last Minute, si chiude il cerchio su 15 indagati per narcotraffico

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Conclusa l’inchiesta per 15 indagati coinvolti nell’operazione Last Minute, il narcotraffico aveva base a Isola

ISOLA CAPO RIZZUTO – La Dda di Catanzaro ha fatto notificare un avviso di conclusione delle indagini a 15 persone che avrebbero fatto parte di una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico. Un’organizzazione che aveva il monopolio della piazza di spaccio di Isola Capo Rizzuto. L’inchiesta nel marzo scorso portò a una retata condotta dalla Squadra Mobile di Crotone. Operazione Last Minute, la chiamarono, perché dai dialoghi intercettati emerge che gli indagati utilizzavano il termine “minuti” per indicare il corrispettivo in denaro della droga da cedere. I canali di approvvigionamento denotano collegamenti con altri gruppi criminali, soprattutto nella Locride. Fiumi di cocaina, marijuana e hashish.

Il gruppo disponeva di una “clientela fissa” e per questo sono contestate numerose cessioni giornaliere di droga, sintomo di una certa organizzazione per poter fronteggiare la continua richiesta. Titolari dell’inchiesta i pm Antimafia Sarah Cacciaguerra,

Stefania Caldarelli, Corrado Cubellotti.

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La genesi dell’inchiesta

Tutto nasce da un arresto per droga per i fratelli Raffaele e Paolo Gualtieri avvenuto nel marzo 2024. Gli inquirenti notarono che nonostante fossero ai domiciliari, quotidianamente ricevevano visite di decine di clienti che acquistavano cocaina. Videoriprese e intercettazioni avrebbero così consentito di monitorare un’organizzazione vera e propria.

Ecco gli indagati. Francesco Agostino (30), di Gioiosa Jonica. Armando Bevilacqua (37), di Crotone. Francesco Bruno (30), di Isola Capo Rizzuto. Francesco Geraldi (59), di Isola Capo Rizzuto. Paolo Gualtieri (24), di Isola Capo Rizzuto. Raffaele Gualtieri (34), di Isola Capo Rizzuto. Francesco Laratta (27), di Crotone. Gaetano Maesano (38), di Isola Capo Rizzuto. Massimo Mazzaferro (49), di Gioiosa Jonica). Damiano Mellace (37), di Isola Capo Rizzuto. Antonio Giusepe Morrone (28), di Isola Capo Rizzuto. Giuseppina Muto (34), di Isola Capo Rizzuto. Giuseppe Rubino (34), di Isola Capo Rizzuto. Domenico Soda (22), di Crotone. Matteo Scicchitano (24), di Crotone.

Li difendono gli avvocati Roberto Coscia, Luigi Frustaglia, Pasquale Le Pera, Domenico Magnolia, Fabio Mesiti, Antonio Mittica, Sergio Rotundo, Luigi Villirilli.