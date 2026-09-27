Naufragio di Cutro, i motivi della condanna definitiva per il timoniere: manovra suicida prevedibile

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Depositate dalla Corte di Cassazione le motivazioni della condanna per il timoniere del caicco affondato nel tragico naufragio di Cutro

CUTRO – Nessuno spazio per ridimensionamenti del proprio ruolo né per scorciatoie difensive fondate su ipotetiche interruzioni del nesso di causalità. La condanna a 20 anni di reclusione e a tre milioni di euro di multa inflitta al siriano Mohamed Abdessalem per la strage di Steccato di Cutro è ora definitiva. A suggellarlo sono le motivazioni depositate dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, che smontano il ricorso difensivo dell’avvocata Vincenza Raganato e cristallizzano le responsabilità penali del timoniere del caicco Summer Love, affondato all’alba del 26 febbraio 2023 con un carico di morte pari a 94 vittime accertate.

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Gli occhi di sette sopravvissuti



Nelle 20 pagine redatte dai giudici di legittimità – presieduti da Massimo Ricciarelli e con relatore Giorgio Poscia – emerge con forza la centralità delle prove dichiarative. Gli “occhi” dei sette migranti sopravvissuti, valorizzati fin dal primo grado e blindati dai giudici d’appello, inchiodano Abdessalem non a un ruolo marginale di semplice comparsa, ma a una funzione direttiva e tecnica di primissimo piano. Un quadro che la Suprema Corte ha reso incrollabile, spiegando che l’imputato non solo era «presente alla guida di entrambe le barche» (prima il Luxury 2 e poi il caicco Summer Love) e munito di un tablet per tracciare la rotta, ma era anche l’addetto «alla manutenzione delle componenti meccaniche» del natante.

La questione difensiva dei mancati soccorsi

Il cuore del ragionamento della Cassazione ruota attorno agli istanti che precedettero il disastro. Per i giudici, la brusca manovra di inversione di rotta – attuata per fuggire al controllo delle forze dell’ordine dopo aver scambiato le luci sulla spiaggia per quelle della polizia – costituisce un processo causale continuo, lineare e non imprevedibile.

La difesa aveva tentato di spezzare la catena della responsabilità tirando in ballo le presunte omissioni nei soccorsi da parte della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Ma i giudici di piazza Cavour hanno respinto nettamente l’argomento, ribadendo un principio cardine. Le cause sopravvenute idonee a escludere il nesso di causalità sono solo quelle che innescano un processo «completamente autonomo» o uno sviluppo «anomalo, imprevedibile e atipico».

Manovra suicida e rischio prevedibile



Nel caso di Abdessalem, invece, l’impatto contro il fondale basso e la conseguente rottura dello scafo non furono che il tragico epilogo di una condotta scellerata gestita dal gruppo degli scafisti (altri quattro sono stati giudicati separatamente, uno è deceduto). La manovra suicida di virata ad alta velocità, compiuta con un’imbarcazione fatiscente, stracarica e in balia della risacca, rappresenta il rischio diretto «veicolato dalla condotta dell’imputato che ha rivestito il ruolo di scafista e addetto alla manutenzione del natante affondato». Eventuali responsabilità terze o omissioni altrui, sottolinea la Corte, non valgono a cancellare l’efficienza causale di chi ha guidato i migranti incontro alla morte.

La Cassazione ha confermato la correttezza del giudizio di merito nel negare benefici all’imputato, evidenziando «il ruolo certamente non secondario svolto dall’imputato (scafista ed addetto alla manutenzione del natante), il precedente specifico risultante a suo carico ed alla circostanza che egli, subito dopo i fatti, era fuggito all’estero».

La pronuncia della Consulta sui trattamenti inumani



La Suprema Corte ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla maxi-multa da tre milioni di euro (calcolata in base al numero delle persone trasportate). Richiamando la giurisprudenza della Consulta, i giudici hanno ribadito che la norma risponde a un’esigenza di tutela rafforzata dei diritti fondamentali delle persone trasportate, esposte a trattamenti inumani e a pericoli mortali per finalità di lucro. Per Abdessalem, oltre a quelle della carcerazione definitiva, si aprono le porte del risarcimento milionario alle parti civili e alle istituzioni costituite (ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei ministri), rappresentate in Cassazione rispettivamente dagli avvocati Gianfranco D’Ettoris e Antonio Trimboli.