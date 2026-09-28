Naufragio di Cutro, il «compitino» di Frontex e i retroscena di quella notte

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Interrogatori di ufficiali Frontex condotti dal pm Staccini versati agli atti del processo per il naufragio di Cutro: le chat e il compitino



CROTONE – C’è un abisso tra il «compitino» burocratico consegnato ai registri ufficiali e la realtà vissuta da chi, quella maledetta notte del 25 febbraio 2023, guardava i monitor della sala operativa di Varsavia. A tentare di colmare quell’abisso è un messaggio WhatsApp, battuto alle 22.57, che pesa come un macigno sulla ricostruzione dei soccorsi mancati a Steccato di Cutro. A scriverlo è Walter Vincenzo Pascalicchio, esperto di Law Enforcement dell’agenzia Frontex, che in un momento di aperta insofferenza verso i protocolli standard avverte un ufficiale della Guardia di Finanza con parole inequivocabili. «Potrebbe essere (con quello che è successo in Turchia) che sia pieno di siriani sotto…».

Il tarlo: «Potrebbe essere pieno di siriani sotto»



Mentre a poche miglia dalle coste crotonesi la barca a vela Summer Love solca lo Ionio a sei nodi con il boccaporto termico aperto, nei server dell’agenzia europea e nei canali informali degli analisti il sospetto non è un’ipotesi vaga, ma un tarlo alimentato dai flussi del periodo, dal terremoto in Turchia e dalle intercettazioni satellitari del sistema Flying Fish. Eppure, nei sighting report ufficiali l’evento scivolerà via con la formula asettica di una “possibile presenza di persone a bordo” su un’imbarcazione da diporto, senza l’urgenza di un mayday conclamato. È la cronaca di un disastro annunciato nei dettagli. L’apparato europeo rivendica di aver fatto il proprio dovere trasmettendo i dati alle autorità italiane, mentre gli uomini in prima linea si accorgono che i logbook ufficiali sono rimasti colpevolmente scarni. Un “compitino”, appunto.

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Da Varsavia a Crotone



La ricostruzione di quella notte, emersa dai verbali di sommarie informazioni e dalle trascrizioni integrali depositate dal pm Matteo Staccini nel processo a carico di sei ufficiali imputati per i mancati soccorsi, restituisce una spaccatura netta tra la versione istituzionale e la realtà vissuta dagli operatori in sala. A parlare al pm di “compitino” è proprio Pascalicchio, oggi maresciallo capo della Guardia di Finanza ma all’epoca dei fatti distaccato a Varsavia come analista. L’aereo di sorveglianza Frontex Eagle 1 aveva intercettato il target durante il rientro da un volo di ricerca. A causa dei forti venti e dell’autonomia ormai agli sgoccioli, l’equipaggio aveva a disposizione appena 15 minuti di streaming visivo pulito prima di dover ordinare il rientro alla base.



I 15 minuti della verità

È in quel quarto d’ora che si consuma il cortocircuito. Formalmente, i bollettini ufficiali e i sighting report redatti dall’agenzia parlano di un’imbarcazione da diporto con un boccaporto termico aperto a prua, limitandosi a registrare una “possibile presenza di persone a bordo”. Ma sul piano informale, la percezione è ben diversa. Pascalicchio sa che i canali ufficiali rischiano di impantanarsi tra passaggi burocratici e ritardi di valutazione. Decide così di agire d’iniziativa. Scavalca la gerarchia formale e contatta direttamente su WhatsApp il capitano De Maria — suo ex comandante sul pattugliatore veloce Petrucci — per passargli i dati cinematici, le coordinate e persino l’anticipazione ufficiosa del numero di telefono satellitare captato dal sistema Flying Fish.

Formule scarne e niente mayday

Un sistema d’intercettazione satellitare potentissimo in dotazione all’aereo inglese, capace di agganciare le chiamate dirette in Turchia ma vincolato in Italia da rigide norme sulla privacy che ne impedivano la divulgazione ufficiale.

«L’ho avvisata giusto per velocizzare il tutto nel caso di attivazioni eventuali», si giustificherà a verbale il militare, esprimendo al contempo un profondo rammarico per la freddezza dei registri ufficiali. «Vedere quel logbook scarno… ti girano un po’…mi delude il fatto che l’agenzia abbia fatto il compitino, l’e-mail, senza… La responsabilità penale è personale, io mi sento a posto ma di più». «Il minimo sindacale», osserva il pm con riferimento al “compitino”.

La linea del comando tattico



Sullo sfondo di questa catena informativa si muove anche la figura di Giovanni Ligas, all’epoca Team Leader nella sala operativa di Varsavia (oggi promosso a coordinatore della flotta dell’Agenzia). Ligas, ascoltato dal pm, traccia il perimetro istituzionale entro cui si muoveva Frontex. Le immagini in tempo reale catturate dalla telecamera termica ed elettro-ottica dell’Eagle 1 non viaggiavano solo verso i monitor di Varsavia, ma venivano trasmesse in diretta e senza filtri anche all’ICC (International Coordination Centre) di Pratica di Mare e all’MRCC di Roma. Il Team Leader ribadisce con forza che l’agenzia europea non ha alcuna autorità decisionale o comando tattico sulle operazioni in mare.

Il framework della Joint Operation Themis assegna la gestione tattica ed esclusiva alle autorità nazionali italiane. «Noi forniamo semplicemente gli elementi che vediamo, senza alcun tipo di valutazione tecnica fondamentalmente. Il follow-up spetta alla ICC», mette a verbale Ligas. A conferma della correttezza formale delle procedure seguite, Ligas ricorda che l’intero operato dell’agenzia in quella notte è stato sottoposto a un’accurata inchiesta indipendente del Mediatore europeo, conclusa con l’archiviazione e il riconoscimento che Frontex aveva agito in piena conformità ai regolamenti e alle best practices.

Il sistema Flying Fish inattuabile in Italia



A completare il quadro dei testimoni chiave della notte di Cutro è Paolo Magistri, l’altro esperto in servizio nella sala operativa di Varsavia quella sera. Nelle sue dichiarazioni e nelle chat sequestrate, in particolare nello scambio con l’imputata Francesca Perfido della sala operativa dell’IMRCC di Roma, Magistri fotografa la genesi della vicenda. Il velivolo Eagle 1 individua il target descrivendolo inizialmente come uno yacht che naviga tranquillamente con le luci accese. Viene evidenziato l’impiego del sistema di monitoraggio satellitare Flying Fish, definito come uno strumento d’avanguardia ma giuridicamente problematico in Italia per via delle leggi sulla privacy, sebbene pienamente operativo sugli assetti battenti bandiera inglese contrattualizzati da Frontex. Nel corso dello scambio, la natura dell’evento viene discussa apertamente. Il dubbio è se classificarlo come traffico migratorio o chiuderlo cautelativamente come “evento non migratorio”, prima che il barcone si schiantasse contro la secca di Steccato.

Il divario tra i radar e la realtà vissuta dagli operatori



L’incrocio di queste tre testimonianze raccolte a luglio dal pm Staccini, che approderanno presto nel processo in corso a Crotone, sono l’emblema di un cortocircuito. Se da un lato l’apparato europeo continua a trincerarsi dietro la natura consultiva e di supporto del proprio mandato, ribadendo che la palla passava inevitabilmente ai centri di coordinamento italiani, dall’altro le voci degli operatori svelano che il sospetto di trovarsi di fronte a un carico di disperati in balia del mare non era un’ipotesi remota o imprevedibile. Di lì a poche ore si sarebbe materializzata la tragedia.