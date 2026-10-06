Crotone, si insediano i nuovi vertici dell’Arma dei carabinieri

2 minuti per la lettura

S’insediano il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Crotone e i vertici delle tre Compagnie: «Rigore investigativo e prossimità»

CROTONE – Si insediano ufficialmente i nuovi vertici dell’Arma dei carabinieri nel Crotonese. Questa mattina, nella caserma di via Botteghelle, il nuovo comandante provinciale, colonnello Dario Pini, ha presentato alla stampa i tre ufficiali assegnati alla guida delle compagnie dipendenti. In particolare, il colonnello Pini, originario di Vicenza, classe 1978, uscito dall’Accademia Militare di Modena e dalla Scuola Ufficiali di Roma, vanta un curriculum che spazia dal comando della Compagnia di Lanusei alle sezioni anticrimine del Ros di Nuoro e Cagliari, passando per la guida del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e del Reparto Operativo di Cosenza, prima di transitare dall’Ufficio Personale del Comando Legione Calabria. Subentrato al collega Raffaele Giovinazzo, Pini ha tracciato le linee guida di un’azione che unisce il rigore investigativo alla vicinanza quotidiana ai cittadini.

LEGGI ANCHE: https://www.quotidianodelsud.it/calabria/crotone/cronache/criminalita/2026/09/15/crotone-nuovi-comandanti-provinciali-di-carabinieri-e-guardia-di-finanza

Profili operativi

«Ci inseriamo in un territorio particolarmente sensibile e delicato – ha sottolineato il comandante provinciale nel corso dell’incontro –. Ciascuno di noi vanta esperienze formative solide e un buon profilo investigativo, ma è fondamentale anche la funzione di prossimità, il contatto diretto con le fasce deboli della popolazione esposte a truffe e abusi». Grande attenzione è stata rivolta anche alle giovani generazioni. «La cultura della legalità significa ossequio delle regole, che porta diritti e libertà. Dobbiamo far percepire questo valore ai ragazzi». Di fronte a un contesto territoriale complesso, l’impatto con la provincia ha registrato una calorosa accoglienza sociale, offrendo al contempo l’occasione per osservare dinamiche criminali a cui dare risposte adeguate.

Compagnia di Crotone

Si ridisegna la presenza dell’Arma anche sui tre snodi chiave della provincia. Alla guida della Compagnia di Crotone assume l’incarico il capitano Marco Mastrovito, classe 1993, originario di Marina di Gioiosa Jonica. Proveniente dal comando della Compagnia di Lanusei e forte di esperienze investigative e operative tra Genova Sampierdarena e Aversa, l’ufficiale unisce al percorso in Giurisprudenza un recente master di secondo livello sul contrasto al terrorismo internazionale, sulla cyberjihad e sulla comunicazione strategica.

Compagnia di Cirò Marina

La Compagnia di Cirò Marina, presidio della fascia costiera e dell’entroterra ionico, viene affidata al capitano Alessio Andolina, classe 1998, originario di Enna e proveniente dalla Scuola Militare “Teuliè” di Milano. Ufficiale del Ruolo Normale, ha maturato esperienze formative e di insegnamento alla Scuola Allievi di Reggio Calabria e, più recentemente, il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marano di Napoli.

Compagnia di Petilia Policastro

L’area montana e interna di Petilia Policastro è invece guidata dal capitano Gabriele Migliano, classe 1985, originario di Rende. Ufficiale con un solido retroterra nell’Arma – iniziato nei ranghi dei marescialli e proseguito con il comando della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto dal 2017 al 2021 e della Compagnia di Soveria Mannelli –, Migliano vanta un ricco percorso di studi specialistici in security, intelligence e giurisprudenza.

I nuovi comandanti sono già operativi nei rispettivi territori, pronti ad assicurare continuità, presenza istituzionale e risposte ferme a tutela della legalità.