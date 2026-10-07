Crotone, il Riesame conferma il sequestro a carico del sindacalista Tomaino

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Il Riesame conferma il sequestro nell’ambito dell’inchiesta di Crotone sui fondi Uil, respinta l’istanza dell’ex segretario Tomaino

CROTONE — Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo disposto nel luglio scorso nei confronti di Fabio Tomaino, ex segretario della Camera sindacale Uil di Crotone e oggi segretario regionale della Confial. Viene così avvalorato l’impianto accusatorio della Procura, che ha coordinato l’indagine della Digos della Questura. I giudici hanno respinto l’istanza di riesame avanzata dalla difesa, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle ipotesi di reato contestate, che spaziano dall’appropriazione indebita aggravata all’autoriciclaggio.

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L’inchiesta sulla gestione dei fondi Uil

L’inchiesta, scaturita dalla denuncia-querela presentata nel luglio 2025 da Mariaelena Senese, segretaria regionale della Uil e commissaria straordinaria della struttura territoriale, aveva fatto emergere una serie di anomalie nella gestione contabile dei fondi sindacali. Gli accertamenti bancari, sviluppati dopo le dimissioni di Tomaino avvenute a fine maggio 2025, avevano evidenziato prelievi ingiustificati, emissione di assegni senza causale e ricariche effettuate su carte prepagate personali. Resta in piedi, dunque, il sequestro preventivo d’urgenza per un valore complessivo di 62.482,24 euro. Nel mirino degli inquirenti sono finite quattro polizze assicurative intestate a Fabio Tomaino e acquistate tra dicembre 2025 e inizio 2026 e una quota di 6.425,80 euro legata a un’operazione di cartolarizzazione crediti gestita dalla società Summer Spv srl. Beni blindati dalla magistratura per neutralizzare i profitti di un presunto autoriciclaggio.

Gli accertamenti proseguono

Proseguono gli approfondimenti investigativi sul reticolo di operazioni finanziarie finite al centro del procedimento penale. L’indagine punta a fare piena luce sulla destinazione delle risorse sottratte alla Camera sindacale crotonese, tracciando i flussi di denaro confluiti, secondo l’ipotesi accusatoria, anche in polizze assicurative e operazioni di cartolarizzazione. La difesa valuterà ora il deposito del ricorso per Cassazione.