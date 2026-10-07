Teorema, annullata con rinvio l’ordinanza per Manica, ex vicepresidente della Provincia di Crotone

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Annullata con rinvio l’ordinanza cautelare per Manica, l’ex vicepresidente della Provincia di Crotone al centro dell’inchiesta Teorema

CROTONE — La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Fabio Manica, ex vicepresidente della Provincia di Crotone, accogliendo il ricorso dei difensori, gli avvocati Roberto Coscia e Francesco Gambardella. La Suprema Corte rimette così in discussione le fondamenta di un’indagine che aveva retto all’esame dei giudici di Catanzaro, quella che aveva portato all’operazione Teorema, con cui la Guardia di finanza e la Procura ritengono di avere smantellato un vasto giro di tangenti.

Il Riesame aveva blindato l’accusa per il comitato d’affari

Il vaglio del Riesame aveva blindato la misura restrittiva valorizzando un solido impianto accusatorio, già approdato nel giudizio immediato che si dovrà celebrare dinanzi al Tribunale penale di Crotone. Un sistema di affidamenti diretti decisi «a tavolino» e una «pianificazione generale», osservava il Riesame, basata su accordi strutturati, attorno a cui ruotavano le captazioni ambientali nella sede della Sinergyplus srl e il celebre passaggio in cui si certificava che «non si è mossa una matita» senza che l’ex esponente di FI sapesse nulla.

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La difesa nega la corruzione e il patto associativo

Su quell’impalcatura la difesa ha tentato di incidere negando i gravi indizi di colpevolezza. I legali di Manica hanno contestato la qualificazione giuridica della corruzione, evidenziando come i ritorni economici legati alla società di professionisti non integrassero gli estremi del sinallagma corruttivo strutturato, potendosi tutt’al più ricondurre a dinamiche di conflitto d’interessi e a profili riconducibili al vecchio abuso d’ufficio. Sotto il profilo associativo, i legali hanno fatto leva sul dato cronologico della costituzione della Sinergyplus, sorta in epoca antecedente all’ascesa di Manica alla vicepresidenza dell’ente. Sarebbe stata, secondo la prospettazione difensiva, la società a sfruttare il ruolo di Manica per ottenere affidamenti.

La questione sull’assenza del nesso causale tra falso e pactum sceleris

Nel mirino del ricorso sono finiti anche i presunti falsi ideologici legati alle delibere d’affidamento. Gli avvocati Gambardella e Coscia hanno rimarcato l’assenza di un ruolo attivo, di istigazione o di comando da parte dell’ex amministratore nei confronti dei funzionari autori materiali degli atti. Una questione che la difesa solleva perché spezza il nesso causale e logico tra il presunto falso e il pactum sceleris corruttivo. I legali di Manica hanno, inoltre, eccepito profili di nullità legati alle garanzie partecipative dell’interrogatorio preventivo. L’interrogatorio preventivo sarebbe viziato dal deposito tardivo o sopravvenuto di nuovi atti investigativi senza che la difesa ne avesse tempestiva e piena contezza al momento dell’atto.

Nel corso degli interrogatori dinanzi ai magistrati della Procura e agli investigatori delle Fiamme Gialle, l’ex vicepresidente della Provincia, come si ricorderà, ha avviato una fase di parziali ma significative ammissioni, delineando i contorni del sistema corruttivo e confermando diversi elementi della tesi della Procura.