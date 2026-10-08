Grecale, nel filone sulle donne dei narcos di Crotone la Dda chiede altre 24 condanne

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Il ruolo delle donne nel secondo troncone del processo Grecale contro il narcotraffico a Crotone, salgono a 70 le condanne richieste

CROTONE – Si allunga l’elenco delle pene sollecitate dalla Dda di Catanzaro nel maxi processo col rito abbreviato scaturito dall’operazione Grecale, con cui, nel novembre 2024, fu smantellato un gruppo criminale dedito al traffico di fiumi di droga. Dopo la riunione dei procedimenti Grecale 1 e Grecale 2, la pubblica accusa ha infatti formalizzato altre 24 richieste di condanna che vanno ad aggiungersi alle 46 richieste già avanzate nel corso di una precedente udienza per il troncone principale.

Accorpati i 2 filoni, salgono a 70 le condanne richieste

Sale a ben 70 il totale degli imputati per i quali vengono sollecitate sanzioni detentive. Sommando le pene al netto delle assoluzioni parziali proposte, la Dda ha chiesto complessivamente oltre 116 anni di reclusione con la nuova requisitoria. Il gup distrettuale di Catanzaro ha fissato un serrato calendario per le discussioni difensive, che si protrarrà fino a dicembre. Prenderanno la parola gli avvocati Aldo Truncè, Fabrizio Salviati, Elisabetta Salviati, Ilda Spadafora, Alberto Laratta, Antonio Lomonaco, Romano Liotti, Roberto Coscia.

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Il ruolo delle donne nel narcotraffico

L’inchiesta, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura antimafia di Catanzaro, aveva già fatto emergere la struttura capeggiata da elementi di vertice come Maurizio Valente, Antonio Laratta, Andrea Ermenegildo Misticoni e Salvatore Santoro, per i quali a febbraio erano stati chiesti 20 anni di reclusione ciascuno. Al centro del nuovo filone processuale assumono una particolare centralità le donne. Le più agguerrite, in caso di mancati incassi dello spaccio di droga, erano infatti le mogli degli indagati arrestati, le quali pretendevano il denaro necessario al sostentamento dei familiari quando gli uomini finivano in manette. Secondo l’accusa, proprio le donne assumevano un atteggiamento autoritario pretendendo di ricavare proventi con continuità dalla vendita della droga gestita nel quartiere Fondo Gesù.

Ecco l’elenco delle richieste