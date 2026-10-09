Isola, la Cassazione conferma: tentacoli degli Arena cresciuti all’ombra dell’Arena di Verona

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I motivi della sentenza con cui la Cassazione rende definitive tre condanne per le infiltrazioni della cosca Arena di Isola a Verona

ISOLA CAPO RIZZUTO – Non è un gioco di parole ma una sentenza della Corte di Cassazione. L’ascesa dei tentacoli della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto all’ombra della Fondazione Arena di Verona restituisce tutta la misura di un sistema economico infiltrato in profondità, all’interno del quale la meticolosità di una fatturazione fittizia si salda alla logica del riciclaggio. È questo il baricentro attorno a cui ruotano le motivazioni della sentenza con cui la Suprema Corte ha reso definitive le condanne per il sistema di false fatturazioni e reimpiego di capitali illeciti che legava il Veronese alle cosche Grande Aracri di Cutro e Arena-Nicoscia di Isola.

Respingendo i ricorsi degli avvocati Luca Cianferoni, Antonio Comberiati e Gianni Russano, i giudici di piazza Cavour offrono una lettura del provvedimento d’appello che blinda un percorso argomentativo che parte dalla manipolazione dei flussi finanziari per arrivare alla responsabilità associativa.

Le tre condanne definitive

Il pronunciamento della Cassazione cristallizza definitivamente le condanne inflitte il 16 settembre 2025 dalla Corte d’appello di Venezia a tre imputati di Isola Capo Rizzuto, confermando le pene rideterminate. Per il collaboratore di giustizia Domenico Mercurio la pena definitiva si attesta a 4 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per i fratelli Pasquale e Francesco Riillo le condanne ammontano rispettivamente a 6 anni e a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Un esito che conferma, in buona sostanza, l’impianto accusatorio che anche in primo grado, davanti al gup di Venezia, aveva già fotografato la ramificazione degli affari illeciti attorno agli appalti di servizi e ponteggi per l’ente lirico veronese.

La ripulitura del denaro sporco

Al centro del ragionamento della Cassazione la necessità di separare con esattezza chirurgica le condotte di riciclaggio da quelle di reimpiego, superando le obiezioni difensive contro questa distinzione strutturale. Come evidenziato nel provvedimento, le due fattispecie «si differenziano nella condotta […] e, conseguentemente, nella ratio dell’incriminazione». I giudici precisano che «il delitto di reimpiego è stato introdotto per contrastare la redditizia reimmissione dei capitali illeciti, successivamente alla loro “ripulitura”, nei normali circuiti economici e finanziari». Invece, «il riciclaggio sanziona la trasformazione del “denaro sporco” in “pulito”». Il delitto di reimpiego colpisce pertanto «l’impiego del denaro, cosi ripulito, in investimenti apparentemente legittimi».

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False fatture per servizi e ponteggi

Una scissione dinamica che la Corte d’Appello di Venezia ha ricostruito delineando «l’intero percorso dei flussi di denaro, in ogni singolo segmento della complessa vicenda finanziaria (nelle varie fasi del trasferimento a terzi dei proventi illeciti, della creazione di una copertura lecita a tale ricchezza, del ritorno alla cosca dei capitali ripuliti)». In questa architettura fraudolenta, le fittizie fatturazioni emesse dalle società cartiere per servizi e ponteggi legati agli spettacoli dell’ente scaligero servivano a giustificare formalmente i bonifici. La provvista liquida iniziale veniva invece fornita direttamente dai fiduciari della consorteria mafiosa per alimentare un ciclo di restituzioni caratterizzato da una maggiorazione complessiva del 35%, comprensiva della tassa sul valore aggiunto non versata e della provvigione remunerativa.

I proventi illeciti delle cosche

Il meccanismo fraudolento viene individuato a valle nei profitti derivanti dalla violazione delle norme tributarie e a monte nei proventi illeciti delle consorterie del Crotonese. Richiamando i principi fissati dalle Sezioni Unite, la Corte ribadisce che «il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti». Rientra negli scopi dell’associazione anche quello di «trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso».

L’inserimento nella consorteria

La consapevolezza di questa genesi criminale, schermata da una fitta rete di movimentazioni societarie, viene ritenuta impermeabile a letture alternative. Che gli imputati fossero coscienti dell’origine del flussi lo si ricava, osservano i giudici, dal «compendio intercettivo» e dalle «dichiarazioni dei còrrei». I giudici sottolineano come l’inserimento degli imputati in questo circuito non fosse affatto occasionale. Chiara la volontà di cooperare al drenaggio e alla ripulitura di capitali mafiosi attraverso lo schermo di imprese formalmente estranee ma funzionalmente asservite agli interessi delle cosche.

Il ruolo degli imputati

La tenuta logica del provvedimento si estende anche alla struttura associativa e al ruolo dei fratelli Riillo e di Mercurio. La Suprema Corte evidenzia come «l’apporto fornito da Francesco Riillo nell’attività collettiva di ripulitura dei proventi ‘ndranghetistici, mediante iniziale contributo di liquidità e nuovo e fondamentale intervento finale per la retrocessione alla cosca degli originari flussi di denaro, incrementati degli ulteriori profitti», integri pienamente una condotta associativa di vertice.

Operatività ininterrotta nonostante le operazioni Aemilia e Jonny

La motivazione valorizza un indice sintomatico di straordinaria forza dimostrativa: la continuità imperterrita dei flussi finanziari e dell’architettura fraudolenta, rimasta «senza interruzione, neppure dopo il tranciante intervento delle Forze dell’ordine» e le scosse telluriche inferte dalle grandi operazioni antimafia Aemilia e Johnny. Emblematica, in questa prospettiva di ininterrotta operatività, l’immediata successione di Francesco Riillo al fratello Pasquale dopo le restrizioni cautelari. Il suo ruolo era «talmente essenziale che, dopo il suo arresto, si è reso necessario sostituirlo immediatamente per proseguire la lucrosa attività con un nuovo e fidato referente costituito dal fratello Francesco».

L’aggravante dell’agevolazione mafiosa

A suggello di ciò, la Corte osserva che «la minor durata temporale della condotta posta in essere dal ricorrente non incide, con ogni evidenza, sulla ipotizzabilità dell’autonoma ipotesi della direzione/organizzazione del sodalizio», confermando la natura organicamente strutturata della consorteria. Il rigetto dei ricorsi si completa con la conferma della legittimità dell’aggravante di agevolazione mafiosa e della confisca dei flussi finanziari illeciti.

La pronuncia della Cassazione fotografa la pervasività di un sistema criminale capace di infiltrare i circuiti economici del Nord Italia e i prestigiosi palcoscenici della Fondazione Arena attraverso la combinazione fraudolenta di evasione fiscale e riciclaggio di matrice mafiosa.