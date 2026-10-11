Mafia dei boschi, la Dda impugna l’assoluzione della nipote del boss Coco Trovato

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Secondo i pm la nipote di Coco Trovato indusse il pentito a interrompere la collaborazione da cui partì l’inchiesta sulla mafia dei boschi

CATANZARO — La Dda di Catanzaro ha impugnato l’assoluzione di Giuseppina “Giusy” Coco Trovato, nipote dello storico boss Franco Coco Trovato detto “il professore”, dall’accusa di associazione mafiosa, che le veniva contestata nell’ambito del processo sulla mafia dei boschi. Il giudizio di secondo grado prenderà il via il prossimo 13 gennaio davanti alla Corte d’Appello del capoluogo calabrese. Il decreto di citazione a giudizio individua quali parti offese, ammesse a rinnovare la costituzione di parte civile come già avvenuto nel processo di primo grado, il Ministero dell’Interno, Poste Italiane e i Comuni di Petronà e Cerva (quest’ultimo rappresentato dall’avvocata Filly Pollinzi del Foro di Crotone).

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L’inchiesta e il profilo dell’imputata



L’appello si inserisce nella maxi-inchiesta “Karpanthos”, che portò all’operazione dei carabinieri contro le cosche dell’area presilana tra le province di Catanzaro e Crotone. Il primo grado del processo che ne è scaturito, tra rito abbreviato e ordinario, ha già registrato condanne per oltre tre secoli complessivi di reclusione.

Giuseppina Coco Trovato, di 41 anni, nata a Lecco e residente a Galbiate, porta un cognome di assoluto rilievo negli assetti della criminalità organizzata calabrese trapiantata al Nord. L’imputata è infatti nipote del capo storico della ‘ndrangheta lombarda, radicatosi nel Lecchese e alleato strategico della cosca De Stefano di Reggio Calabria. Sua figlia Giuseppina, cugina omonima dell’imputata del processo sulla mafia dei boschi, ha infatti sposato Carmine De Stefano, primogenito del boss Paolo De Stefano.

Le cosche della Presila dipendevano da Coco Trovato

Storicamente, le cosche emigrate in Lombardia dovevano chiedere l’assenso proprio a Franco Coco Trovato per ogni azione criminale al Nord, avvalendosi come referente del crotonese Vittorio Foschini (ex braccio destro del boss poi divenuto collaboratore di giustizia nel ’95). Negli anni Novanta, come ha confermato anche il pentito Giuseppe Liperoti, genero del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, prima di trasferirsi in Lombardia dove avrebbe compiuto la sua ascesa criminale, Franco Coco Trovato era a capo del “locale” di Marcedusa da cui dipendevano le cosche della Presila.



Le intercettazioni e la dissuasione



Al di là del peso della discendenza familiare, l’impianto accusatorio fonda le sue contestazioni sulle condotte attribuite alla donna nei confronti dell’ex convivente Danilo Monti, il cui pentimento e le cui rivelazioni avevano fornito l’impulso decisivo all’avvio delle indagini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe cercato di dissuadere Monti dal compiere una collaborazione ad ampio raggio con gli inquirenti.

In un’intercettazione captata dagli investigatori ed entrata agli atti del procedimento, la donna sminuiva l’apporto reso da Monti alle autorità. «Danilo Monti non è un collaboratore di giustizia, ha collaborato sull’omicidio, ha ammesso le sue colpe ma gli altri erano stati arrestati, lui ha chiuso il puzzle con i due mandanti». E ancora: «Che il mio compagno abbia collaborato su quello che ha fatto ok, ma che abbia collaborato a 360 gradi, non lo permetto neanche ad una mosca di dirlo».

I fazzolettini manoscritti



Dopo l’arresto di Monti, la donna avrebbe continuato a frequentare il gruppo di Cerva, da cui avrebbe ricevuto sostentamento economico. E, soprattutto, avrebbe veicolato tra i sodali informazioni sulle rivelazioni fornite dal suo compagno che con astuzia le forniva fazzolettini manoscritti durante i colloqui in carcere. Per la Dda l’assoluzione non solo non è motivata adeguatamente ma la sentenza non terrebbe conto dell’intervento decisivo della donna affinché Monti interrompesse il percorso di collaborazione con la giustizia. «Stai scombussolando la vita di tante persone», avrebbe detto in una conversazione intercettata la nipote del boss.

Sul ricorso del procuratore antimafia Salvatore Curcio e della sostituta Veronica Calcagno si pronuncerà il collegio d’appello, chiamato a riesaminare la posizione processuale dell’imputata, difesa dall’avvocato Marco Bianucci del Foro di Milano.