Caso Rossi, l’ombra della cosca Grande Aracri di Cutro emerge dalle rivelazioni del super teste

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Secondo il super teste calabrese, Rossi doveva essere intimitidito per proteggere gli interessi della cosca Grande Aracri di Cutro

CUTRO – «Mussari voleva gestire la situazione direttamente in quanto legato da amicizia al dottor Rossi. Infatti, conoscendo bene chi fossero Nicolino Grande Aracri e le persone a lui vicine, non voleva che al dottor Rossi succedesse nulla di male». È con questa dichiarazione, messa a verbale da un super teste, un detenuto calabrese considerato vicino ad ambienti di ‘ndrangheta, e depositata presso la Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, che l’ombra della cosca Grande Aracri di Cutro si allunga sui contorni drammatici della morte di David Rossi. A rafforzare il quadro emerso dalle schede del colonnello Adolfo Gregori c’è anche la presenza di un secondo super-teste, testimone oculare dell’aggressione subita dal manager prima della caduta.

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Diversi testi e una coincidenza temporale

Ma sarebbero diversi i testi auditi nelle ultime settimane che confermerebbero la ricostruzione dei commissari. Una ricostruzione secondo la quale l’ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, avvocato penalista d’origine catanzarese salito ai vertici dell’istituto senese, avrebbe concordato con Gabriele Ceccherelli, figura del calcio storico fiorentino, un’azione di forza nei confronti del capo della comunicazione di MPS per spaventarlo e farsi consegnare materiale informatico scottante. Un proposito che sarebbe tuttavia sfuggito al controllo degli esecutori materiali all’interno di Palazzo Salimbeni.

A rendere ancor più denso il contesto è una singolare coincidenza temporale. Proprio il 6 marzo 2013, giorno della morte di David Rossi, all’alba scattava a Cutro l’arresto del boss Nicolino Grande Aracri per tentata estorsione ai danni dei titolari del villaggio turistico Porto Kaleo. Da quella mattina “Mano di gomma” non sarebbe mai più uscito dal carcere.

La meccanica del blitz e la dinamica della caduta

Rossi non si aspettava visite e non aveva alcun appuntamento, ha detto ancora il super teste calabrese secondo le anticipazioni della trasmissione Rai “Lo stato delle cose”. L’ingresso e la successiva fuga degli aggressori da Palazzo Salimbeni sarebbero stati coordinati ed eseguiti con l’ausilio di figure e dirigenti interni a MPS capaci di garantire i varchi di accesso. Prima dell’ingresso nella sede della banca, Rossi sarebbe stato prelevato e malmenato a bordo di un furgone posizionato all’esterno, passaggio corroborato dalle evidenze del testimone oculare. Nell’ufficio del manager sarebbero saliti in due mentre un terzo uomo del gruppo presidiava il van all’esterno.

L’obiettivo primario era, secondo la ricostruzione agli atti, il recupero di chiavette USB contenenti dati riservati su flussi finanziari d’emergenza e spostamenti di capitali fino a 50 milioni di euro «con un solo clic». «Rossi, rimasto sospeso in aria si era mosso, si era svicolato dalle mani di uno che era con Ceccherelli ed è caduto», ha aggiunto il super teste calabrese, fornendo l’immagine di un’intimidazione spinta al limite del vuoto sul davanzale, trasformatasi in precipizio nel momento in cui la vittima ha tentato di svincolarsi dalla presa degli aggressori.

La pista finanziaria e il codice 4099009

Il vero punto d’incrocio tra le dinamiche di banca e la consorteria di Cutro risiede nel controllo dei flussi economici legati alle sponsorizzazioni e alle movimentazioni riservate. Rossi gestiva un budget imponente (circa 50 milioni di euro). Tra le direttrici d’indagine spicca lo snodo strategico di Viadana, centro mantovano al confine con la Bassa reggiana, a due passi da Brescello, territorio di storico insediamento della famiglia Grande Aracri. Sullo smartphone di Rossi è stata rinvenuta la sequenza numerica 4099009, riconducibile a un certificato di deposito al portatore a tasso fisso, con scadenza 31 agosto 2013, incardinato presso una filiale di Viadana allora controllata da MPS.

La convergenza con l’inchiesta Grimilde

L’inchiesta Grimilde della Dda di Bologna sugli affari della cosca in Emilia-Romagna documenta anche un conto corrente intestato fittiziamente a un prestanome (Pietro Passafaro, il quale ammise di non aver mai usato la carta ad esso collegata), ma nella disponibilità effettiva di Salvatore Grande Aracri, figlio del boss di Brescello Francesco Grande Aracri e nipote del capo supremo Nicolino. Sebbene il conto risalga al 2017, la coincidenza dell’istituto e della filiale dimostrerebbe come la piazza finanziaria di Viadana costituisse un canale operativo collaudato per le manovre di riciclaggio della consorteria calabrese. Il collaboratore di giustizia Salvatore Cortese ha descritto quella filiale come una piattaforma bancaria a disposizione del clan.

La mail di Rossi a Viola e le smentite di Mussari

Nei giorni precedenti alla morte, dopo la perquisizione subita dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisizione di Antonveneta, David Rossi scrisse una mail all’amministratore delegato Fabrizio Viola, manifestando la volontà di essere ascoltato dai magistrati della Procura. Il timore che il manager potesse svelare ai pm i retroscena sulle sponsorizzazioni ombra e sui canali riservati usati dalla ‘ndrangheta potrebbe aver accelerato l’azione di forza. Mussari, intanto, nega con forza ogni suo coinvolgimento personale, sostenendo fermamente che le operazioni descritte dai verbali – come la capacità di spostare 50 milioni di euro “con un solo clic”- fossero tecnicamente e proceduralmente impossibili da realizzare eludendo la complessa rete dei sistemi di controllo contabili e informatici dell’istituto bancario. Mussari ha anche annunciato querela contro la Commissione.

«Mussari ha detto che stava intervenendo Grande Aracri. Il Mps aveva bloccato lo stanziamento dei soldi a una società sportiva in quanto David Rossi, tra le altre, avrebbe riscontrato delle anomalie sul caso del finanziamento», ha detto ancora il teste secondo le indiscrezioni trapelate. E ancora: «era in affari con Nicolino Grande Aracri e persone a lui vicine (di una ricordo il cognome: Muto, non rammento il nome di battesimo). Rossi gestiva dei conti correnti per le persone citate, avendo accesso diretto a tali conti».

Sempre secondo le anticipazioni, il ruolo di Rossi sarebbe stato quello di far «fruttare i soldi, spostandoli da un conto all’altro, convertendoli in criptovalute, poi riconvertendo i bitcoin in denaro contante per impedire il tracciamento di tale denaro». Una versione avversata dall’avvocato Carmelo Miceli, legale dei familiari di Rossi, tanto più che non sarebbe chiaro se Rossi fosse un ingranaggio nelle mani del clan o lamentasse un uso improprio delle sponsorizzazioni. Dovranno essere i pm a verificare, eventualmente, se Rossi fosse “attivo” per conto del clan nelle province di Reggio Emilia, Mantova e Bologna, come sostiene il teste, che tira in ballo anche i lavori allo stadio di Viadana.

Indagano tre Procure

La Commissione d’inchiesta ha già trasmesso gli atti alle Procure competenti. Le Dda di Brescia, Bologna e Firenze sarebbero già al lavoro. Di fronte al clima di tensione e alle resistenze sollevate attorno alle nuove rivelazioni, il presidente Vinci ha replicato con fermezza: «Lo Stato non si fa intimidire, andremo avanti». Vinci ha inoltre ribadito la bontà delle scelte procedurali adottate, sostenendo che la discovery, per quanto parziale, fosse un atto indispensabile per garantire il diritto di difesa e consentire allo stesso Mussari di essere audito con piena cognizione dei fatti contestati. Sullo sfondo, acquista sempre più spessore l’ipotesi dell’impatto violento di una matrice mafiosa di origine cutrese, capace di penetrare, condizionare e intimidire i livelli apicali del sistema bancario.