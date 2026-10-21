Duplice omicidio Bruno Raimondi, annullata la richiesta di giudizio per il boss Grande Aracri

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Accolta questione di nullità, procedimento regredito per il boss Grande Aracri ritenuto mandante dell’uccisione dei coniugi Bruno Raimondi

CUTRO – Cade la richiesta di rinvio a giudizio per il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, accusato di essere il mandante dell’agguato di Squillace in cui, nel 2013, persero la vita Giuseppe Bruno e la moglie Caterina Raimondi. Il gup distrettuale di Catanzaro ha accolto l’eccezione del collegio difensivo dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti del capomafia. Per lui il procedimento regredisce alla fase delle indagini.

L’atto della Dda è ritenuto prematuro poiché depositato prima della scadenza del termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Un lasso temporale in cui lo stesso Grande Aracri aveva formalmente avanzato istanza di interrogatorio.

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I COIMPUTATI

Le posizioni dei coimputati seguono strade differenti. Salvatore Abbruzzo, accusato di aver gestito la logistica del commando, è stato rinviato a giudizio con inizio del dibattimento fissato per il prossimo 3 novembre dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro. Sandro Ielapi, recentemente inserito tra i collaboratori di giustizia e accusato di aver preso parte al fuoco incrociato, ha optato per il rito abbreviato; per lui l’udienza è stata calendarizzata al 20 novembre. Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Salvatore Staiano, Guido Contestabile e Isabella Camporano.

Per il presunto esecutore materiale, Francesco Gualtieri, è già in corso il dibattimento. La vicenda giudiziaria legata a uno dei fatti di sangue più drammatici della storia criminale del Soveratese si frammenta dunque in tronconi procedurali distinti, in attesa dei prossimi passaggi.