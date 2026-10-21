Glicine-Acheronte, stangata della Dda per politica e ‘ndrangheta: chieste condanne per 6 secoli

13 minuti per la lettura

Glicine-Acheronte, a Crotone la Dda chiede 96 condanne: 30 anni di carcere proposti per il boss Megna, 21 anni per Sculco e 6 per Oliverio



CROTONE – Quasi sei secoli di carcere. Per la precisione 586 anni e 10 mesi di reclusione: sono le richieste avanzate dal pm Antimafia Alessandro Rho a conclusione della requisitoria per i 100 imputati che hanno scelto il rito ordinario nel maxi-processo scaturito dall’inchiesta che portò all’operazione “Glicine-Acheronte”. Un’imponente raffica di richieste di condanna – 96 in totale, a fronte di sole 4 assoluzioni sollecitate – guidata da uella di 30 anni nei confronti del boss di Papanice Domenico “Mico” Megna, seguito dai 21 anni proposti per l’ex consigliere regionale Vincenzo “Enzo” Sculco, ritenuto dall’accusa il grande regista di un presunto comitato d’affari.

Sul fronte politico e istituzionale, balzano all’attenzione le richieste di 6 anni per l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio, 14 anni per il suo ex segretario Giancarlo De Vona, 5 anni per l’ex consigliera regionale Flora Sculco, 4 anni e 6 mesi ciascuno per l’ex parlamentare Pd Nicola Adamo e l’ex capogruppo dem in Consiglio regionale Sebastiano Romeo, Ma anche quelle di 3 anni e 6 mesi per l’ex assessora regionale Antonietta Rizzo e 3 anni per l’ex presidente facente funzioni della Giunta regionale Antonella Stasi.

Due facce della stessa medaglia



Un’esposizione fitta, quella pronunciata dal pm davanti al Tribunale penale presieduto da Edoardo D’Ambrosio, che smonta fin dalle prime battute la tesi di una frammentazione processuale. Nessun perimetro a compartimenti stagni tra il sistema clientelare e l’ala militare della criminalità organizzata: «Non è vero che il processo mette insieme vasi non comunicanti», ha scandito in aula il rappresentante della Procura distrettuale. Per la Dda, associazione mafiosa e condizionamento politico-amministrativo sono due facce della stessa medaglia.



Il sistema clientelare e il tavolo con i boss



La tesi della Procura individua una compenetrazione strutturale tra le logiche del consenso e la pressione criminale sul territorio. «Chi è al potere offre prebende per mantenerlo, ma a queste latitudini ciò comporta rischi enormi: ci si compenetra con la criminalità organizzata», ha rimarcato il pm Rho. Pur di blindare i pacchetti di voti, il «sistema clientelare» dei colletti bianchi e dei funzionari pubblici ha «accettato senza remore di sedersi allo stesso tavolo con i clan». Un comitato d’affari a raggio regionale, ma con baricentro e «terreno di caccia» privilegiato nel Crotonese.

I referenti di zona venivano individuati nell’ex deputato Nicola Adamo per il Cosentino, nell’ex consigliere regionale Sebastiano Romeo per il Reggino ed in Enzo Sculco per il Crotonese. Una struttura riconosciuta anche dalla Cassazione, capace di collocare «uomini di fiducia nei posti chiave» delle amministrazioni per orientare risorse, appalti e nomine.

La regia di Sculco e il sindaco prestanome



Al centro della regia spicca la figura di Enzo Sculco, descritto dalla pubblica accusa come un «privato cittadino» privo di incarichi formali ma capace di muovere le leve decisionali delle istituzioni locali. «Chi è all’amministrazione è una testa di legno. Sculco è figura dotata di grande potere, con un legame a doppio filo con la criminalità organizzata, pronto a scendere a patti con chiunque». Emblematici i passaggi citati dall’accusa sulla gestione della giunta comunale guidata all’epoca da Ugo Pugliese («Ugo devi cacciare le palle») o sui grandi progetti come Europaradiso. «Quando c’era da mettere nero su bianco si andava da Sculco, non dal sindaco».



Tra i tasselli operativi del comitato d’affari figura l’ex dirigente della Provincia Mario Germinara, poi passato al Comune «in violazione di legge sebbene ci fosse un vincitore di concorso». Per il pm, Germinara diventa il «macrodirigente» a capo di Lavori pubblici e Ambiente, vero e proprio «braccio operativo di Sculco». «Poi ci pensa Germinara che fa gli atti, è figlioccio mio, ha tutte le deleghe», diceva Sculco nelle intercettazioni, ha ricordato il pm.



L’aggravante mafiosa e l’imprenditoria compenetrata



Sul piano delle qualificazioni giuridiche, la Procura ha tracciato una linea netta: per figure come Sculco, Devona e l’imprenditore Artemio Laratta si configura l’aggravante mafiosa. Per gli altri presunti partecipi, sempre per il pm, è provato il ruolo all’interno del comitato d’affari con l’esclusione dell’agevolazione della ‘ndrangheta. Dettagliata l’analisi della posizione dell’imprenditore Laratta. La sua azienda non era semplicemente «aderente» ma «compenetrata con la ‘ndrangheta».

Laratta finanziava le campagne elettorali per ottenere commesse pubbliche ma, quando subiva un furto in cantiere, non esitava a rivolgersi direttamente ai “Papaniciari”, cercando il contatto con il boss Megna e interfacciandosi con i suoi plenipotenziari Genovese e Carvelli, oltre a mettere a disposizione posti di lavoro per il clan Trapasso.

Speculare la figura di Devona che si riteneva «intoccabile» in virtù di «parentele scomode». Uno che affermava di essere stato appoggiato dalla cosca Marrazzo di Belvedere Spinello e operava con piena consapevolezza della natura mafiosa dei soggetti che andava a favorire.



Il partito della pagnotta



Il pm ha richiamato la celebre intercettazione tra Giovambattista Lombardo e Sabatino Marrazzo (entrambi condannati per associazione mafiosa): «Votiamo pagnotta». È questa – ha rimarcato l’accusa – la «prospettiva corretta» attraverso cui rileggere le intercettazioni. Non contano le appartenenze ideologiche o la tessera di partito, l’unico reale obiettivo condiviso era muovere risorse, garantire pacchetti di voti e portare a casa la pagnotta. Il “sistema clientelare” non si facesse alcuno scrupolo morale pur di perseguire il tornaconto elettorale ed economico.

LEGGI ANCHE: Glicine-Acheronte, rispunta il partito della pagnotta – Il Quotidiano del Sud

I filoni della corruzione: Antica Kroton



La requisitoria ha ripercorso i singoli reati fine che hanno caratterizzato la gestione della cosa pubblica nel Crotonese. Sulla bonifica del sito archeologico di Antica Kroton la Procura ricostruisce la promessa di affidamento diretto all’impresa Crotonscavi di Giuseppe Villirillo, assolto nel parallelo processo col rito abbreviato. Eppure Devona stesso dice: «te lo diamo con la scusa dell’urgenza», anche se Villirillo osserva che «è inutile che me lo diate subito perché devo testare i miei uomini per l’amianto». «Villirillo non è che non vuole quel lavoro da 1 milione, non lo vuole subito e lo vuole con un contratto formalizzato mentre Germinara fa ordini esecutivi», ribatte il pm.



La Fiera mariana



La vicenda della Fiera mariana è uno dei passaggi definiti come più «surreali» dall’accusa. All’interno dei suoi uffici, Sculco, con linguaggio biblico, chiede di sedersi «alla sinistra del padre» a Maurizio Del Poggetto, mero operaio della partecipata Akrea ma in realtà «responsabile della cosca Megna per le fiere e mafioso di lungo corso condannato nel processo Tramontana». Del Poggetto gestisce l’organizzazione della Fiera mariana – «l’evento più importante della città, privo di controlli antimafia» – come un «general manager», affiancato dall’imprenditore Vincenzo La Rosa e con il coinvolgimento dell’ex assessora comunale Sabrina Gentile.

Lei «negli interrogatori ha ammesso come Sculco decidesse ogni passaggio della sua carriera politica, anche se ha tentato di opporsi». L’operazione prevedeva anche il ritorno economico per la famiglia Sculco tramite l’affidamento dei servizi di vigilanza alla sorella del politico, «con aumento di costi e nonostante il capitolato prevedesse la sicurezza armata che l’azienda non esercitava».



La governance regionale



La Procura ha toccato la gestione degli appalti con l’imprenditore Saverio Danese, che in maniera «petulante» chiede incarichi a Sculco, e le promesse di voti incrociate con la figlia Flora, ex consigliera regionale. Ma anche il condizionamento elettorale della Provincia di Crotone con «picchettamenti» ai seggi e affidamenti diretti all’impresa Rachieli di Crotonei il cui «unico merito è avere i voti».

Poi c’è l’episodio dell’incarico ad Arturo Crugliano Pantisano, già presidente del consiglio comunale di Crotone, che, sempre secondo il pm, farebbe riferimento a una persona in grado di garantire «voti in zona minata di persone in ferie». Secondo l’accusa è un chiaro riferimento a contesti in odor di mafia.

Il pm ha rievocato anche il “patto del Nozzularu”, stipulato in un noto ristorante, che entra in funzione quando in ballo ci sono enti di direzione regionale come l’Asp. Ma ha anche ricordato la nomina di Ambrogio Mascherpa a dirigente generale dell’Aterp «su indicazione di Sculco e Devona perché fidato», e la successiva vicenda della locazione dell’immobile «rustico» dell’impresa Mazzei, con le indicazioni su come superare i vincoli di gara. «Devi dire che è pronto».



Il patto delle discariche



Un capitolo centrale della requisitoria è stato dedicato al presunto traffico illecito di rifiuti contestato ai fratelli Gianni e Raffaele Vrenna, inserito dai pm nell’ambito della «gestione clientelare regionale legata all’ex governatore Oliverio». L’accusa si focalizza sul rifiuto tal quale riversato in discarica senza il dovuto trattamento. «Più rifiuti si conferiscono, più il monopolista si arricchisce», ha osservato il pm Rho, rivelando il ritrovamento negli impianti di «sacchi interi di rifiuti a fine ciclo, perfino cuscini, l’elemento che più facilmente si sfalda al minimo trattamento». Per la Procura si tratta di una vera e propria «truffa delle etichette». I codici attribuiti sono corretti sulla carta, ma assegnati senza alcuna lavorazione reale sul rifiuto, quando invece per legge andrebbe conferito in discarica soltanto lo scarto.

Una bomba ecologica

Il meccanismo, operante anche per le discariche di Celico e Lamezia Terme, viene descritto dall’accusa come estremamente pericoloso a causa dell’alto potere calorifico dei rifiuti non trattati. «In discarica entra una bomba che esplode se non stabilizzi il rifiuto, e lo sanno tutti. Quello che entra pari pari esce perché l’impianto non lavora, è detto nelle intercettazioni». Dalle intercettazioni emergerebbe come lo stesso Raffaele Vrenna, durante una riunione in Regione con l’ex governatore Oliverio e l’allora dirigente Domenico Pallaria, avesse ammesso che l’impianto era «un ferrovecchio».

Rapporti opachi tra il gruppo Vrenna e i dirigenti regionali



Secondo la Dda, di fronte alla necessità di ingrandire la discarica per stipare volumi sempre maggiori, la Regione avrebbe risposto precettando i Vrenna con apposite ordinanze. I ricorsi formalmente avanzati dal gruppo imprenditoriale contro l’Ente sarebbero stati puramente strumentali, tant’è che non vennero mai portati avanti, mentre la discarica di Sovreco otteneva la sopraelevazione «come promesso da Oliverio e dall’ex assessora Antonietta Rizzo». In un contesto normativo orientato all’obiettivo “zero discariche”, i Vrenna non avrebbero subito alcun danno, a dispetto delle loro doglianze.

Sullo sfondo, l’accusa registra «rapporti opachi» tra gli imprenditori e il dirigente regionale Domenico Pallaria (il quale avrebbe soggiornato nei resort di proprietà dei Vrenna durante l’estate). Oltre agli intrecci elettorali dell’ex assessora Rizzo per sponsorizzare la candidatura alle Europee di Massimo Paolucci, presentato agli imprenditori dell’ambiente come «facilitatore nell’ottica di un reciproco interesse».



Il regno dei Megna a Papanice e l’espansione al Nord



La requisitoria ha sviscerato la struttura dell’associazione mafiosa con epicentro a Papanice e vertice indiscusso nel boss Mico Megna. Una cosca capace di spaziare dalle estorsioni tradizionali all’inquinamento delle istituzioni, dal gaming alla ristorazione, dal recupero crediti all’agricoltura. Il pm ha ricostruito la presenza di una “cellula emiliana” dedita al «proselitismo ‘ndranghestico in cambio di posti di lavoro», oltre alla penetrazione nel Nord Italia grazie al concorso esterno di due imprenditori: il veneto Mauro Prospero e Alessandro Frescura, operante a Milano. Il pm ha descritto le modalità operative di «un’impresa mafiosa che impone l’azzeramento della concorrenza con la totale violazione delle leggi di settore e il lavoro in nero»



Dall’occupazione dell’economia alla finanza clandestina



Particolarmente avanzata appare la dimensione finanziaria della cosca Megna, attraverso le figure di Francesco e Salvatore Aracri. L’accusa ha ricostruito operazioni di riciclaggio in Montenegro, l’impiego delle “schede nere”, lo svuotamento di conti dormienti con la complicità di direttori di banca, l’accesso a piattaforme di trading clandestino on line e l’utilizzo di hacker. Una perquisizione informatica a carico del tedesco Mark Goke portò al rinvenimento di un vademecum per la finanza clandestina. La cosca Megna «ha occupato non solo l’economia reale, ma anche la finanza», ha tuonato il pm.



Gli accessi alla banca dati



Rho ha sollecitato il riconoscimento dell’aggravante dell’associazione armata (già oggetto di ricorso in Cassazione dopo l’esclusione da parte del gup nel rito abbreviato), richiamando la contestazione per il boss Megna dell’omicidio di Salvatore Sarcone. Per il pm va riconosciuta anche la responsabilità dell’ex vicepresidente della Regione Antonella Stasi per accessi abusivi alla banca dati delle forze dell’ordine «in cambio di visite mediche gratuite presso il Marrelli Hospital». Tra le parti civili che hanno chiesto i danni la Regione Calabria, la Provincia e il Comune di Crotone, a testimonianza del profondo ferimento subito dalle istituzioni territoriali.

LE RICHIESTE