Cutro, giustizia lumaca: una condanna e un’assoluzione per usura dopo quasi 20 anni

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Sentenza d’appello bis per un caso di usura ai danni di un imprenditore di Botricello, una condanna e un’assoluzione per due di Cutro

CUTRO – Un percorso giudiziario infinito, che si protrae da 15 anni dai fatti contestati. Si è chiuso con una condanna confermata a 4 anni di reclusione per Mario Falcone, un’assoluzione per Giuseppe Turrà, nei precedenti gradi di giudizio condannato a 5 anni, e un annullamento con trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto nei confronti di Antonio Froio il processo d’appello bis su presunti episodi di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore di Botricello. Una vicenda che nel corso del tempo ha visto ridimensionarsi il quadro accusatorio originario.

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La sentenza



Proprio in sede di legittimità, la seconda Sezione penale della Cassazione aveva imposto un vaglio più rigoroso sulle dichiarazioni delle parti civili. Un’attenzione critica invocata dai difensori degli imputati – gli avvocati Luigi Falcone, Giuseppe Fonte, Pietro Pitari e Gregorio Viscomi – che avevano evidenziato crepe e contraddizioni nel narrato accusatorio.

Nonostante la Procura generale, rappresentata in appello dalla pm Marisa Manzini, avesse invocato la conferma delle responsabilità, la Corte ha assolto Turrà con la revoca delle relative statuizioni civili. Per quanto riguarda Froio, i giudici hanno annullato la sentenza di primo grado perché il fatto è diverso da come contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pm. La Corte ha invece confermato nel resto la sentenza appellata per Mario Falcone.

Le accuse



In particolare, Turrà era accusato di aver approfittato dello stato di bisogno dell’imprenditore facendosi corrispondere interessi del 10 per cento su prestiti risalenti al 2008 e 2009, costringendo la vittima a consegnargli gran parte dei beni del proprio complesso aziendale. Turrà era accusato anche di tentata violenza privata con riferimento alla frase “Tua moglie non deve parlare altrimenti si merita una fucilata” con cui la consorte della vittima veniva invitata ad astenersi dal rendere dichiarazioni accusatorie ai carabinieri. Falcone e Froio erano accusati di usura ai danni dello stesso imprenditore.

Un caso di giustizia lumaca, dunque, che non si è ancora concluso con sentenze definitive, a distanza da quasi 20 anni dai fatti contestati agli imputati.