Steccato di Cutro, madre e figlio restano in carcere per l’omicidio Giglio

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Il Tribunale del Riesame respinge le richieste della difesa di madre e figlio indagati per l’omicidio Giglio compiuto a Steccato di Cutro

CUTRO – Restano entrambi ristretti dietro le sbarre Daniela Rossato e il figlio Nicola Giglio. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha sciolto la riserva e ha respinto le istanze di revoca e di attenuazione delle misure cautelari presentate dalle difese, confermando l’ordinanza di custodia in carcere emessa dalla gip di Crotone Elisa Marchetto su richiesta della Procura pitagorica.

Nessuna misura alternativa per la sessantenne originaria di Rivarolo Canavese – detenuta nella casa circondariale di Castrovillari – e per il figlio trentottenne, recluso nel carcere di Crotone. I giudici della Libertà hanno ritenuto pienamente valido il quadro indiziario tratteggiato dalle indagini dei carabinieri, respingendo le argomentazioni sostenute dall’avvocato Luigi Colacino per Rossato e dall’avvocato Pietro Funaro per Giglio.

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Un impianto indiziario confermato in ogni tassello

La decisione del Riesame blinda un’impostazione accusatoria che vede madre e figlio concordi e concorrenti nell’omicidio volontario e nell’occultamento di cadavere di Salvatore Giglio, l’artigiano cinquantanovenne svanito nel nulla il 21 settembre 2024 dalla sua casa di Steccato di Cutro.

L’ipotesi degli inquirenti poggia su una concatenazione logica di prove scientifiche, tracciati satellitari e testimonianze. Un’analisi che parte da quel primo pomeriggio del 21 settembre, quando dai microfoni ambientali delle telecamere di zona si udirono le urla disperate di un violento alterco tra gli ex coniugi, interrotte di colpo dall’ingresso in casa di Nicola Giglio, giunto sul posto stringendo un oggetto non identificato nella mano sinistra. Da quel momento, di Salvatore si sono perse le tracce.

A corroborare la tesi del delitto e della successiva cancellazione delle prove vi sono poi i riscontri anatomici e materiali: le ferite e i graffi profondi sull’avambraccio di Daniela Rossato, giustificati con un’excusatio non petita attribuita alla vivacità del cane di casa, all’acquisto di due litri di acido muriatico, detergenti corrosivi e sacchi della spazzatura. Materiali che secondo l’accusa sarebbero serviti per ripulire a fondo la scena del crimine.

I viaggi notturni e le fandonie smentite

A chiudere il cerchio, rendendo vane le argomentazioni difensive, i dati estrapolati dal GPS della Jeep Cherokee in uso all’indagata. I tracciati dicono che il 23 settembre 2024 l’auto si recò per ben tre volte in una zona isolata di Belcastro, fermandosi per oltre 23 minuti — dalle 22:24 alle 22:47 — direttamente sulle sponde del fiume Tacina. Una sosta notturna durante la quale, secondo l’accusa, il corpo della vittima è stato abbandonato alla corrente.

Rilievi di fronte ai quali le versioni degli indagati – dalle accuse mosse a un’ipotetica amante di Parma all’improbabile fuga della vittima scavalcando un muro di due metri nonostante un’evidente zoppia, fino al rogo di indumenti e riviste religiose nel camino – non hanno retto, almeno sotto il profilo cautelare. Per i giudici del Riesame, madre e figlio devono rimanere in carcere.