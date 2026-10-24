Crotone, la vittoria di due giovani professionisti contro un club saudita fa giurisprudenza in Fifa

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Accolto dalla Fifa il ricorso di uno studio di Crotone contro un club saudita, la storica pronuncia estende le tutele allo staff tecnico

CROTONE – C’è una storia di provincia che guarda lontano e si ritrova a scrivere una pagina inedita del diritto sportivo internazionale. Dalla Calabria ai tavoli della FIFA, passando per il ricco e blindato mercato saudita: è il percorso tracciato dall’avvocato crotonese Alessandro Speziale, classe 1993, e dal consulente in ambito sportivo Enrico Sposato, classe 1996. Due giovani professionisti crotonesi che hanno saputo imporsi in un contenzioso transnazionale contro l’Al-Orobah, club della Saudi Pro League in cui nella scorsa stagione ha militato anche l’attaccante nigeriano Nwankwo Simy.

Storica pronuncia



Al centro della vicenda ci sono due pronunce emesse dalla Players’ Status Chamber della FIFA che hanno accolto integralmente i ricorsi promossi dai due professionisti per conto di due componenti dello staff tecnico del club arabo: l’Assistant Head Coach Filip Despotovski e il Goalkeeper Coach Tome Pandev. Entrambi erano rimasti creditori delle spettanze economiche e dei bonus maturati durante la passata stagione agonistica. La Camera di Risoluzione delle Controversie ha condannato la società non solo al saldo integrale delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali, ma ha anche comminato a carico dell’Al-Orobah una specifica sanzione pecuniaria.

Il principio giuridico



Il vero spartiacque della decisione, tuttavia, risiede nel profilo giuridico tracciato dalla difesa. Il Tribunale FIFA ha infatti riconosciuto la propria competenza ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1(c), delle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) anche in relazione alla figura del preparatore dei portieri (goalkeeper coach), estendendo a questo ruolo le tutele e le garanzie storicamente riservate agli allenatori principali.

Un principio dirompente che si inserisce nel solco del recente precedente del Tribunale Arbitrale dello Sport (Espérance Sportive de Tunis v. Dan Zdrinca) e che consolida in via definitiva la protezione contrattuale e giurisdizionale dell’intero staff tecnico nei contenziosi internazionali.

Dietro questo traguardo c’è una visione ben precisa della professione legale, sviluppata a partire dal 2023 con un’attività focalizzata sulla contrattualistica e sulla gestione delle controversie tra atleti, allenatori e club. Una realtà indipendente radicata in Calabria che ha scelto di sfidare i tradizionali centri di potere della consulenza sportiva internazionale.

Calabria trampolino di lancio



«La Calabria come trampolino di lancio. Una dimostrazione di come competenza, specializzazione e capacità di costruire relazioni professionali possano oggi consentire anche a realtà indipendenti di operare efficacemente in contesti giuridici complessi e transnazionali», sottolinea l’avvocato Speziale.

Un approccio che si riflette anche nel modello operativo adottato dallo studio, pensato per abbattere le barriere d’accesso alla giustizia sportiva. Lo studio applica nei casi selezionati la formula del “no win, no fee”. In questo modo, i professionisti assistiti possono promuovere un’azione legale internazionale senza l’onere di dover anticipare i costi della difesa, legando il compenso del team all’effettivo buon esito della controversia.

La vittoria contro l’Al-Orobah non rappresenta soltanto la chiusura di un contenzioso di successo, ma la dimostrazione concreta di come rigore tecnico, specializzazione spinta e un nuovo modo di concepire l’assistenza legale possano partire dalla periferia per riscrivere le regole del gioco su scala globale.