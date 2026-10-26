Cirò Marina, il ricatto dei 2 euro e l’inferno del maneggio: arrestato datore di lavoro di un bracciante sfruttato

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Titolare di un maneggio di Cirò Marina arrestato per lo sfruttamento di un lavoratore marocchino, minacce anche dopo il calcio di un cavallo

CIRÒ MARINA — Un compenso orario di 2,45 euro per accudire da solo oltre 30 cavalli, dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana. Un garage umido e malsano come alloggio, con muffa alle pareti e scarafaggi. E il cinismo di fronte a un infortunio sul lavoro, trasformato in un ultimatum: o torni ad accudire gli animali o ti caccio di casa. È la ricostruzione alla base dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dalla gip del Tribunale di Crotone Elisa Marchetto nei confronti di Vincenzo De Leo, 26 anni, presidente dell’associazione dilettantistica “Yeguada” di Cirò Marina. Le accuse sono quelle di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazioni delle norme sulla sicurezza. Accolta la richiesta della Procura guidata da Domenico Guarascio.

Le indagini

A far scattare le indagini dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone è stata la denuncia di Mustapha Akazzou, marocchino di 26 anni, arrivato in Italia attraverso la rotta balcanica e privo di permesso di soggiorno. Ingaggiato in nero nel dicembre 2024 dietro la promessa di 700 euro al mese e dell’aiuto per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, il giovane è stato impiegato per 141 giorni effettivi nella gestione dell’impianto di oltre diecimila metri quadrati.

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L’accesso ispettivo

Le condizioni di vita e di lavoro sono documentate dagli investigatori nel corso dell’accesso ispettivo del 28 maggio 2025 e descritte nei verbali dalla stessa vittima. Nel descrivere l’alloggio ricavato in un garage sotto l’abitazione della famiglia dell’indagato, il lavoratore ha messo a verbale uno scenario inquietante. «Era un posto nel quale c’erano le cose essenziali ma era umido, c’era muffa e faceva freddo: spesso facevo fatica a riposare bene; inoltre, c’erano tanti scarafaggi». L’alloggio di 25 metri quadrati presentava pareti incrostate, sanitari danneggiati con scarichi inefficienti, un piano cottura privo di lavandino e come unico riscaldamento una stufa a gas le cui bombole dovevano essere acquistate a spese dello stesso bracciante.

Schiacciato da un cavallo non domato

L’episodio centrale del quadro indiziario risale al termine di marzo 2025. Mentre eseguiva le pulizie nei box, Akazzou è stato schiacciato contro un’inferriata da un cavallo non ancora domato, riportando lesioni alla colonna vertebrale successivamente diagnosticate da un esame radiografico come scoliosi dorsale con note di spondilosi e schiacciamento della vertebra D8. Nonostante i dolori lancinanti, le comunicazioni intercorse via chat rivelano la reazione del datore di lavoro di fronte alle richieste di riposo e cure. Celato l’infortunio durante una sommaria visita ambulatoriale sostenendo che il ragazzo fosse semplicemente caduto, il datore di lavoro avrebbe incalzato il lavoratore affinché rientrasse immediatamente in servizio.

Sistema strutturale

Di fronte alle difficoltà fisiche del 36enne, l’indagato ha contestato la ricostruzione dei fatti sostenendo di aver visionato le telecamere e affrontando il dipendente con messaggi dal tenore perentorio. «Mustafà io non posso aspettare. O vieni a lavoro oppure trovo un’altra persona». Minacce estese anche alla disponibilità del garage e al pagamento degli arretrati, che hanno costretto la vittima a riprendere le mansioni ordinarie e a recuperare l’arretrato accumulato nei giorni di sosta.

A confermare la natura strutturale del sistema di gestione aziendale il successivo controllo eseguito il 21 ottobre scorso durante l’esecuzione del sequestro preventivo. Nell’impianto i militari hanno individuato un altro cittadino straniero, di nazionalità indiana, impiegato nelle medesime mansioni senza contratto né formazione.