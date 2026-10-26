Isola, confisca di abitazioni e negozi a Raso dopo la condanna nel processo Malapianta

1 minuto per la lettura

La Guardia di finanza esegue la confisca definitiva di beni a Luigi Raso di Isola Capo Rizzuto, condannato nel processo Malapianta

ISOLA CAPO RIZZUTO – La Guardia di finanza ha confiscato in via definitiva beni per 300.000 euro a Luigi Raso, 68enne di Isola Capo Rizzuto. Il provvedimento, emesso dalla Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro e confermato dalla Corte d’Appello, colpisce un fabbricato a Isola Capo Rizzuto diviso in tre unità immobiliari tra abitazioni e negozi. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno dimostrato una netta sproporzione tra i soldi spesi per ristrutturare l’edificio e i redditi dichiarati dall’uomo. Oltre alla perdita dei beni, a Raso si impone la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni, a causa della sua pericolosità sociale.

Il coinvolgimento nell’operazione Malapianta

Raso è stato coinvolto nell’operazione “Malapianta” contro la cosca Mannolo di San Leonardo di Cutro, risultando inserito in un canale di traffico di droga che gli è costato una condanna definitiva a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Nel 2019 era finito in carcere anche per usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. L’uomo avrebbe commesso i reati tra il 2014 e il 2019 con minacce continue alla vittima – proseguite persino dopo l’arresto per costringerla a ritrattare – che gli sono valse un’altra condanna definitiva a 7 anni e 4 mesi.

LEGGI ANCHE: Malapianta, la Cassazione riconosce la cosca Mannolo di San Leonardo di Cutro – Il Quotidiano del Sud

La sorveglianza speciale al figlio

Al figlio Vittorio, di 43 anni, si applica invece la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni. Vittorio Raso per la stessa vicenda di usura, oltre che per furto, detenzione e ricettazione di armi, ha riportato una condanna a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni.