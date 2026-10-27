Crotone, il regime del 41 bis revocato dopo 19 anni ad Antonio Macrì

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La difesa ottiene dopo quasi 20 anni la revoca del 41 bis per Macrì, ex vertice di un gruppo criminale di Crotone operante a Fondo Gesù

CROTONE – Dopo 19 anni di carcere duro, Antonio Macrì, di 57 anni, crotonese, ritenuto al vertice di un gruppo criminale operante nel quartiere Fondo Gesù di Crotone, è un detenuto comune. Accogliendo la tesi degli avvocati Aldo Truncè e Fabrizio Salviati, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura del 41 bis. Gli avvocati hanno evidenziato che per il rinnovo della misura venivano utilizzate, di volta in volta, formule di stile con la valorizzazione di nuovi procedimenti in cui Macrì non è mai stato implicato.

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Le argomentazioni difensive



Procedimenti, hanno sostenuto i difensori, che possono dimostrare che la ’ndrangheta crotonese è ancora operativa ma senza il contributo di Macrì. Tra gli argomenti alla base delle proposte del ministero della Giustizia, ad esempio, vi era quello secondo cui la ’ndrangheta crotonese utilizza hacker tedeschi, ma Macrì non vede un computer dal 2007, hanno osservato i difensori. I contatti con l’ambiente ’ndranghetistico, insomma, sono soltanto potenziali e Macrì non ha peraltro svolto un ruolo verticistico, osservano ancora i legali. La difesa ha sottolineato anche come non sia chiaro se il loro assistito sia stato organico alla cosca Megna o alla cosca Vrenna Bonaventura Corigliano. Condannato nel secondo troncone del maxiprocesso Herakles per reati che comprendono anche l’associazione mafiosa e l’omicidio, il fine pena per Macrì è fissato nel 2031.

Strumento eccezionale



Il punto centrale della vicenda risiede nel principio di legalità e di individualizzazione della pena e del trattamento penitenziario. Il 41 bis non è una sanzione aggiuntiva o una pena accessoria, ma uno strumento eccezionale di natura cautelare-ordinamentale volto a recidere i collegamenti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza. Per la sua proroga, la giurisprudenza richiede elementi concreti, attuali e specifici che dimostrino la persistenza di una pericolosità sociale qualificata e la capacità del soggetto di continuare a impartire direttive all’esterno.

Il 41 bis non si fonda su automatismi



L’argomentazione difensiva accolta dai giudici evidenzia una criticità spesso emersa nel dibattito giuridico: il rischio che la proroga del carcere duro si fondi su automatismi o su valutazioni complessive dello stato della criminalità organizzata nel territorio di origine, anziché sul contributo effettivo e attuale del singolo detenuto. L’esempio paradossale del reclutamento di hacker da parte della ’ndrangheta crotonese contrapposto all’impossibilità oggettiva per Macrì di accedere a strumenti informatici dal 2007 evidenzia la necessità di ancorare il provvedimento a riscontri fattuali individuali e non a mere presunzioni.

La revoca del 41 bis non significa la scarcerazione di Macrì, il quale continuerà a scontare la sua pena in un regime detentivo ordinario di alta sicurezza. Ma ristabilisce il confine tra la gravità del passato criminale e la verifica rigorosa dei presupposti di attualità della pericolosità mafiosa richiesti dalla legge per il carcere duro.