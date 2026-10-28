Crotone, otto condanne per narcotraffico a un gruppo di matrice rom con canali a San Luca

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Otto condanne per un gruppo rom di Crotone dedito al narcotraffico con canali di approvvigionamento a San Luca, Napoli e nel Catanzarese

CROTONE – Otto condanne, per oltre 70 anni di reclusione complessivi. È il peso della sentenza emessa dal gup distrettuale di Catanzaro Piero Agosteo a conclusione di un processo per narcotraffico celebrato con il rito abbreviato nei confronti dei componenti di un gruppo di matrice rom stanziato a Crotone. Il giudice ha accolto quasi in toto le richieste della Dda nei confronti di presunti trafficanti con canali di approvvigionamento a Napoli, San Luca e nel Catanzarese. Per un altro gruppo di imputati, invece, il processo pende davanti al Tribunale penale di Crotone con il rito ordinario.

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La sentenza

La pena più severa è stata inflitta ad Antonio Manetta, condannato a 20 anni di reclusione, riconosciuto al vertice dell’organizzazione. Seguono le condanne per Anna Rita Berlingieri (11 anni), Antonio Berlingieri classe ’57 (10 anni e 8 mesi), Damiano Bevilacqua (10 anni e 1 mese), Fabio Bevilacqua (9 anni e 2 mesi), Nicola Manetta (9 anni) e Antonio Treccozzi (2 anni e 4 mesi).

La difesa

Nel collegio difensivo erano impegnati gli avvocati Salvatore Staiano, Fabrizio Salviati, Salvatore Iannone, Mario Nigro ed Elisabetta Salviati. Quest’ultima è l’unica ad aver ottenuto la riqualificazione del fatto e l’assoluzione dal reato associativo di narcotraffico per Maurizio Manetta, condannato alla sola pena di 1 anno di reclusione per una singola ipotesi di spaccio. Tra le assoluzioni parziali figurano anche quelle per Fabio Bevilacqua e Antonio Manetta da specifici capi d’imputazione per non aver commesso il fatto.

L’inchiesta

L’inchiesta, condotta dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Crotone, avrebbe svelato un fitto traffico gestito dalla villa di Massimino Berlingieri, considerata il quartier generale delle operazioni. I canali d’approvvigionamento si estendevano dalle “staffette” napoletane alle roccaforti di San Luca e Sellia Marina. Per eludere i controlli, secondo l’accusa, i trafficanti indicavano la droga con codici quali “schedina” o “biglietti per giostre”. Il giudice ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione