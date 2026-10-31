“Libeccio”, indagini chiuse per 19, “Scarface” Manfredi gestiva gli affari di Isola dal carcere

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Dal carcere con i telefoni la gestione del clan Manfredi di Isola Capo Rizzuto, concluse le indagini dopo l’operazione Libeccio

ISOLA CAPO RIZZUTO — Dalla gestione del clan direttamente dal carcere, attraverso telefoni cellulari introdotti clandestinamente nei penitenziari, fino al capillare sistema di estorsioni e al narcotraffico. La Dda di Catanzaro ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per 29 persone coinvolte nell’operazione “Libeccio”. La retata, scattata nel marzo scorso, scaturiva dall’inchiesta condotta dai carabinieri contro il clan Manfredi, storicamente organico alla cosca Nicoscia. L’atto è firmato dai sostituti procuratori Sarah Cacciaguerra, Stefania Caldarelli e Corrado Cubellotti con il visto del procuratore Salvatore Curcio.

Il vertice



Al vertice del gruppo criminale, nonostante fosse detenuto, sarebbe stato l’ergastolano Pasquale Manfredi detto “Scarface”, ex bazookista della cosca Nicoscia. Tramite telefoni celluari introdotti clandestinamente nei penitenziari in cui era ristretto, l’ergastolano Manfredi avrebbe ordinato agli affiliati il compimento di estorsioni a imprenditori, di atti intimidatori e di spedizioni punitive. Inoltre, avrebbe intrecciato alleanze criminali con i vertici delle altre consorterie.

Le accuse



L’indagine fotografa le dinamiche criminali radicate a Isola Capo Rizzuto e ramificate in diverse regioni e conferma l’asse tra estorsioni e finanziamento dei detenuti. Al centro dell’inchiesta figurano le pressioni e le richieste illecite ai danni di importanti realtà economiche del territorio, a cominciare dalla Soigea — braccio operativo dell’Enel — dove le richieste di denaro e l’imposizione di assunzioni si scontrarono con la ferma resistenza della famiglia Pappacena, dopo l’incendio di mezzi avvenuto nel piazzale della ditta. Nel mirino del clan sono finiti anche il supermercato Albi, l’azienda di panificazione Sipan, l’impresa edile Chisari e persino il circo Orfei, costretto a consegnare biglietti gratuiti. Accanto al racket, l’inchiesta ha fatto luce sul traffico di sostanze stupefacenti, culminato nel sequestro di oltre un chilo di eroina proveniente da canali albanesi e rifornimenti di hashish.

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I difensori



Folta la pattuglia difensiva. Ne fanno parte gli avvocati Giorgio Vianello Accorretti, Francesca Buonopane, Francesco Catanzaro, Guendalina Chiesi, Pietro Chiodo, Guido Contestabile, Roberto Coscia, Francesco Gelsomino, Salvatore Iannone, Antonio Iorio. E ancora Vittorio Lombardi, Domenico Magnolia, Carmine Mancuso, Anna Marziano, Salvatore Perri, Angela Porcelli, Annamaria Rago, Sergio Rotundo, Tiziano Saporito, Alessio Spadafora.

Gli indagati