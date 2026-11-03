Naufragio di Cutro, il muro di Frontex: «Reticenza mai vista prima»

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Processo sul naufragio di Cutr,o l’esperto di Frontex punta il dito sulla “reticenza” di un collega: «Volevo che uscisse la Guardia Costiera»

CROTONE – «Ho visto un atteggiamento che nei turni precedenti e successivi non mi è mai capitato: una reticenza del genere non l’avevo mai vista». È la voce del tenente Walter Vincenzo Pascalicchio, oggi in servizio al Gruppo aeronavale di Taranto ma all’epoca dei fatti esperto di Law Enforcement dell’agenzia Frontex distaccato nella sala operativa di Varsavia, a squarciare il dibattimento in corso davanti al Tribunale penale di Crotone sul tragico naufragio avvenuto a Steccato di Cutro in cui morirono 100 migranti. Sotto accusa ci sono sei ufficiali per gli omessi soccorsi. Una deposizione fiume, quella di Pascalicchio, preceduta dalla rapida acquisizione degli atti a firma del luogotenente della Guardia Costiera Paolo Magistri, che sposta il baricentro del processo sul cortocircuito informativo consumato dietro le quinte della notte del 25 febbraio 2023.

Il sospetto che fossero migranti

Davanti alle domande del sostituto procuratore Matteo Staccini, Pascalicchio riannoda i fili di quelle ore febbrili in cui l’aereo Eagle 1 intercettò il caicco Summer Love, su cui viaggiavano i disperati naufragati a Cutro. L’apparecchio, reduce da un mayday e con l’autonomia al lumicino, aveva trasmesso appena 12 minuti di streaming visivo pulito a causa dei forti venti in quota. Ma il nucleo centrale dell’avvistamento – il boccaporto termico aperto a prua, la risposta anomala, la rotta dritta verso la Calabria jonica e il timore che sotto coperta vi fossero esseri umani in fuga, magari legati anche all’orribile tragedia del recente terremoto in Siria – si scontrò con la linea rigida di Magistri, esperto Sar e suo omologo per conto della Capitaneria di Porto a Varsavia.

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Lo scontro con Magistri e i flussi informativi

«Quando ci parlavamo mi diceva: “Per me naviga”», racconta Pascalicchio in aula riferendosi proprio a Magistri. Una valutazione puramente tecnica e asettica che l’analista di Law Enforcement contestò frontalmente. «Io risposi: se è pieno di gente sotto che scappa dal terremoto… lui ribadiva che per lui navigava. Ci può stare nel tecnicismo, ma io esplicitai che non condividevo quell’approccio».

Da lì il cortocircuito tra i due colleghi italiani distaccati in Polonia. Mentre il sighting report ufficiale si limitava a registrare la formula standard di «possible people» – un’etichetta «coerente» sul piano formale ma giudicata dal teste incapace di «alzare l’asticella dell’attenzione» – Pascalicchio decise di scavalcare i canali asettici e l’atteggiamento rigido riscontrato nel collega per evitare che l’informazione si impantanasse.

La “reticenza” o “resistenza” o poca collaborazione

«Il mio obiettivo era quello di far passare l’informazione nei gruppi per avere una risposta adeguata», spiega. Da qui la scelta di usare WhatsApp per inviare direttamente al capitano Antonio De Maria (suo ex comandante sul pattugliatore veloce Petrucci) le due foto in bianco e nero e i dati cinematici. «Le ho mandate per velocizzare, nel caso veniste coinvolti».

Incalzato dalle domande del presidente del Collegio, Alfonso Scibona – che interviene per puntualizzare la linea di confine tra “reticenza” e “resistenza” operativa o “atteggiamento poco collaborativo” – Pascalicchio ribadisce che il suo intento non era certo quello di scavalcare le gerarchie, ma di «assicurarsi che quel feedback fosse condiviso da più attori possibili». «Volevo che non operasse esclusivamente la Guardia di Finanza e che la Guardia Costiera fosse allertata», spiega, ricordando di essersi momentaneamente tranquillizzato quando gli fu fatto intendere che ci si stava «coordinando a livello locale anche con le Capitanerie».

Il mare, i mezzi e la gestione del rischio

La deposizione affronta anche il nodo cruciale della praticabilità del mare e della capacità dei mezzi in quella notte sferzata da onde alte circa due metri (mare forza 4). Rispondendo ai legali di parte civile e delle difese, gli avvocati Enrico Calabrese, Stefano Bertone, Lidia Vicchio, Francesco Verri, Tiziano Saporito, Marilena Bonfiglio,Alice Massara e Sergio Rotundo, l’esperto Frontex non ha dubbi. «Sicuramente i mezzi della Guardia costiera potevano intervenire. Non credo che per la Finanza quel mare fosse impraticabile». Il pattugliatore d’altura Barbarisi, ad esempio, «poteva affrontare quel mare. Non erano condizioni agevoli, ma non era un mare impossibile alle 22.40».

Un concetto ribadito richiamando la propria esperienza operativa. «Con un pattugliatore veloce a me è capitato di affrontare mare 5, in Grecia per esempio. Dipende dalla valutazione dei comandanti». E a Lampedusa, «avamposto delle migrazioni», ricorda Pascalicchio, la Finanza e la Guardia costiera hanno sempre operato congiuntamente. «Al di là di carte e tecnicismi ci si è sempre venuti incontro».

La differenza la fa la gestione

Se il sighting report redatto a Varsavia «non aveva omesso nulla» sul piano formale, lo scarto tragico, insiste il teste, si è consumato sulla mancata assunzione del rischio complessivo e sulla presunzione che la stabilità apparente del natante mettesse al riparo da ogni pericolo. «Il dubbio mio era che sotto ci fossero persone», spiega. Un’intuizione supportata da indicatori chiari ma non univoci (la risposta termica, la rotta verso la Calabria, il contesto geopolitico dei flussi aumentati dopo il terremoto che colpì il sud-est della Turchia e il nord della Soria). Ma l’atteggiamento riscontrato a Varsavia nell’interfaccia della Capitaneria lasciò l’amaro in bocca. «Magistri si è sentito non toccato, avrebbe dovuto interessarsi, non chiudere al fatto di dire “è tuo”».

Bollettini asettici e cortocircuito informativo

Il teste non è stato però in grado di riferire se Magistri avesse o meno contattato la sua gerarchia. Intanto continua a chiedersi cosa non abbia funzionato in quel «coordinamento» pure annunciato. Mentre il presidente Scibona prende atto che il testimone «non sa cosa abbia fatto poi esattamente Magistri a parte l’assenza di collaborazione», in aula resta scolpito il senso di un’occasione mancata. Quella in cui la catena informativa, se avesse scommesso sulla «proattività», come ha detto in aula il teste, anziché sul «compitino» burocratico, come aveva già detto in sede di interrogatorio al pm, si sarebbe potuto scrivere una storia diversa.