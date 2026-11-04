Omicidio stradale, assolto dopo 7 anni autista di Cirò Marina per la morte di un centauro a Catanzaro

2 minuti per la lettura

L’imputato era un autista di Cirò Marina, scagionato dalle accuse grazie a una perizia nel processo per omicidio stradale

CIRÒ MARINA — Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che vedeva imputato Cataldo Morrone, 46 anni, di Cirò Marina, autista della ditta “Mister Dog”. La giudice del Tribunale di Catanzaro Marta Pascale ha infatti pronunciato una sentenza liberatoria nei confronti del cirotano, stabilendo che “il fatto non costituisce reato” in relazione all’originaria imputazione di omicidio stradale. Il pm d’udienza aveva invocato una condanna alla pena di 2 anni di reclusione per il conducente del furgone.

Il drammatico impatto sulla SS 106

Il procedimento traeva origine dal tragico sinistro stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 16 settembre 2019 nel territorio comunale di Catanzaro.

Secondo la ricostruzione iniziale della Procura, Morrone, alla guida di un autocarro Fiat Scudo adibito al trasporto di animali e intestato alla “Mister Dog” di Rocca di Neto, stava percorrendo la corsia di marcia normale in direzione Reggio Calabria. Nel compiere una manovra di immissione nella corsia di sorpasso, sarebbe entrato in collisione con una motociclabile Yamaha R1 condotta dal trentaquattrenne catanzarese Antonio Cerullo. Nell’impatto, violentissimo, la moto aveva centrato lo spigolo posteriore sinistro del furgone e il centauro era stato sbalzato rovinosamente sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo.

La consulenza tecnica e la velocità della moto

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e approfondite dalla perizia cinematica disposta nel corso del procedimento, avevano scandagliato ogni dettaglio della dinamica stradale. Se da un lato la perizia aveva evidenziato profili di criticità nella manovra di cambio corsia compiuta dall’autocarro, dall’altro gli accertamenti tecnici avevano cristallizzato un elemento di segno opposto cruciale per la valutazione delle responsabilità. La Yamaha R1 condotta dalla vittima procedeva a una velocità stimata intorno ai 156 km/h, a fronte di un limite massimo vigente su quel tratto di strada extraurbana principale fissato a 70 km/h. Un’andatura definita incompatibile con le condizioni della sede stradale e tale da azzerare i margini di reazione ed evitare l’impatto.

La sentenza

Nel corso del dibattimento, l’avvocato difensore, Giovanni Mauro, ha puntato a dimostrare l’assenza di profili di colpa penalmente rilevanti nella condotta del cirotano, valorizzando gli elementi relativi all’altissima velocità tenuta dal motociclo e all’imprevedibilità della traiettoria nei momenti immediatamente precedenti l’urto. Il Tribunale di Catanzaro ha optato per l’assoluzione con la formula secondo cui il fatto non costituisce reato, fissando un termine di 45 giorni per il deposito delle motivazioni.