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Un uomo di 82anni aggredito con una lastra di vetro a Isola Capo Rizzuto. Agli arresti domiciliari suo figlio di 55anni per atti persecutori

Arresti domiciliari per un 55enne di Isola Capo Rizzuto per atti persecutori. Il padre si è recato nella caserma dei carabinieri con una vistosa ferita da taglio al polso. E ha poi spiegato ai militari dell’Arma che il figlio avrebbe commesso l’aggressione ai suoi danni. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Crotone.

Anziano aggredito nelle scorse settimane a Isola

L’episodio sarebbe avvenuto nelle scorse settimane. L’anziano di Isola Capo Rizzuto ha fornito alcuni dettagli su quanto accaduto. Dopo l’ennesima lite scoppiata per futili motivi, il 55enne avrebbe aggredito suo padre con una lastra di vetro.

Scattata subito la procedura prevista dal “Codice rosso”. Le indagini hanno portato all’arresto dell’operaio e poi al ritiro delle armi detenute dall’uomo. Una misura volta a prevenire e scongiurare possibili e ulteriori situazioni di rischio.