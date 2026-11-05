‘Ndrangheta e biomasse, la Dda impugna la raffica di assoluzioni disposte a Crotone

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Dopo le assoluzioni di massa a Crotone nel processo alla ‘ndrangheta delle biomasse la Dda di Catanzaro fa appello chiedendo 24 condanne

CROTONE – Non ci sta la Procura di Catanzaro alle assoluzioni di massa e al parziale smantellamento dell’inchiesta “Black Wood”. Il procuratore Salvatore Maria Curcio ha impugnato la sentenza emessa il 23 luglio scorso dal Tribunale penale di Crotone, chiedendo alla Corte d’Appello del capoluogo calabrese di ribaltare il verdetto di primo grado e condannare 24 dei 53 imputati assolti.

Il gravame della Dda non investe la totalità delle posizioni. Gran parte delle decine di assoluzioni decretate dai giudici crotonesi (molte delle quali sollecitate in aula dallo stesso procuratore Domenico Guarascio durante la requisitoria) non sono oggetto di impugnazione e sono pertanto già definitive. L’offensiva dell’accusa si concentra sul nucleo duro degli operatori della filiera e sui vertici delle imprese boschive e della centrale a biomasse di Cutro.

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Il cortocircuito logico sulla centrale di Cutro

Il punto di rottura più forte dell’appello attacca la «contraddittorietà» della sentenza che ha scagionato Carmine e Domenico Serravalle (del “ramo Montezemolo”), proprietari della Serravalle Energy. Per la Procura, i giudici di primo grado sono incorsi in un corto circuito logico. Da un lato hanno riconosciuto che l’impresa dei Ferrazzo (Fke), riconducibile all’omonima cosca di ‘ndrangheta di Mesoraca, destinava deliberatamente il materiale più scadente e contaminato da plastica, cemento e vernici presso la centrale di Cutro perché ritenuta priva di controlli rispetto agli altri impianti del territorio. Dall’altro, hanno escluso la consapevolezza dei proprietari della centrale valorizzando proprio l’efficacia dei filtri di sicurezza e delle analisi interne dell’impianto.

Due affermazioni che per il pm non possono coesistere. Se la centrale era la meta privilegiata degli scarti illegali per la manifesta manica larga delle verifiche, i controlli non possono essere usati come uno scudo per negare che i vertici dell’azienda sapessero cosa venisse scaricato nei piazzali. Un’assenza di filtri reali riscontrata anche nelle carte dell’amministrazione giudiziaria, che rilevava una gestione della tracciabilità sanata spesso solo ex post, e confermata dal rinvenimento, anche nel 2022, di cumuli di rifiuti legnosi verniciati pronti per finire inceneriti.

L’errore teorico su rifiuti e sottoprodotti

L’impugnazione attacca poi l’impostazione giuridica con cui il Tribunale ha assolto la quasi totalità dei fornitori, sostenendo che le irregolarità fiscali, la falsificazione delle bolle o il taglio di alberi in esubero rispetto alle autorizzazioni rendessero la gestione “abusiva” ma non trasformassero la biomassa in un “rifiuto”.

Per l’accusa si tratta di un’errata applicazione delle norme ambientali. La certezza della destinazione del materiale va provata fin dal momento in cui lo scarto viene prodotto in bosco o in segheria, e non ricostruita a posteriori quando il cippato è ormai sui camion alla porta della centrale. La falsificazione sistematica dei documenti di trasporto, lo scambio di bolle tra ditte e l’invenzione di cantieri fantasma per coprire il legname tagliato fuorilegge dimostrano proprio che quel materiale non possedeva i requisiti per essere classificato come sottoprodotto lecito.

Gli scarti di segheria, le bolle d’appoggio e la truffa al Gse

Nelle carte dell’appello vengono ripercorsi i flussi di materiale nel mirino degli investigatori. Dai viaggi dalla segheria dei Serravalle del “ramo Pallino” a Mesoraca, sotto la falsa copertura di un espianto di frutteto a Malvito, fino alle cessioni cartolari duplicate a favore dei Leuzzi di Delianuova e delle ditte Spadafora di San Giovanni in Fiore, in cui le stesse autorizzazioni servivano contemporaneamente per scaricare decine di migliaia di tonnellate in più rispetto a quanto i boschi potessero realmente produrre.

Contestata anche l’assoluzione per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione agli incentivi statali erogati dal Gse. Presentare al Ministero e al Gestore documentazioni sbianchettate o autorizzazioni gonfiate per ottenere i premi riservati alla filiera corta tracciata costituisce per la Procura un’induzione in errore in piena regola, da cui deriva un profitto illecito stimato in almeno 300 mila euro (cifra che la stessa difesa aveva indicato nei propri atti di primo grado).

Le carte di Imponimento: “Carmine” è la centrale

Un altro snodo cruciale sollevato dal pubblico ministero riguarda proprio le conversazioni intercettate e i contatti emersi nei circuiti investigativi, a partire da quelli confluiti nell’operazione “Imponimento”, condotta contro le cosche del Vibonese. Il Tribunale aveva liquidato la figura di “Carmine” confondendola con un omonimo titolare di una segheria. Per l’accusa si tratta di un abbaglio. Le conversazioni intercettate e le testimonianze degli investigatori confermano che nei dialoghi relativi all’utenza della Serravalle Energy a rispondere e a gestire operativamente fascicoli e numeri progressivi delle bolle in arrivo era direttamente il vertice della centrale, Carmine Serravalle (classe ’63).

Del resto, a riscontro di questo canale preferenziale, l’inchiesta “Imponimento” ha documentato che chiunque nel settore cercasse una centrale a cui conferire il legname nel Crotonese riceveva la dritta di portarlo a Cutro da Carmine Serravalle, confermando il ruolo e la centralità dell’impianto nei flussi commerciali e nelle movimentazioni finite al centro del processo. «Per chi taglia legname nel Crotonese e cerca una centrale, “Carmine” è la centrale di Cutro», rileva la Procura.

Le richieste: condanne, confische e sequestri dei camion

Con l’atto depositato a Catanzaro, il procuratore sollecita la rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale per risentire i testimoni e i consulenti chiave (tra cui i carabinieri forestali e gli esperti periti).

Le richieste conclusive dell’accusa puntano alla riforma integrale delle assoluzioni con l’affermazione di responsabilità penale per 24 imputati, compresi i componenti dei due rami della famiglia Serravalle di Mesoraca, i fratelli Sacchetta della Euromeridiana di Rogliano, i Leuzzi di Delianuova, i trasportatori, i periti e i ragionieri aziendali, per il reato di traffico illecito di rifiuti e per la truffa sugli incentivi. La Procura chiede, infine, di dichiarare la responsabilità amministrativa della Serravalle Energy s.r.l. e di disporre la confisca di 300 mila euro per il profitto della truffa, delle ditte boschive e delle società di settore (a partire dal gruppo Spadafora di San Giovanni in Fiore e dalla Fke di Mesoraca) e il sequestro di mezzi di trasporto e cippatori utilizzati per movimentare il materiale illecito.