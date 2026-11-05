Scam City, la Procura di Crotone chiede 6 condanne e 25 rinvii a giudizio

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La Procura di Crotone chiede 6 condanne col rito abbreviato e il processo per altri 25, sabato probabile decisione al processo Scam City



CROTONE – Richieste di condanna per oltre 42 anni complessivi di reclusione nei confronti di 6 imputati che hanno scelto il rito abbreviato e rinvio a giudizio per gli altri 25. È la stangata invocata dal pm Matteo Staccini nell’udienza preliminare nell’ambito del procedimento scaturito dalla maxi-inchiesta “Scam City”.

La pena più pesante sollecitata dal rappresentante della Procura riguarda Armando Covelli (46 anni, di Crotone), ritenuto dagli inquirenti la figura di vertice dell’organizzazione. Nei suoi confronti il pm ha chiesto 18 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Il pm ha sollecitato 8 anni e 20 giorni per Salvatore Lombardo (41), 6 anni per Daniele Pugliese (54), 5 anni e 2 mesi per Carmelo Iembo (46), 2 anni, 2 mesi e 20 giorni per Luca Screnci (23) e 2 anni, 2 mesi e 10 giorni per Emanuela Grisi (44).

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Le indagini

L’indagine, condotta dai carabinieri della Compagnia di Crotone, ha disarticolato una presunta associazione a delinquere specializzata in un meccanismo seriale di truffe online – 135 gli episodi censiti – oltre che in riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona.

Un sistema che spaziava dalla pubblicazione di annunci fittizi di macchine agricole, minicar e pellet su portali civetta realizzati da programmatori pakistani pagati in Bitcoin, alla clonazione dell’identità di aziende ignare, fino all’inganno ai danni di anziani, persone fragili e onlus. I proventi illeciti venivano poi reinvestiti in criptovalute, piattaforme di trading clandestino, beni immobili. Le vittime, residenti in tutta Italia, a conferma della capillarità del fenomeno, venivano convinte a pagare tramite bonifici su conti correnti o carte intestati a terzi ma nella effettiva disponibilità degli indagati o di prestanome, i cosiddetti “money mule”.

I ruoli all’interno dell’organizzazione erano ben definiti, secondo la ricostruzione del pm. C’era chi si incaricava della creazione degli annunci fraudolenti, dei siti web e delle pagine sui marketplace. Chi avrebbe curato le trattative telefoniche o online con le vittime. E chi si sarebbe occupato dell’occultamento dei proventi illeciti.

La difesa



Subito dopo la requisitoria dell’accusa, il fuoco di fila delle arringhe difensive. Folta la pattuglia difensiva, composta dagli avvocati Antonio Aloe, Barbara Ventura, Arnaldo Giudici, Aldo Truncè, Gaetano Cosentino, Pasqualino Capalbo, Roberto Coscia, Luigi Falcone, Sergio Rotundo, Fabrizio Salviati, Virgilio Prin Abelle, Teresa Procopio, Mario Nigro, Gianluca Marino, Giovanni Ettore Sipoli, Pasquale Montesano e Pasquale Lepera.

Le arringhe proseguiranno nella giornata di sabato, quando al termine della camera di consiglio la gup Elisa Marchetto potrebbe emettere la sentenza per chi ha scelto il rito alternativo e pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio.