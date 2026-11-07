Crotone, 6 condanne, 20 rinvii a giudizio e 5 patteggiamenti nel processo Scam City

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Scam City, il gup di Crotone dispone 6 condanne nel rito abbreviato dell’inchiesta sulla holding delle truffe online, il processo a gennaio

CROTONE – Si è conclusa con 6 condanne nel rito abbreviato, 5 patteggiamenti e 20 rinvii a giudizio l’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta che ha portato alla maxi-operazione “Scam City”, condotta dai carabinieri contro una presunta holding delle truffe online. La gup Elisa Marchetto ha letto il dispositivo della sentenza dopo una camera di consiglio, giunta al culmine di un serrato fuoco di fila delle difese che si è concentrato nell’arco di due intense udienze. Accolte in buona sostanza le richieste del pm Matteo Staccini.

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Le condanne

La pena più severa è quella inflitta ad Armando Covelli, indicato dagli inquirenti come la figura di vertice della presunta associazione a delinquere finalizzata a un meccanismo seriale di truffe online – 135 quelle censite – oltre che al riciclaggio, all’autoriciclaggio e alla sostituzione di persona. Nei suoi confronti la gup ha disposto la condanna a 15 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Sul fronte patrimoniale, la giudice ha ordinato la confisca per equivalente di somme e beni a carico di Covelli sino alla concorrenza di 61.711,19 euro, rigettando la richiesta avanzata dalla Procura per la confisca di tre appartamenti, un garage e due auto.

Pene rilevanti anche agli altri cinque imputati giudicati in abbreviato. La gup ha condannato Salvatore Lombardo a 8 anni, 9 mesi e 10 giorni; Daniele Pugliese a 6 anni, 6 mesi e 10 giorni; Carmelo Iembo a 5 anni e 3 mesi; Emanuela Grisi a 3 anni, 10 mesi e 20 giorni; Luca Screnci a 2 anni e 2 mesi.

Patteggiamenti e rinvii a giudizio

Hanno patteggiato pene minori Alessandra De Santis, Giancarlo Rago, Francesco Porto, Giustina Leto e Giuseppe Cariano. Per gli altri 20 imputati la gup ha disposto il rinvio a giudizio all’udienza del 13 gennaio 2027. A processo andranno Davide Agrillo, Giuseppe Aiello, Luca Caporali, Pasquale Pio Cosco, Salvatore Covelli, Riccardo Cristarella, Debora D’Agostino, Luca Laino, Marco Liguori, Michele Liotti, Manuela Macrì, Luigi Marino, Ermenegildo Andrea Misticoni, Francesco Pupa, Pierdomenico Rizzuto, Marcello Ruperti, Domenico Scolieri, Norman Sem, Antonio Simeri e Francesco Tallarico.

La difesa

Le udienze dedicate alle arringhe difensive hanno visto gli interventi degli avvocati Antonio Aloe, Barbara Ventura, Arnaldo Giudici, Aldo Truncè, Gaetano Cosentino, Pasqualino Capalbo, Roberto Coscia, Luigi Falcone, Sergio Rotundo, Fabrizio Salviati. E ancora Virgilio Prin Abelle, Teresa Procopio, Mario Nigro, Gianluca Marino, Giovanni Ettore Sipoli, Pasquale Montesano e Pasquale Lepera. La difesa ha tentato di smontare la ricostruzione accusatoria che delineava una rete capace di spaziare dagli annunci fittizi su portali clonati da programmatori pakistani pagati in Bitcoin, fino al reimpiego dei proventi in criptovalute, trading, auto di lusso e opere d’arte oltre che nel mercato immobiliare.

Capitale delle truffe

«Crotone è la capitale delle truffe informatiche», aveva detto, non a caso, il colonnello Raffaelle Giovinazzo, allora comandante provinciale dei carabinieri, aprendo i lavori della conferenza stampa tenutasi nei mesi scorsi per illustrare i dettagli dell’inchiesta. I ruoli all’interno dell’organizzazione erano ben definiti. C’era chi si incaricava della creazione degli annunci fraudolenti, dei siti web e delle pagine sui marketplace. Chi avrebbe curato le trattative telefoniche o online con le vittime. E chi si sarebbe occupato dell’occultamento dei proventi illeciti. Diversi i money mule reclutati.

Scattata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Covelli, Lombardo, Pugliese e Iembo, e temporanea (5 anni) per Grisi. I condannati dovranno risarcire i danni alle parti civili costituite. Esclusa la sostituzione della pena detentiva per Grisi e Screnci. Motivazioni in 90 giorni.