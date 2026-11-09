Ostro, il crollo delle chat Sky-ECC travolhe le accuse ai narcos della cosca Gallace di Guardavalle

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Depositata la sentenza Ostro, dalle chat dei Gallace cancellate al voto di scambio a Badolato fondato solo su prove ordinarie

CATANZARO – Non c’è stata una sufficiente prova autonoma di reato al di fuori del canale informatico straniero, ormai inutilizzabile per violazione del diritto di difesa. È questo il cuore delle motivazioni depositate dalla gup del Tribunale di Catanzaro Gilda Danila Romano, a spiegazione della sentenza del processo “Ostro-Amaranto” conclusosi con 34 assoluzioni e 16 condanne. Nel provvedimento di 174 pagine, il giudice dedica un capitolo decisivo al vulnus costituzionale e comunitario che ha travolto i messaggi cifrati estratti dai server Sky-ECC, portando all’assoluzione, tra gli altri, del boss Cosimo Damiano Gallace e del latitante Cesare Antonio Arcorace, e ridefinendo le responsabilità degli amministratori di Badolato sulla base delle sole prove d’indagine tradizionali. Una decisione che rischia di trasformarsi in una spina nel fianco per la Dda e in un precedente pesante per decine di maxi-inchieste sul narcotraffico e sulla ’ndrangheta, fondate sull’acquisizione transnazionale di comunicazioni cifrate.

La questione, si ricorderà, trae origine dalle intercettazioni captate dall’autorità giudiziaria francese sui server criptati Sky-ECC e acquisite in Italia tramite Ordine europeo d’indagine (Oei), la cui utilizzabilità è stata radicalmente esclusa dal gup per l’impossibilità delle difese di sindacare le modalità d’indagine d’oltreconfine.

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Il crollo delle chat Sky-ECC

Nel ricostruire le ragioni giuridiche che rendono nullo il compendio telematico estero, la gup recepisce le eccezioni sollevate dagli avvocati Vincenzo Sorgiovanni e Giuseppe Gervasi richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha dato ragione alla gup contro la Dda, e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La giudice evidenzia come gli imputati si siano ritrovati nell’impossibilità di difendersi di fronte all’acquisizione transnazionale.

«Se… la Francia ha opposto un rifiuto ritenendo che non si corra alcun rischio di dispersione, se al contempo gli imputati in questa sede, bersagli di quelle indagini, non possono operare, a dispetto di previsioni normative e arresti giurisprudenziali, alcun atto di difesa in quella sede […] deve concludersi che agli stessi non è garantita alcuna tutela e dovrebbero subire una attività di indagine nei loro confronti secondo modalità che agli stessi non è stato possibile sindacare.»

Proseguendo nel ragionamento a tutela del giusto processo, la gup motiva l’esclusione totale di quel compendio probatorio (utilizzando la formula del tamquam non esset).

Chat «sottratte al sindacato delle difese»

«In questa sede, dovendosi non solo operare la valutazione del merito delle accuse formulate, ma anche – e a monte – assicurare le garanzie difensive nella globalità di quelle accuse e quindi del procedimento e, pertanto, assicurando che tali garanzie non vengano surclassate solo per la “origine d’oltre confine” della attività di indagine, si giunge a dover ritenere tamquam non esset nel presente giudizio quell’intero compendio probatorio su cui si fondano, in alcuni casi in via esclusiva, le accuse.»

Inoltre, richiamando la decisione della CGUE, la giudice recepisce il principio per cui «se un imputato non può esaminare o commentare informazioni o prove importanti ottenute tramite l’Oei, e tali prove hanno una probabile influenza predominante sui fatti e sulla decisione del giudice, queste ultime devono essere escluse dai procedimenti penali dei tribunali nazionali».

Perché le assoluzioni del boss e del latitante

L’applicazione di questo rigoroso filtro normativo ha svuotato l’impalcatura d’accusa nei confronti dei vertici dell’organizzazione, per i quali la Dda aveva chiesto 20 anni di reclusione ciascuno.

L’ipotesi che il boss Gallace continuasse a dirigere il clan e a impartire direttive di vertice poggiava quasi esclusivamente sulle conversazioni decrittate della piattaforma Sky-ECC. Una volta escluse quelle chat, la Procura non ha potuto offrire riscontri d’indagine “tradizionali” (intercettazioni ambientali o visive dirette) idonei ad attribuirgli oltre ogni ragionevole dubbio le condotte contestate. L’assoluzione del latitante deriva direttamente dalla mancanza di notifica dei decreti e dall’inutilizzabilità del tracciamento telematico estero, che costituiva l’unica prova a sostegno del suo presunto ruolo di intermediazione nel traffico d’armi e di stupefacenti.

L’asservimento del Comune e la condanna degli amministratori

Mentre le accuse di associazione mafiosa d’apparato e il reato di scambio elettorale politico-mafioso sono crollati per difetto di prova autonoma dopo l’espunzione delle chat cifrate, la giudice ha ritenuto fondata la responsabilità penale degli amministratori di Badolato sulla base delle intercettazioni telefoniche ordinarie, dei pedinamenti e dei riscontri di polizia giudiziaria.

Nelle motivazioni si ricostruisce il quadro di condizionamento materiale esercitato sul Comune da Antonio Paparo, condannato a 8 anni e 4 mesi. Ecco cosa scrive la gup in un passaggio chiave sulla condotta di Paparo e sul condizionamento dell’ente. «Tutti i soggetti qui imputati con il Paparo Antonio sono chiaramente asserviti alla sua volontà nella piena consapevolezza del suo modo di agire. Nelle varie e diversificate interlocuzioni Paparo esplicita sempre quelle che sono le sue intenzioni ed i modi per soddisfare i suoi desiderata. Costringere tutti ad andare a votare, altrimenti sarebbero diventati suoi nemici. Inserire i nomi che voleva lui, altrimenti avrebbe bruciato le loro macchine o forse loro stessi, impedendo al sindaco di fare come voleva perché ora comandava lui».

Sulla scorta di questo quadro di asservimento, provato dalle indagini classiche e non dalle chat estere, la gup ha fondato le condanne dell’ex vicesindaco Ernesto Maria Menniti (6 anni e 8 mesi) e dell’ex assessora Antonella Giannini (4 anni e 5 mesi). Provato, insomma, il piegarsi alle pressioni della fazione Paparo, e non del clan Gallace, all’interno della gestione municipale.