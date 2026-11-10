Crotone, sovrintendente della polizia penitenziaria assolto in Appello

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Rinuncia alla prescrizione e viene assolto in Appello, scagionato nel merito sovrintendente della polizia penitenziaria di Crotone

CROTONE – Si chiude con un’assoluzione piena in secondo grado la vicenda giudiziaria di Maurizio Mellino, 59 anni, sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Crotone, finito a processo per presunti episodi di assenteismo risalenti al 2013.

La Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Catanzaro (presidente Antonio Giglio, consiglieri Carlo Fontanazza e Paola Ciriaco) ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado. I giudici di secondo grado hanno assolto l’imputato con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

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IL PRIMO GRADO

In primo grado, il Tribunale di Crotone aveva condannato Mellino a 9 mesi di reclusione con pena sospesa. La contestazione riguardava la presunta falsità di due certificati medici del luglio 2012, rilasciati dallo studio del proprio medico curante.

A differenza di altre posizioni processuali definite con il non luogo a procedere per decorso dei termini di legge, Mellino, difeso dall’avvocato Virgilio Prin Abelle, aveva espresso formale rinuncia all’istituto della prescrizione. Puntava a ottenere una pronuncia nel merito dei fatti e tutelare l’integrità della propria carriera, svolta in 35 anni di servizio.

Il dispositivo di Catanzaro ribaltata la decisione di primo grado, scagionando il sovrintendente da ogni addebito penale. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 90 giorni.