Massoneria, scure della giustizia interna del GOI sul rivale del gran maestro calabrese

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Taroni interdetto dai templi del GOI ma il tribunale siciliano assolve, il gran maestro eletto chiede la svolta legalitaria nella massoneria

CATANZARO – Il Grande Oriente d’Italia cala la scure sul principale oppositore dell’attuale vertice calabrese, ma il quadro resta aperto e frastagliato. Il tribunale massonico di Palermo ha disposto la condanna alla censura solenne, un anno di interdizione dai Templi e quattro anni di stop dalle cariche per il romagnolo Leo Taroni, gran maestro eletto. Una decisione pesante che colpisce il rivale del rossanese Antonio Seminario, gran maestro in prorogatio, e si scontra con il precedente giudizio di assoluzione emesso dal tribunale massonico dell’Emilia Romagna, territorialmente competente in quanto Taroni è iscritto all’Oriente di Ravenna, che lo ha invece assolto con formula piena da tutti i capi d’accusa perché il fatto non sussiste.

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Il cortocircuito tra Palermo e l’Emilia Romagna

I giudici circoscrizionali hanno peraltro ribadito l’assoluta incompetenza territoriale e per materia del tribunale siciliano poiché l’articolo 66 della Costituzione del GOI radica la competenza esclusivamente nella circoscrizione di appartenenza dell’incolpato. Dall’altro lato, in aperta collisione con la circoscrizione emiliana, si contrappone la pronuncia del tribunale di Palermo. Una spaccatura che, a parte il ne bis in idem pure invocato da Taroni, apre un insanabile conflitto di giurisdizione tra i tribunali interni del GOI perché le due decisioni sono incompatibili.

La Tavola d’accusa di Recca e la celerità della giustizia interna

La sanzione di Palermo si inserisce nel solco della Tavola d’accusa firmata dal grande ufficiale Antonino Recca contro Taroni. La contestazione è quella di aver violato i doveri di lealtà e segretezza per aver fatto ricorso alla magistratura ordinaria, portando alla luce i veleni della gestione interna della Fondazione GOI. Sembra una mossa punitiva, poiché le affermazioni attribuite a Taroni nei capi d’accusa rifletono il contenuto di esposti depositati alle Procure di Palmi e allo Scico della Guardia di Finanza di Roma con cui si chiede agli inquirenti di fare luce su presunte opacità gestionali e flussi finanziari transnazionali. Tra questi i 7,4 milioni di euro che sarebbero stati versati dagli affiliati alla Fondazione GOI e i viaggi d’affari negli Emirati Arabi.

Nessuna sanzione agli affiliati condannati per mafia

La fulminea rapidità della giustizia interna, scatenata contro Taroni dopo aver adito le vie della giustizia ordinaria, contrasta con l’inerzia nei confronti di affiliati coinvolti in gravi vicende giudiziarie di mafia. Che si tratti di doppiopesismo la corrente “Massoneria legalitaria”, che sostiene Taroni, lo dice da tempo. Pensiamo alle condanne per il medico siciliano Alfonso Tumbarello, presunto favoreggiatore di Matteo Messina Denaro, e per l’avvocato catanzarese Giancarlo Pittelli, ritenuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa in due distinti procedimenti, ma anche alla condanna definitiva per Vito Lauria, anche lui siciliano. Vicende di fronte alle quali l’attuale governance non ha mai attivato sanzioni automatiche, laddove per l’ala legalitaria la contiguità mafiosa dovrebbe costituire discrimine sanzionabile e infrazione disciplinare.

La proposta di riforma e lo scontro sull’asse calabrese

La tempistica del procedimento disciplinare arriva in concomitanza con la presentazione, da parte dello schieramento di Taroni, della richiesta di modifica dell’articolo 15 della Costituzione del GOI. Un pacchetto normativo strutturato per sradicare la cosiddetta massomafia, fondato sull’integrazione esplicita degli estremi della colpa massonica con l’appartenenza alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il cuore della proposta prevede che, nei casi legati alla criminalità organizzata, l’azione disciplinare dinanzi alla Corte Centrale diventi obbligatoria e promossa direttamente dal grande oratore. Una riscrittura pensata per recidere le commistioni che affondano buona parte delle radici in Calabria, la regione con la più alta concentrazione di logge e roccaforte di Seminario. La coincidenza tra la stretta disciplinare e la spinta per il rinnovamento statutario all’insegna dello sbarramento alle infiltrazioni criminali chiude il cerchio sulla resa dei conti per il controllo della principale obbedienza massonica nazionale.