Sequestro di beni per oltre un milione alle cosche di Cirò Marina e San Leonardo di Cutro

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La Guardia di Finanza di Crotone esegue un sequestro di beni riconducibili a esponenti delle cosche di Cirò Marina e San Leonardo di Cutro

CROTONE — Un patrimonio mafioso superiore al milione di euro è stato aggredito dalla Guardia di Finanza di Crotone. I militari hanno eseguito due distinti decreti di sequestro emessi dalla Sezione per le misure di prevenzione Tribunale di Catanzaro su proposta della Dda. I provvedimenti colpiscono le ricchezze accumulate da presunti esponenti apicali delle famiglie Siena di Cirò Marina e Falcone di San Leonardo di Cutro ritenute riconducibili alle consorterie di ‘ndrangheta radicate nei rispettivi territori.

Accertamenti su 15 persone

L’attività investigativa, sviluppata dai finanzieri del Comando provinciale crotonese su delega della Dda catanzarese, si è concretizzata in accertamenti economico-patrimoniali su oltre 15 persone legate da vincoli di parentela e affinità. Gli approfondimenti contabili e patrimoniali avrebbero permesso di accertare una netta e ingiustificata sproporzione tra i beni nella disponibilità diretta o indiretta e le capacità reddituali dichiarate, risultate del tutto incongrue rispetto al tenore di vita e alle acquisizioni documentate.

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Sigilli su fabbricati, terreni e ditte

Colpiti in modo capillare diverse categorie di beni. Nel dettaglio, il sequestro ha riguardato numerosi fabbricati e terreni situati nei territori comunali di Cirò Marina e Botricello, l’intero compendio aziendale di una società attiva nel settore degli articoli sportivi e due ditte individuali. Tra le attività commerciali coinvolte figurano una ditta operante nel settore della gestione di animali e servizi connessi, oltre a beni mobili registrati costituiti da automobili.

Nel mirino associazione sportiva che si occupa di cavalli

Di particolare rilievo la componente associativa e ricreativa finita nel mirino della misura di prevenzione sul versante cirotano. Il provvedimento ha, infatti, raggiunto un’associazione sportiva dilettantistica e persino alcuni equini registrati e censiti, tra cui cavalli utilizzati in attività sportive e ricreative. Il sequestro patrimoniale si estende, inoltre, alle disponibilità finanziarie, compresi rapporti bancari, cassette di sicurezza, titoli azionari e obbligazionari, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, certificati del tesoro e buoni ordinari del tesoro.