Isola Capo Rizzuto, pena ridotta allo zio della vittima della tragica rissa in spiaggia

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Nella rissa sulla spiaggia di Isola morì un giovane di 22 anni, pena ridotta allo zio della vittima e assoluzione confermata all’altro zio

ISOLA CAPO RIZZUTO — Pena ridotta per lo zio accusato di tentato omicidio e assoluzione confermata per l’altro zio rimasto coinvolto nella tragica rissa sulla spiaggia di Le Cannella. La Corte d’Appello di Catanzaro (presidente Giancarlo Bianchi, consiglieri Ippolita Luzzo e Pietro Scuteri) ha rideterminato le responsabilità nel processo con rito abbreviato per lo scontro che il 19 agosto 2025 culminò nell’omicidio del 22enne Filippo Verterame.

Una vicenda dall’impronta “shakespeariana”, come l’aveva definita la gup di Crotone Elisa Marchetto nelle motivazioni di primo grado, tratteggiando le figure dei due zii spinti dall’affetto per i rispettivi nipoti. Uno pronto a scatenare l’inferno e l’altro intervenuto solo per fare da scudo e salvare la vita al proprio congiunto.

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La sentenza

In riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2025 dal gup crotonese, i giudici di secondo grado hanno assolto Giuseppe Verterame, 59 anni, da uno dei capi d’accusa “per non aver commesso il fatto”. La condanna è scesa così a 10 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione, rispetto ai 16 anni inflitti in primo grado.

Confermata l’assoluzione per Francesco Paparo, 41 anni, nei cui confronti la Procura generale aveva impugnato il verdetto insistendo per la condanna a 4 anni. La Corte ha revocato le statuizioni civili disposte in primo grado a favore di Francesco Paparo, confermando invece la condanna di Giuseppe Verterame al risarcimento delle spese di costituzione e difesa della parte civile Giuseppe Paparo (avvocato Alberto Laratta).

La difesa

Paparo era difeso dall’avvocato Aldo Truncè, la cui tesi è stata accolta anche in Appello. I difensori di Verterame erano gli avvocati Francesca Buonopane e Gregorio Viscomi, che sono riusciti a ottenere uno sconto significativo di pena a fronte della richiesta di conferma avanzata dal pm.

Fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni, con contestuale sospensione della custodia cautelare. Prosegue intanto in Assise a Catanzaro il processo col rito ordinario per l’omicidio. Imputati Giuseppe Paparo (39), reo confesso del fendente mortale, Alessandro Bianco (44) e Antonio Paparo (40).