Naufragio di Cutro, appello del pm inammissibile e non ci sarà aggravio di pene per gli scafisti

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La Corte d’appello di Catanzaro dichiara inammissibile l’appello della Procura nel processo agli scafisti del naufragio di Cutro

CROTONE – Non ci potrà essere alcun aggravio di pena in Appello per i tre presunti scafisti del naufragio di Steccato di Cutro, condannati in primo grado a Crotone per la morte di un centinaio di migranti avvenuta all’alba del 26 febbraio 2023. La Corte d’Appello di Catanzaro ha, infatti, accolto l’eccezione preliminare sollevata dal collegio difensivo, dichiarando inammissibile l’impugnazione proposta dalla Procura.

In primo grado, il Tribunale penale di Crotone aveva inflitto 16 anni di reclusione ciascuno al pakistano Hasab Hussein e al turco Sami Fuat, e 11 anni, 1 mese e 10 giorni al pakistano Khalid Arslan. La Procura generale puntava a un inasprimento delle sanzioni – 17 anni per Hussein e Fuat, 12 anni per Arslan – e al riconoscimento del reato di naufragio dal quale gli imputati erano stati assolti in primo grado.

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Il vizio procedurale del deposito non telematico



L’impianto dell’accusa si scontra, però, con il vizio procedurale rilevato dai legali. Ilpm ha depositato il ricorso oltre i termini di legge e non tramite il portale telematico.

La decisione dei giudici di secondo grado giunge al termine dell’udienza in cui hanno discusso i difensori. La tesi del collegio difensivo, composto dagli avvocati Teresa Paladini, Salvatore Perri e Arturo Bova, ha trovato pieno accoglimento sul piano formale. Alle contestazioni si erano raccordate anche le posizioni dei legali di parte civile – gli avvocati Gianfranco D’Ettoris, Salvatore Rossi, Roberto Stricagnoli, Barbara Ventura, Francesco Verri e Pietro Vitale – oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’Interno e alla Regione Calabria, che avevano ribadito le richieste di risarcimento per i familiari delle vittime e i superstiti.

A rischio anche maxi processi di ‘ndrangheta



L’ordinanza della Corte rischia peraltro di fare da apripista. Analoghe eccezioni di inammissibilità sul deposito non telematico delle impugnazioni della Procura pendono in diversi altri maxi processi di ’ndrangheta celebrati nel distretto di Catanzaro, ponendo a rischio annullamento le impostazioni accusatorie di secondo grado.

La Corte ha disposto un rinvio al prossimo 21 dicembre per la traduzione degli atti, adempimento necessario prima della sentenza.



