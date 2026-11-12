Crotone, le estorsioni nei cantieri: Iannice dal grado di “camorrista” all’epiteto di “signorina”

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Le estorsioni a Crotone: Iannice, indicato come camorrista in una vecchia “copiata”, si allontanò dal clan dopo il delitto Sarcone

CROTONE — C’è un organigramma scritto nero su bianco, sequestrato nel corso di una perquisizione e riesumato dagli inquirenti per dare un volto e un pedigree criminale alle estorsioni nei cantieri delle grandi opere in città. Nell’ordinanza che ha portato in carcere Fabio Iannice e Fabio Mirabelli, l’impianto accusatorio dei carabinieri e della Direzione distrettuale antimafia si avvale di riscontri documentali di eccezionale rilievo probatorio. Tra questi, una vecchia “copiata” della ‘ndrangheta crotonese e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che svelano i retroscena interni alla famiglia Barilari.

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La “copiata” sequestrata: Iannice tra i camorristi

Il primo e più plastico elemento dell’appartenenza associativa emerge da un foglio formato A4 a righe recuperato dai carabinieri il 2 dicembre 2016, all’indomani dell’arresto di Andrea Laforgia nell’ambito di un’inchiesta antimafia sul traffico di stupefacenti. Quel manoscritto, identificato come una vera e propria mappa gerarchica dell’organizzazione, elencava i gradi della ‘ndrangheta con i rispettivi affiliati e incarichi.

Esaminando la sezione dedicata al grado di “2 Camorista”, la mappa restituisce un quadro dettagliato dei ruoli all’interno della consorteria. Gaetano Ciampà, con l’incarico di “Capo”. Annibale Barilari, con l’incarico di “Contabile”. Vittorio Foschini, indicato come “Tirata”. Fabio Iannice, il cui nominativo, pur risultando cancellato, è rimasto perfettamente leggibile ed era inserito con l’indicazione di “Tirata”. Alfonso Carvelli, con l’indicazione “Favorevole”. Orlando Genovese, con l’indicazione “Sfavorevole”.

Per gli investigatori, riscontrati anche attraverso una perizia calligrafica sul tratto di Laforgia, quel documento certifica la stabile collocazione di Iannice all’interno della struttura mafiosa, inserito in un livello di responsabilità ben preciso.

Le rivelazioni del pentito Oliverio e il risentimento del clan

A dare corpo e attualità a questo quadro intervengono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio, verbalizzate nell’agosto del 2020 nel corso dell’inchiesta “Glicine-Acheronte”. Pur ridimensionando le voci di strada su un presunto coinvolgimento di Iannice nella fase organizzativa dell’omicidio di Salvatore Sarcone – derubricate a “chiacchiere” prive di riscontro diretto – il pentito apre uno spaccato inedito sui rapporti interni alla cosca. Oliverio colloca stabilmente Iannice nell’orbita della famiglia Barilari, evidenziando come questi godesse di un rapporto di stretta prossimità con i vertici, agendo in qualità di autista e frequentando assiduamente la cosiddetta “casa nuova”. Secondo quanto appreso dal collaboratore durante la detenzione in comune con Gianluigi Foschini, dopo quell’omicidio, Iannice si sarebbe allontanato dal gruppo.

L’astio dei vertici per il distacco e l’epiteto di “signorina”

Un distacco che aveva scatenato la rabbia e il disprezzo dei vertici della consorteria. Lo stesso Foschini, parlando in carcere, non aveva nascosto il proprio astio nei confronti dell’ex affiliato per il repentino voltafaccia, apostrofandolo sprezzantemente come “signorina”. «Ah, la signorina non vuole sapere niente? Di qua, là, fino a quando c’è stato Annibale, così, colà, casa nuova, autista…».

Per il gip del Tribunale di Catanzaro, l’analisi congiunta del manoscritto e dei verbali conferma lo spessore criminale dell’indagato. Quel “ritiro”, ben lungi dall’essere un ravvedimento definitivo, si scontra oggi con l’evidenza delle nuove estorsioni messe in campo sul territorio, riproponendo immutati i metodi e la forza di intimidazione mafiosa.