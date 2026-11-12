Cutro, le motivazioni della sentenza Ten: «La ‘ndrangheta in Emilia è un dato di fatto»

6 minuti per la lettura

Nelle motivazioni della sentenza Ten l’ascesa di Arabia che in Emilia tentava di riorganizzare i clan di Cutro riunendo fazioni opposte





CUTRO – Il dato di fatto non ammette discussioni: la presenza della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna e il suo profondo radicamento nel tessuto socioeconomico regionale costituiscono «un patrimonio di conoscenza che non può più essere messo in discussione». A ribadirlo è il gup distrettuale di Bologna Sandro Pecorella nelle motivazioni della sentenza del processo “Ten”. Quasi mille pagine depositate dopo il giudizio abbreviato che ha inflitto 13 condanne. Pagine in cui si traccia un bilancio storico e giudiziario che spazza via ogni residuo scetticismo.

Il giudice ricorda che la progressione processuale dell’espansione mafiosa fuori dai confini calabresi si è dipanata attraverso inchieste e sentenze ormai storiche: da Edilpiovra a Grande Drago, passando per Aemilia, Grimilde e Perseverance.

A queste si aggiunge la recente sentenza dell’ottobre 2025 nel processo scaturito dall’operazione Sugar Beet, definita indicativa del «tentativo di riprendere il controllo» della filiera di un’azienda di autotrasporto confiscata. Segnali che dimostrano come l’associazione criminale trovi «sempre nuova linfa con la quale crescere e, in questo caso provare a riprendersi in seguito a provvedimenti giudiziari».

LEGGI ANCHE: Ten, 13 condanne contro le nuove leve dei clan di Cutro in Emilia – Il Quotidiano del Sud



La cellula guidata da “Pino ‘u nigru”



Attorno alla figura di Giuseppe Arabia si è coagulato il nuovo gruppo criminale al centro del processo Ten. Al vertice Giuseppe Arabia, noto anche come “Pino u nigru”, già condannato in Grande Drago e segnato dal lutto per l’omicidio del fratello Salvatore, ucciso nel 2003 a Steccato di Cutro nella faida tra i Dragone e i Grande Aracri. Un sodalizio descritto come «interconnesso» con le ‘ndrine emiliane dominate dai Grande Aracri, nonostante non mancassero frizioni e un rancore mai sopito. Arabia, secondo la sentenza, è riuscito «a comporre o quanto meno sopire la frattura che ha condotto alla guerra di mafia».

Il controllo del clan non si è interrotto neppure durante i lunghi periodi di detenzione (tra l’ottobre 2005 e il settembre 2014, e successivamente nel 2018). All’interno delle carceri, Arabia ha coltivato legami di alto livello criminale.

Emblematico quanto registrato nel luglio 2009 nel carcere di Modena quando, opponendosi all’arrivo di un terzo detenuto nella sua cella, si rivolse a un agente «con aria minacciosa ed arrogante in vero stile mafioso», intimando: «Appuntato, io la terza branda non la voglio e né tanto meno il nuovo giunto, mi rifiuto di farlo entrare nella mia cella». Metodi analoghi emersero nel 2018, quando per aggirare i filtri penitenziari e incontrare i sodali in carcere vennero usate false autocertificazioni di parentela presentate dalla moglie Teresa De Novara.



Il sistema delle false fatture e le pressioni della casa madre



Accanto alle strategie di mimetizzazione, le motivazioni sviscerano il cuore economico della cellula: il sistema di frodi fiscali orchestrato dai nipoti tramite la «creazione o utilizzazione di società cartiere, prive di reale funzione economica lecita e destinate all’emissione seriale di fatture per operazioni inesistenti». Società come la Totalservice producevano profitti illeciti sui quali lo zio, una volta informato, pretendeva di mettere le mani avanzando richieste di extraprofitto.



Le “ambasciate” al boss Grande Aracri “il commercialista”



La morsa della casa madre calabrese emerge anche dalla gestione dei debiti imposti ai sodali al Nord. In un’intercettazione del 6 ottobre 2012, Romolo Villirillo contatta lo zio Raffaele a Cutro per mandare una «’mbasciata» al boss Nicolino Grande Aracri, schermato col nome in codice di «commercialista». Si discuteva di una rata da onorare per ripianare somme sottratte. Di fronte alle difficoltà del parente nel decifrare il linguaggio cifrato, chiarito solo ricordando l’abitazione «all’uscita di Cutro» in località Scarazze, dove il capo riceveva nella tavernetta alla presenza della moglie Giuseppina Mauro, la risposta del vertice fu perentoria. Il pagamento era da saldare subito, senza tollerare ritardi.



Il possesso degli atti e la logica della ritorsione



La perdurante adesione di Giuseppe Arabia alle logiche mafiose traspare dalle conversazioni in cui vanta il possesso dei fascicoli processuali del maxiprocesso Grande Drago, inclusi i nomi dei collaboratori di giustizia e della vittima di estorsione Giuseppe Ruggieri. In un dialogo intercettato, Arabia affermava di custodire «tutti i nomi che mi hanno infamato», evocando la necessità di «regolare» i conti. Sebbene gli inquirenti abbiano accertato che la brutale aggressione a mano armata vantata in quella conversazione non si fosse in realtà mai verificata (tant’è che l’imputazione di violenza privata aggravata è caduta), il gup evidenzia come il racconto restituisca un linguaggio e una cultura mafiosa granitici, confermando lo status e la caratura criminale del capo cellula.



La filiera criminale: dalle truffe seriali alle ricettazioni



Le truffe nel settore degli autotrasporti e le successive ricettazioni non costituiscono «una mera sequenza di autonome iniziative predatorie», ma rappresentano i delitti-scopo e la plastica manifestazione della capacità operativa e imprenditoriale del gruppo Arabia. Il meccanismo svelato dalle indagini poggia su una solida struttura organizzativa: l’utilizzo di società cartiere o di copertura, la predisposizione di utenze e caselle di posta dedicate per simulare l’affidabilità del vettore, l’impiego di mezzi pesanti e la sistematica sparizione dei carichi. Una serialità che attesta l’esistenza di «un patrimonio operativo» incompatibile con la criminalità comune.

Emblematica, in tal senso, è la gestione differita del maltolto.

Le indagini documentano come la merce sottratta non venisse necessariamente immessa subito sul mercato, ma custodita pazientemente anche per lunghi periodi. Il gup rileva «una gestione prudente e razionale», finalizzata ad abbassare il rischio di individuazione.

Questa capacità di attendere e monetizzare attraverso annunci online, contatti diretti e consegne a domicilio coinvolgeva l’intera rete familiare e fiduciaria, trasformando la ricettazione non in una fase isolata, ma nel segmento finale di una filiera illecita completa.



L’affare Macario e la truffa milionaria ai danni dello Stato



Un altro pilastro dell’attività illecita della consorteria sarebbe il sistema delle truffe alle casse pubbliche, replicate attraverso la compiacenza di società pulite e la falsificazione di titoli giudiziari. Tra queste spicca l’“Affare Macario”, nato dalle indicazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio che aveva suggerito di controllare le attività riconducibili a Enzo Macario. Gli accertamenti della Dia di Bologna hanno disvelato un meccanismo speculare a quello scoperto nell’analogo “Affare Oppido”, emerso grazie alle inchieste Aemilia e Grimilde. I fratelli Enzo e Giovanni Macario misero a disposizione una società formalmente estranea ai circuiti criminali, la Immobiliare M.T. S.r.l. con sede a Montecchio Emilia, per farvi confluire i proventi di un imponente raggiro.

Le quote della società, in origine ripartite tra Enzo Macario e il cugino Rosario Talarico che poi sarebbe stato complice nell’operazione, erano state interamente concentrate in capo a Enzo poco prima che l’affare venisse ideato, mentre la rappresentanza legale, all’epoca dell’accredito, era formalmente intestata a Giovanni Macario.



Il bonifico da quasi un milione di euro e la sentenza fantasma



Il 14 gennaio 2014, sul conto corrente acceso dalla società, viene registrato un accredito sfolgorante: 949.687,01 euro. Dalle verifiche bancarie è emerso che il bonifico era stato disposto dal Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con sede a Napoli, tramite un apposito ordine di pagamento speciale. La causale del trasferimento faceva riferimento a una presunta esecuzione della «sentenza n. 2088/2006 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa di Lodo arbitrale» per lavori di costruzione della nuova caserma del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino, richiamando un vero contratto d’appalto originariamente stipulato nel febbraio 1999 tra il Provveditorato e la società Edilsarmi S.r.l..

Tuttavia, il sequestro di documentazione eseguito dalla Dia nel luglio 2023 presso gli uffici del Provveditorato a Napoli ha permesso di smascherare l’artificio. La pratica amministrativa era manipolata a monte attraverso la costruzione di falsi titoli giudiziari e la canalizzazione fraudolenta dei fondi pubblici verso la società emiliana dei Macario. Un episodio, tra i tanti, che conferma la spiccata vocazione truffaldina e la capacità di infiltrazione economica della cellula criminale cutrese in Emilia.