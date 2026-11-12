Stige, il maresciallo Greco assolto nel’Appello bis dal concorso esterno in associazione mafiosa

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Assolto nell’appello bis il maresciallo Greco, coinvolto in una costola dell’inchiesta Stige per presunti favori al “locale” di Cirò

CATANZARO – La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto, perché il fatto non sussiste, Carmine Greco, 59 anni, originario di Bocchigliero, ex maresciallo dei carabinieri forestali ed ex comandante della Stazione di Cava di Melis. La sentenza arriva al termine del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che il 9 ottobre 2024 aveva annullato la condanna a 13 anni di reclusione inflitta all’ex sottufficiale nei primi due gradi di giudizio.

Greco rispondeva di concorso esterno in associazione mafiosa, rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale aggravati dalle finalità mafiose. L’indagine era nata come uno stralcio della maxi-inchiesta “Stige”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro la cosca Farao-Marincola di Cirò, e aveva portato all’arresto del militare il 7 luglio 2018.

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L’iter giudiziario

Secondo l’impianto accusatorio della Procura antimafia, l’ex comandante avrebbe agevolato il cartello boschivo riconducibile al clan cirotano sull’altopiano silano, e in particolare l’impresa “Fratelli Spadafora srl” di San Giovanni in Fiore, omettendo i controlli sul taglio del legname ed estromettendo le ditte concorrenti dagli appalti. Una ricostruzione che aveva retto prima davanti al Tribunale di Crotone (nel dicembre 2020) e poi nel primo processo d’appello (nel novembre 2023).

La Suprema Corte aveva però rimesso in discussione il verdetto, rilevando come nei precedenti gradi non fosse stato accertato in modo chiaro né l’effettivo contributo delle condotte contestate al rafforzamento del sodalizio criminale né la presunta contiguità dell’imputato.

L’appello bis

Nel giudizio di rinvio i giudici catanzaresi hanno recepito i rilievi della Cassazione e accolto la linea dei difensori dell’ex maresciallo, gli avvocati Alessandro Diddi e Paolo Pepe. Nel corso del dibattimento i legali hanno prodotto documentazione volta a dimostrare che Greco, durante gli anni di servizio in Sila, aveva regolarmente sanzionato proprio quelle imprese boschive che, secondo la tesi dell’accusa, avrebbe invece favorito attraverso il mancato esercizio dei controlli.