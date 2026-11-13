Caso Ferrerio, reato estinto per la presunta istigatrice della spedizione punitiva di Crotone

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Si chiude l’ultimo del tassello del caso Ferrerio, la presunta istigatrice del raid di Crotone supera la messa alla prova

CROTONE – Si chiude con l’estinzione del reato il percorso giudiziario della giovane, minorenne all’epoca dei fatti, ritenuta insieme alla madre l’istigatrice del tentato omicidio di Davide Ferrerio, il 20enne bolognese aggredito brutalmente e ridotto in fin di vita la sera dell’11 agosto a Crotone. Il periodo di messa alla prova, concesso due anni fa dal gup del Tribunale minorile di Catanzaro, si è concluso con esito positivo. Il Tribunale presieduto da Emanuela Folino ha valutato favorevolmente il progetto rieducativo predisposto dai servizi sociali e, come previsto dalla legge per i minorenni, ha determinato l’estinzione del reato di concorso anomalo nel tentato omicidio.

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Percorso di cambiamento

Un iter tortuoso, segnato dalle ripetute opposizioni della Procura, che fin dall’inizio aveva ritenuto la giovane non meritevole del beneficio per mancanza di segni di resipiscenza. Le impugnazioni si sono susseguite fino in Cassazione, che ha però confermato la correttezza della concessione della misura. Alla fine ha avuto ragione la linea difensiva dell’avvocato Aldo Truncè, che fin dalla prima udienza aveva chiesto per la propria assistita la possibilità di un percorso di cambiamento e di consapevolezza rispetto a quanto accaduto.

Pene definitive per gli altri imputati



Per gli altri protagonisti della vicenda le pene sono ormai definitive. Per l’esecutore materiale dell’aggressione, Nicolò Passalacqua, la Cassazione ha confermato che si trattò di tentato omicidio, rendendo definitiva la condanna a 20 anni e 4 mesi. Definitiva anche la condanna a 12 anni per l’istigatrice, la madre della ragazza.

