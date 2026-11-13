Cutro, tre ergastoli definitivi e una pena da aumentare per gli omicidi in Emilia

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Tre ergastoli definitivi per il boss di Cutro Grande Aracri e altri due imputati per gli omicidi in Emilia, in carcere Ciampà e Lerose



CUTRO – La Corte di Cassazione ha confermato quasi in toto la sentenza emessa nel giudizio bis dalla Corte d’assise d’appello di Bologna per i delitti di Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, consumati in Emilia nel 1992 nell’ambito della guerra di mafia che vedeva contrapposte due fazioni della ‘ndrangheta cutrese. I giudici di piazza Cavour, accogliendo le richieste della Procura generale, hanno respinto i ricorsi delle difese rendendo definitive tre condanne all’ergastolo. Hanno, inoltre, accolto il ricorso della Procura annullando con rinvio una condanna a 18 anni di reclusione che dovrà essere riquantificata in peius.

La massima pena diventa così irrevocabile per il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri (già condannato in via definitiva per il solo omicidio Ruggiero, ora anche per il delitto Vasapollo), per Antonio Ciampà e per Angelo Greco. Da rivalutare la condanna a 18 anni di reclusione inflitta ad Antonio Lerose. Ciampà e Lerose erano rimasti a piede libero durante l’iter giudiziario. Per entrambi, come disposto dalla Quinta Sezione della Suprema Corte, si apriranno ora le porte del carcere per l’esecuzione della pena. L’udienza d’Appello ter sarà, infatti, fissata solo per quantificare una condanna più alta per Lerose. Grande Aracri e Greco sono detenuti per altro.

L’attendibilità dei pentiti



Con la decisione dei giudici di legittimità si chiude un tassello giudiziario fondamentale del filone “Aemilia ’92” – il troncone sui fatti di sangue della più vasta inchiesta antimafia celebrata al Nord – dopo l’annullamento con rinvio disposto in precedenza dalla stessa Cassazione che aveva imposto un nuovo processo di secondo grado.

La Suprema Corte ha validato l’impianto motivazionale con cui i giudici bolognesi avevano ribaltato l’assoluzione di primo grado, ritenendo coerenti e attendibili i collaboratori di giustizia Salvatore Cortese e Antonio Valerio.

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Nelle motivazioni, ora passate in giudicato, la Corte d’assise d’appello bis aveva blindato il quadro probatorio ricostruendo il summit tenutosi a Cutro subito dopo l’uccisione di Paolo Lagrotteria nell’agosto del ’92, considerata lo «sgarbo» scatenante.

Da quell’incontro partì l’ordine di sterminare i rivali, sintetizzato dalla frase attribuita da Valerio ai vertici dei Ciampà. «Andate e ammazzate… che i soldi ve li mandiamo con la butumiera».

Un quadro che ha retto al vaglio della Cassazione nonostante le argomentazioni del folto collegio difensivo.

Il mosaico delle altre condanne



Con queste condanne irrevocabili si completa il mosaico giudiziario sui due agguati dell’autunno 1992, saldandosi alle posizioni già definite nei separati tronconi processuali e con il rito abbreviato.

Nicola Vasapollo fu assassinato il 21 settembre a Pieve di Reggio Emilia mentre apriva la porta di casa a persone che conosceva.

Giuseppe Ruggiero fu freddato, invece, il 22 ottobre successivo a Brescello da un commando entrato in azione con divise e auto camuffate – con lampeggianti e scritte – da finti carabinieri.

Già condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione Nicolino Sarcone, ritenuto il capo della filiale reggiana del clan. Definitive da tempo anche le condanne di Raffaele Dragone e Domenico Lucente, giudicati per il supporto logistico e operativo nella preparazione degli agguati, dal reperimento delle auto rubate e camuffate da finti carabinieri nel capannone di Carpi fino alle fasi esecutive dei delitti.