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Rapporti con il crotonese Pelaggi e il clan Greco di San Mauro Marchesato alla base del commissariamento della banca lituana Revolut

CROTONE – È stata l’inchiesta della Dda di Milano sull’hub finanziario di Pero, la “banca del crimine” gestita dal crotonese Paolo Pelaggi, a fornire elementi decisivi che hanno portato al commissariamento giudiziario di Revolut Bank UAB. La Sezione per le Misure di prevenzione del Tribunale meneghino ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della banca digitale lituana (con succursale a Milano e oltre cinque milioni di clienti in Italia), ricostruendo un buco nero finanziario da quasi 42 milioni di euro di flussi occultati tra il 2021 e il 2026.

Il ruolo del crotonese Pelaggi

Per dimostrare l’attualità e la persistenza delle falle nei sistemi antiriciclaggio della piattaforma fintech, i giudici valorizzano in modo determinante proprio l’integrazione depositata dalla Procura appena cinque giorni dopo gli arresti che hanno smantellato la centrale operativa di piazza Roma 6 a Pero. Secondo la ricostruzione investigativa, Pelaggi, cinquantunenne di Crotone già coinvolto nella storica indagine Aemilia per aver agevolato le cosche Arena, Nicoscia e Grande Aracri, insieme al presunto esponente della ‘ndrangheta di Pioltello Giuseppe Piscioneri e al presunto camorrista Luigi Mercadante, preferivano sistematicamente gli istituti online per far sparire i proventi delle frodi fiscali e del narcotraffico, evitando così le interlocuzioni fisiche degli sportelli tradizionali.

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Oltre 17 milioni in entrata in 7 mesi

I numeri riportati nel provvedimento restituiscono la portata del sistema. Sulla sola Solution S.r.l. (già CM Costruzioni), società cartiera amministrata di fatto dal triumvirato Pelaggi-Piscioneri-Mercadante attraverso un prestanome, sono transitati sul conto Revolut oltre 17,2 milioni di euro in entrata e 17,1 milioni in uscita nell’arco di appena sette mesi, alimentati da fatture per operazioni inesistenti. Lo stesso schema veniva replicato con la ditta individuale Easytech, gestita direttamente dagli uffici di Pero e utilizzata anche per triangolazioni verso il Lussemburgo. Eppure, mentre gli altri intermediari finanziari avevano inoltrato agli investigatori 273 segnalazioni di operazioni sospette sui soggetti legati alla rete di Pelaggi, dai sistemi di Revolut non era partito alcun alert. Una falla strutturale che ha permesso all’organizzazione di continuare a movimentare capitali anche dopo l’apertura della succursale italiana nel novembre 2024.

Il clan Greco di San Mauro Marchesato

Ma nelle carte del Tribunale di Milano emerge anche un secondo filone che affonda le radici nel territorio crotonese e dimostra quanto fosse risalente nel tempo l’utilizzo della piattaforma da parte delle cosche. Gli atti richiamano le indagini della Dda su Francesco Maida, Giuseppe Arcuri e Luciano Mercuri, già condannati in primo grado per riciclaggio e ritenuti contigui alla cosca Greco di San Mauro Marchesato, facente capo al “locale” di Cutro. Nelle carte viene richiamata la vicinanza di Maida alla cosca capeggiata da Angelo Greco, detto “Lino” o “Tempesta”, oltre che i rapporti con la cosca Farao-Marincola di Cirò.

Frode carosello

Il gruppo avrebbe messo in piedi una frode carosello nel commercio dei metalli ferrosi attraverso una rete di società italiane ed estere intestate a prestanome, tra cui Free Trade S.r.l., Clessidra White S.r.l., Davilesara S.r.l.s., Double A Trade e Olmox, utilizzando i conti britannici di Revolut per concentrare all’estero i capitali drenati in Italia tramite causali commerciali fittizie. Emblematica la sequenza ricostruita dagli investigatori. A un accredito di 10.000 euro partito l’11 dicembre 2018 dal conto Revolut di Clessidra White verso il conto bulgaro di Maida, sono seguiti nelle giornate del 13 e 14 dicembre tre prelievi ravvicinati in contanti (due da 2.500 e uno da 5.000 euro) fino a svuotare interamente la somma.

Lo stesso meccanismo replicato con un analogo bonifico dello stesso giorno verso il conto bulgaro di una congiunta, monetizzato subito dopo con quattro prelievi per complessivi 9.400 euro. Una doppia pista giudiziaria che salda passato e presente delle ’ndrine crotonesi, accomunate dalla capacità di trasformare una semplice app sullo smartphone nella propria cassaforte invisibile.