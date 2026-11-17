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Sviluppi dell’inchiesta Teorema con 3 misure dopo le rivelazioni di Manica, il gip di Crotone nega l’arresto di Ferrari ma i pm fanno ricorso

CROTONE – C’è anche il consigliere regionale di FI Sergio Ferrari tra i nuovi indagati nell’ambito dell’inchiesta Teorema, condotta dalla Guardia di finanza su un presunto sistema di tangenti, per fatti relativi all’epoca in cui era presidente della Provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina. Il procuratore Domenico Guarascio e la sostituta Rosaria Multari avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, falso e corruzione, così come per tre funzionari. Il gip Vincenzo Corvino, pronunciandosi sulla richiesta avanzata lo scorso luglio, ha respinto la richiesta per Ferrari. Ha, invece, disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per la durata di un anno per Francesco Mario Benincasa, dirigente del Settore Edilizia scolastica e Urbanistica della Provincia di Crotone; Giuseppe Marinello, responsabile dell’Area Lavori pubblici del Comune di Cirò Marina; Raffaele Cavallaro, responsabile dell’Area Manutenzione dello stesso Comune.

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Le perquisizioni

Mentre per questi ultimi il gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi in ordine alla formazione di determine false e alla lottizzazione degli appalti, la decisione di lasciare indenne Ferrari ha scatenato la reazione immediata della Procura, decisa a ribaltare questo orientamento davanti al Tribunale del Riesame. Intanto, la Finanza, su ordine della Procura, sta eseguendo un decreto di perquisizione delle abitazioni di Benincasa, Cavallaro e Marinello e presso gli uffici della Provincia di Crotone e del Comune di Cirò Marina. Contestualmente, è scattato il sequestro di documentazione e di dispositivi in uso ai tre funzionari. In tutto 18 gli indagati, molti dei quali già destinatari di avvisi di garanzia nell’ambito della precedente fase dell’inchiesta.

Teorema bis

Operazione Teorema bis, l’hanno chiamata i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, che dopo il blitz della scorsa primavera, già sfociato in un giudizio immediato per cinque imputati, stanno indagando ancora. Le nuove contestazioni scaturiscono da elementi emersi dagli interrogatori con parziali ammissioni di Fabio Manica, ex vicepresidente della Provincia ed esponente di FI, descritto come capo di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di corruzione e frodi, e dell’ingegnere Giacomo Combariati, considerato il suo braccio destro. Accanto a loro, secondo l’accusa, operavano l’ingegnere Luca Bisceglia, l’architetta Rosaria Luchetta e il commercialista Alessandro Vallone, amministratore di fatto e di diritto di società chiave come la Sinergyplus s.r.l. e la Kreosolution s.r.l..

Le nuove contestazioni

Gli sviluppi investigativi evidenzierebbero il ruolo centrale ricoperto da Ferrari, che secondo i pm avrebbe operato in stretto accordo con Manica. Ferrari, Cavallaro, Benincasa e Marinello sono formalmente inquadrati dalla Procura tra i partecipi del sodalizio capeggiato da Fabio Manica. I pm li ritengono consapevoli del disegno criminoso e del ruolo occulto di Manica nella gestione delle società beneficiarie di affidamenti diretti. Secondo la ricostruzione, l’ex presidente della Provincia imponeva l’indicazione dei professionisti e delle società gradite ai consiglieri provinciali di maggioranza, agevolando le ingerenze di Manica sugli uffici tecnici.

Nei capi d’accusa integrati sulla base delle rivelazioni e di elementi emersi dalle intercettazioni, figura anche Giuseppe Fiorino, consigliere provinciale di maggioranza, nei cui confronti la Procura non ha chiesto alcuna misura. Per l’accusa, Fiorino concordava con Manica l’affidamento illegittimo a Luchetta dietro la promessa di dividere il denaro pubblico ottenuto. Ferrari, Benincasa e Fiorino concorrono anche nel reato di falso ideologico in atto pubblico per aver formato la determina, omesse le tabelle di calcolo e i controlli obbligatori.

Sistema di spartizioni

Ferrari, inoltre, avrebbe garantito a Manica «ampia e arbitraria libertà d’azione», fino ad autorizzargli il controllo diretto sui funzionari pubblici preposti alle liquidazioni, così da dettare i tempi e i contenuti dei pagamenti. L’apporto collaborativo di Manica è quello cristallizzato negli interrogatori il 15 e 16 maggio scorsi. Le rivelazioni avrebbero consentito di far luce sul sistema collaudato di gestione degli appalti e degli incarichi professionali sia all’interno del Comune di Cirò Marina che della Provincia di Crotone.

Manica, che ha parlato di una vera e propria “prassi”, ha descritto un meccanismo sistematico e ben rodato in cui i consiglieri provinciali di maggioranza, eletti da dicembre 2021, avevano l’opportunità di indicare i nominativi dei professionisti a cui affidare i lavori. Questo elenco di nominativi, secondo il narrato di Manica, veniva raccolto da Ferrari, il quale li appuntava a penna su un foglio per poi trasmetterli al dirigente Benincasa. Benincasa, sempre secondo l’accusa, dava quindi esecuzione alle direttive avviando le procedure dirette tramite la piattaforma MePA, pur in assenza di requisiti di legge e omettendo i controlli obbligatori.

Il campo sportivo di Cirò Marina

L’accordo corruttivo avrebbe riguardato anche il campo sportivo di Cirò Marina. Secondo il narrato di Manica, l’ex sindaco Ferrari, interpellato dallo stesso Manica per un’opportunità lavorativa al Comune cirotano, chiese espressamente a quest’ultimo di indicare a chi affidare la progettazione. Dirottarono così l’incarico in favore della società Sinergyplus (riconducibile a Manica), nella piena consapevolezza di Ferrari che la società avrebbe retrocesso a Manica parte delle somme liquidate. Raffaele Cavallaro, funzionario del Comune e rup della procedura, adottò poi l’atto formale.

I Mercati saraceni

Un analogo meccanismo di ingerenza si sarebbe registrato per l’intervento alla rete idrica dei Mercati saraceni, finanziato per 300.000 euro. Di fronte alla richiesta di Ferrari di individuare un ingegnere idraulico, Manica fece il nome dell’architetta Luchetta (la quale a sua volta indicò l’ingegnere Salvatore Cosimo, attuale sindaco di Rocca di Neto). Tuttavia, l’incarico formale fu assegnato direttamente a Luchetta dal Comune (tramite il funzionario Marinello).

Il risolutore dei pagamenti

Verrebbe fuori un ruolo di Manica come risolutore per i pagamenti del Comune. Con l’approssimarsi della scadenza dei termini per i lavori del campo in erba sintetica, la ditta esecutrice, Chisari, manifesta forte preoccupazione trovandosi a gestire i costi vivi per circa cento dipendenti. Di fronte al silenzio degli uffici comunali, il titolare chiede ripetutamente a Combariati di mettersi in contatto con Fabio Manica affinché quest’ultimo intervenga per sbloccare la situazione, confidando anche nella presenza del sindaco Ferrari. L’episodio dimostrerebbe che la ditta riconosceva a Manica, pur formalmente privo di cariche all’interno del Comune di Cirò Marina, una reale capacità di accelerare le procedure amministrative.

Accordi alla presenza di Manica e Ferrari

Le modifiche esecutive sull’appalto (la riparazione dei cancelli e la realizzazione del muro in compensazione rispetto agli spogliatoi) sarebbero state decise in un incontro a cui avevano preso parte il sindaco Ferrari e lo stesso Fabio Manica. Cavallaro nelle conversazioni intercettate rimarca più volte che gli accordi erano stati presi «al cospetto di Fabio», confermando il coinvolgimento diretto di Manica in decisioni formali dell’ente. Ricevuto il computo metrico dall’imprenditore Giuseppe Chisari, inoltre, Combariati non lo trasmette agli uffici comunali ma lo gira direttamente a Manica via Telegram, scatenando le rimostranze di quest’ultimo per le discordanze rispetto alle indicazioni fornite.

Ferrari poi si interfaccia direttamente con Manica, e non con i tecnici o con la ditta, affinché sia quest’ultimo a gestire le pendenze economiche del cantiere comunale. Seguendo le direttive impartite da Manica e veicolate tramite Combariati, viene poi organizzato un incontro diretto tra lo stesso Manica e l’imprenditore Chisari, nei pressi dell’ufficio anagrafe del Comune.

Alla Provincia di Crotone 21 determine viziate

Sul fronte della Provincia, il dirigente Benincasa avrebbe adottato le determine di affidamento “incriminate” nonostante le palesi carenze documentali, l’assenza delle tabelle di calcolo per la determinazione dei corrispettivi e, in alcuni casi, la mancanza dei requisiti professionali in capo agli assegnatari. Una prassi estesa a ben 21 determine viziate, riconducibile, secondo la versione di Manica, a un modus operandi invalso anche in epoca antecedente.

Il centro Desport

L’inchiesta farebbe luce anche sull’affidamento alla Provincia in favore di Giacomo Combariati per l’area Desport. Di fronte a un fondo di progettazione di circa 200.000 euro che rischiava di andare perso per scadenza dei termini, Ferrari chiese a Manica di trovare qualcuno disposto a sviluppare l’incarico. L’intervento fu così indirizzato su Combariati, per l’elaborazione di un progetto complessivo da circa 6 milioni di euro, con l’obiettivo di intercettare successivamente un finanziamento regionale tramite il credito sportivo.

I consiglieri provinciali e il sistema di segnalazioni

Emerge anche il coinvolgimento dei consiglieri provinciali. La società Kreosolution sarebbe stata creata espressamente per consentire al consigliere provinciale Giuseppe Fiorino di lavorare. Il sistema di spartizione e segnalazione dei professionisti avrebbe visto il coinvolgimento di altri amministratori. Tra questi (non sono indagati) figurano Raffaele Gareri (che indicò un professionista per il liceo Gravina), Vincenzo Lagani (che avrebbe fatto una segnalazione per il liceo di Santa Severina) e Fernando Militerno (che avrebbe fatto il nome di una società per il polo di Petilia Policastro).

Anche Combariati avrebbe confermato che la collaborazione professionale e societaria con Fabio Manica era un fatto ampiamente noto e visibile agli amministratori e ai funzionari. Ferrari si sarebbe riservato di indicare in prima persona i professionisti per determinati istituti.

La connivenza dei funzionari

Il gip riconosce le responsabilità materiali e funzionali dei tecnici e dei burocrati e il loro «ruolo stabile» nel sodalizio quali «partecipi». E rileva un’«evidente compiacenza e connivenza» che avrebbe permesso di piegare le procedure agli interessi del gruppo guidato da Manica. Secondo il giudice, la misura interdittiva è sufficiente a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato e inquinamento delle prove. Nel caso di Benincasa, rappresenterebbero un tentativo di inquinamento probatorio due determine in autotutela e una certa “reticenza” nel consegnare la documentazione richiesta dagli inquirenti dopo la discovery, ma anche una conversazione intercettata.

Il gip esclude il reato associativo per Ferrari

Il giudice evidenzia che mancano gravi indizi circa il contributo di Ferrari nel perseguimento dello scopo comune e del piano associativo. Pur a fronte delle numerose emergenze investigative, delle intercettazioni e dei verbali resi da Fabio Manica e Giacomo Combariati che attestano le fitte interlocuzioni e le ingerenze di Ferrari, non è emerso quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza per configurare la partecipazione stabile a un’associazione a delinquere.

La Procura ricorre al Riesame

La Procura però continua a sostenere fermamente che Ferrari debba rispondere quale partecipe stabile dell’associazione a delinquere capeggiata da Fabio Manica. Secondo i pm, che hanno già impugnato la decisione del gip, Ferrari non è un occasionale concorrente esterno, ma il fulcro politico e l’ispiratore della lottizzazione fiduciaria degli appalti pubblici sia in Provincia che al Comune di Cirò Marina.

Il filone contabile

C’è anche il filone contabile. La Finanza ha notificato a Ferrari, Fabio Manica e al dirigente finanziario della Provincia Alfonso Cortese un avviso di conclusione delle indagini per una presunta truffa relativa a un rimborso spese. Al centro vi è la rendicontazione della missione per l’evento Ecomondo di Rimini (novembre 2024). Ferrari e Manica avrebbero richiesto e ottenuto il rimborso di 755euro ciascuno per pernottamenti in un hotel sebbene i costi fossero già saldati da Salvaguardia Ambientale, spa del gruppo Vrenna, leader in Calabria nel settore dei rifiuti. La documentazione presentata recava persino la dicitura “non valida ai fini fiscali”, ma il dirigente Cortese avrebbe omesso i controlli istruttori consentendo l’ingiusta erogazione delle somme a carico dell’ente provinciale.