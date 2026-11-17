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Operazione Teorema bis, l’ex vicepresidente della Provincia di Crotone Manica svela un sistema di spartizione di appalti e incarichi

CROTONE – La “prassi” della lottizzazione. La seconda fase dell’inchiesta Teorema, che ha scosso i palazzi istituzionali tra la Provincia di Crotone e i Comuni del territorio, trova il suo asse portante nei verbali shock di Fabio Manica, ex vicepresidente dell’ente intermedio, resi durante gli interrogatori del 15 e 16 maggio scorsi. Davanti al procuratore Domenico Guarascio e alla sostituta Rosaria Multari, Manica ha raccontato il sistema degli affidamenti diretti, descrivendo nei dettagli una vera e propria spartizione geometrica degli incarichi pubblici legati al PNRR e al bonus scuola.

Parole pesanti come macigni, che mettono al centro il ruolo direttivo dell’allora presidente della Provincia e sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, oggi consigliere regionale, per il quale la Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari.

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Il metodo della Provincia: “due professionisti a testa”

Manica spiega senza filtri come, a suo dire, venivano gestiti i pacchetti di incarichi all’interno dell’ente intermedio, parlando esplicitamente di un sistema collaudato. «Partiamo dai fatti che riguardano i lavori ottenuti dalla Provincia di Crotone, dagli incarichi, in tutto 21, affidati in via fiduciaria dalla Provincia di Crotone, nell’ambito del PNRR. Tutti i consiglieri provinciali in carica da dicembre 2021-gennaio 2022, per i lavori rientranti nel bonus scuola e nel PNRR, hanno avuto l’opportunità di indicare, al presidente, i professionisti a cui affidare i lavori, prima della loro assegnazione. Era un sistema di prassi: era prassi che vi fosse una spartizione degli affidamenti fiduciari tra gli amministratori. Una prassi cui l’amministrazione di Ferrari subentrava e che portava avanti».

Incalzato dal procuratore Guarascio sulle modalità operative, Manica parla di un foglio trasmesso al dirigente competente. «Il presidente appunta… I nominativi che diedi sono quelli dei professionisti Luchetta e Bisceglia e delle due società Kreosolution e Sinergyplus… Una volta che viene indicato il professionista, l’elenco dei professionisti passa al dirigente Benincasa, che prepara le ventine e una determine, entra all’interno della piattaforma e invita il professionista a partecipare e fare l’offerta».

Una ricostruzione ribadita nel verbale del giorno successivo, in cui Manica illustra la natura strutturale del metodo. «L’elenco con gli affidamenti per i quali ogni consigliere provinciale di maggioranza doveva indicare i professionisti a cui dare l’affidamento era detenuto dal presidente Ferrari. Ritengo che sia una prassi comune a tutti gli enti pubblici del Crotonese».

L’assegnazione pilotata a Cirò Marina: il campo sportivo e i Mercati saraceni

Il sistema descritto da Manica trovava identica applicazione nei contesti comunali, in primis a Cirò Marina. Sotto la lente della Procura sono finiti l’appalto per la progettazione del nuovo campo sportivo e l’intervento sul reticolo idrico dei Mercati saraceni. Sulla vicenda del campo sportivo, Manica racconta l’input ricevuto direttamente dal primo cittadino. «Per il campo sportivo quella è una richiesta esplicita. Gli dico: “Sergio, c’è l’opportunità di farmi lavorare come professionista per qualche appalto che è all’interno del tuo Comune”. E lui dice: “C’è il campo sportivo di Cirò Marina, lo dobbiamo affidare… e dimmi tu a chi dobbiamo affidare la progettazione”. Le procedure sono sempre le stesse».

Logica clientelare

Un’architettura che, come confermato nel colloquio con la pm Rosaria Multari, garantiva a Manica non solo la titolarità occulta dell’incarico, ma, sempre a suo dire, la piena consapevolezza in capo a Ferrari della retrocessione degli utili societari. «Gli indico quel nominativo ma non sa dietro quel nominativo che cosa c’è. Sa che io collaborerò con quella società e che da quel lavoro percepirò utile».

La stessa logica clientelare emergerebbe per i Mercati saraceni, un’opera finanziata per 300 mila euro. Di fronte alla necessità tecnica di individuare un ingegnere idraulico, requisito di cui l’architetta Rosaria Luchetta era sprovvista, Ferrari avrebbe sollecitato Manica, il quale dirottò l’incarico sulla professionista pur avvalendosi dell’ingegnere Salvatore Cosimo. «Fui io ad indicare Rosaria Luchetta a Sergio Ferrari, dopo che lui mi aveva chiesto se conoscevo un ingegnere idraulico».

Il memoriale di Giacomo Combariati

Alle dichiarazioni di Manica si saldano i verbali resi dal suo stretto collaboratore Giacomo Combariati, escusso il 22 maggio e l’11 giugno scorsi dopo la trasmissione agli inquirenti di un manoscritto con significative ammissioni di responsabilità. Pur non disponendo dello stesso flusso informativo apicale di Manica, Combariati ha offerto una conoscenza diretta e qualificata delle vicende, corroborando in termini pressoché univoci l’intero impianto investigativo.

L’assegnazione del Desport e il retroscena progettuale

Combariati ricostruisce, tra l’altro, l’affidamento dei lavori di progettazione per il centro sportivo Desport disposto dalla Provincia. «Il lavoro di progettazione per il “Desport” mi fu affidato a maggio 2023 dopo presentazione di offerta tramite il canale Me.P.A.. L’incarico arrivò su indicazione di Fabio Manica […] Una volta che mi fu affidato l‘incarico rilevavo che sull’opera era stato già predisposto un progetto dall’Arch. Luchetta Rosaria qualche anno prima […] Proprio perché l’Arch. Luchetta aveva già predisposto questo progetto architettonico, nella fase di esecuzione dei lavori mi sono avvalso della collaborazione della stessa Luchetta».

Lo stretto legame operativo trova conferma anche nella fase di estensione del progetto. «Dopo circa un anno, intorno all’estate 2024, Fabio Manica mi riferiva che Sergio Ferrari, presidente all’epoca della Provincia, mi chiedeva se fosse possibile uno sforzo per estendere il progetto all’intera area sportiva. Il progetto originario era limitato soltanto alla palestra, mentre Ferrari mi chiedeva se fosse possibile estendere la progettazione all’intera area rimanendo nella soglia dei 40.000 euro circa. Io predisponevo il progetto nuovo che poi veniva presentato in Provincia nell’ambito di una riunione tenutasi nella stanza del presidente Ferrari in modalità telematica, alla presenza di Fabio Manica e di due tecnici della Regione».

La consapevolezza dei ruoli e la sinergia societaria occulta

Combariati precisa che Ferrari «sapeva che Manica avrebbe percepito gli utili dai lavori del campo sportivo di Cirò Marina. Il fatto che collaborassimo io e Manica era un fatto notorio. Alla stessa riunione per l’estensione dell’opera alla Desport Manica ha partecipato in quanto vicino a Ferrari ed è stato parte attiva della riunione spiegando la parte relativa al numero di posti auto, il tutto alla presenza di Ferrari». La co-gestione degli appalti e la consapevolezza del vertice politico è uno degli elementi su cui punta la Procura che ha impugnato il diniego dell’arresto per Ferrari.