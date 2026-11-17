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Ecco perché la Procura di Crotone ha fatto ricorso al Riesame contro il mancato arresto di Ferrari nell’ambito dell’inchiesta Teorema

CROTONE – La Procura contesta aspramente la decisione del gip Vincenzo Corvino il quale ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per il consigliere regionale Sergio Ferrari. Vediamo alla luce di quali motivi i pm chiedono al Tribunale del Riesame di Catanzaro di riformare l’ordinanza impugnata e di applicare a Ferrari la misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Il gip, pur avendo riconosciuto che Ferrari, in qualità di presidente della Provincia, abbia esercitato una «concreta ingerenza e influenza» e una spiccata «pre-determinazione» nella scelta dei professionisti e delle società vicine all’ex vicepresidente Fabio Manica (assegnando appalti in ambito provinciale e comunale), ha escluso la gravità indiziaria per i reati fine di falso e corruzione e per il reato associativo.

Secondo il procuratore Domenico Guarascio e la sostituta Rosaria Multari, il ragionamento del gip è contraddittorio. Se è provato che i funzionari pubblici indagati (Benincasa alla Provincia, Marinello e Cavallaro al Comune di Cirò Marina) agivano su diretta indicazione di Ferrari per favorire il sodalizio di Manica, non si può escludere il concorso morale e materiale di Ferrari nei reati contestati.

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Gli affidamenti provinciali e il file RIEPILOGO

Il gip ha ritenuto non sufficientemente riscontrata la chiamata in correità di Fabio Manica in merito alla prassi di raccogliere i nominativi dai consiglieri provinciali e stilare un elenco da consegnare al dirigente Benincasa, sostenendo che mancasse il riscontro documentale di tale elenco. Ma il pm rileva che l’accertamento informatico eseguito il 31 marzo 2026 sul computer in dotazione esclusiva all’ufficio di presidenza della Provincia ha permesso di estrapolare un file denominato “RIEPILOGO”. Dalle proprietà del file risulta che l’ultima modifica dall’account “presidente” risale al 28 luglio 2025 (quando Ferrari era ancora in carica), e il suo contenuto corrisponde esattamente alla pianificazione degli affidamenti agli ingegneri e architetti del gruppo Manica.

Il centro Desport

Pur riconoscendo che Ferrari fu l’ispiratore dell’estensione del progetto e che lo stesso progetto fu discusso in sua presenza con Manica (in assenza di copertura finanziaria e di delibere), il gip aveva escluso il concorso nel falso. Il pm sostiene l’illogicità di ritenere provata la consapevolezza dell’illecito finanziario e procedurale, escludendo poi il dolo di concorso nel reato associativo e di falso.

I Mercati saraceni

La contraddizione sarebbe anche sul dolo. Il gip aveva ammesso che Ferrari si era interferito per fare affidare l’incarico all’architetta Luchetta (priva della qualifica di ingegnere idraulico) e che dialogava costantemente con Manica per risolvere i problemi di frazionamento delle aree. Ciononostante, il gip ha escluso che Ferrari sapesse della necessità della qualifica tecnica. Per la Procura, la costante sinergia tra Ferrari e Manica e la predeterminazione della beneficiaria rendono provata la consapevolezza dell’accordo e della falsa attestazione formale.

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Il campo sportivo di Cirò Marina

Ancora, il gip ha acclarato che Ferrari sapeva che dietro la società Sinergyplus c’era Fabio Manica e che a lui sarebbero andati gli utili delle tangenti, ma ha escluso il concorso di Ferrari nella corruzione e nel falso perché non vi sarebbe prova che sapesse che il dirigente Cavallaro avrebbe redatto un atto non conforme alle norme. Il ricorrente ricorda che la corruzione ha ad oggetto un “fatto” (il mercimonio della funzione) e non necessariamente un singolo atto formale viziato. L’accordo criminoso, secondo il pm, prevedeva che l’affidamento fosse mascherato alla Sinergyplus per garantire i profitti a Manica con il pieno co-interessamento e l’impulso causale di Ferrari.

Il reato associativo

Il pm censura, infine, la decisione del gip di escludere il ruolo di partecipe stabile della presunta associazione a delinquere in capo a Sergio Ferrari. Secondo la Procura, le prove logiche, le chat, la gestione del computer d’ufficio e la sistematica lottizzazione degli appalti dimostrano che Ferrari non è stato un concorrente occasionale od esterno, ma il pilastro politico-istituzionale e il co-promotore che avrebbe garantito la continuità operativa del sodalizio criminoso capeggiato da Fabio Manica sia in ambito provinciale che al Comune di Cirò Marina.