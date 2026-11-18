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L’asse Ferrari-Manica dietro l’appalto per il campo sportivo di Cirò Marina nella carte dell’operazione Teorema bis

CROTONE – Non conosceva nemmeno il nome del direttore dei lavori ufficialmente incaricato dal suo Comune, al punto da dover chiedere a Fabio Manica di «ricordarglielo» su WhatsApp. È uno dei dettagli più emblematici contenuti negli atti del nuovo filone dell’inchiesta “Teorema” in merito all’appalto per il campo sportivo di Cirò Marina. Una vicenda nella quale, a differenza del caso dei Mercati saraceni, la Procura della Repubblica contesta non solo il falso in atto pubblico ma anche il reato di corruzione, chiamando in causa l’allora sindaco Sergio Ferrari, oggi consigliere regionale, il responsabile dell’Area Manutenzione Raffaele Cavallaro e lo stesso ex vicepresidente della Provincia Fabio Manica.

Secondo l’impianto accusatorio, costruito incrociando gli interrogatori resi a maggio 2026 da Manica e dal suo collaboratore Giacomo Combariati con le intercettazioni, l’affidamento dei lavori alla società Sinergyplus fu il frutto di un accordo preciso. Manica ha confessato ai magistrati di aver chiesto quell’incarico a Ferrari come «favore personale» per poter lavorare e incassare i relativi profitti. Ricordiamo comunque che il gip di Crotone Vincenzo Corvino non ha ritenuto sufficientemente riscontrate le accuse respingendo la richiesta di arresto per Ferrari, ma la Procura ha già fatto ricorso al Riesame.

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La regia politica e la spartizione degli utili

Stando alla ricostruzione dei pm, Ferrari, in un primo tempo rimasto nell’ombra su questo specifico episodio, indicò al funzionario Cavallaro di dirottare la procedura sulla Sinergyplus, ben sapendo che dietro quella sigla societaria operava in modo occulto Manica e che a quest’ultimo sarebbero confluiti gli utili dell’operazione.

Un ritorno economico quantificato dagli inquirenti in circa 50.000 euro complessivi, effettivamente percepiti da Manica tramite la società e poi in parte divisi con Giacomo Combariati, come da quest’ultimo ammesso davanti ai pm. Secondo l’accusa, sia Ferrari che Cavallaro (autore della determina di affidamento ritenuta illegittima e falsa) avrebbero così cooperato per assicurare a Manica non solo la commessa pubblica, ma anche il successivo recupero del denaro considerato dagli inquirenti quale prezzo della corruzione.

Il “vero” referente del cantiere

A svelare chi tirasse realmente le fila dell’appalto sono soprattutto i rapporti quotidiani sulla gestione del cantiere. Combariati ha spiegato ai magistrati che, pur figurando formalmente nella gestione tecnica, i suoi contatti con il responsabile comunale Cavallaro erano limitati, poiché il reale interlocutore per ogni questione operativa era Fabio Manica. Una circostanza definita come «notoria» all’interno degli uffici municipali cirotani.

Un dato confermato dalle intercettazioni. Quando sorgevano criticità con la ditta esecutrice dei lavori (la Chisari), tanto il funzionario Cavallaro quanto lo stesso sindaco Ferrari si rivolgevano direttamente a Manica. Dalle captazioni emerge che Ferrari contattò Manica più volte, anche nell’arco della stessa giornata, per concordare un incontro con l’imprenditore e appianare le pendenze, pur essendo Manica privo di qualsiasi incarico al Comune di Cirò Marina e ormai sprovvisto persino della delega provinciale alla Stazione unica appaltante all’epoca delle conversazioni del 2025.

L’amnesia sul direttore dei lavori

Il riscontro documentale arriverebbe dall’analisi dell’iPhone sequestrato a Fabio Manica, dove sono state recuperate diverse chat WhatsApp intercorse con Ferrari tra l’aprile 2024 e il luglio 2025 (oltre a un’intercettazione del 28 settembre 2025 in cui l’ex primo cittadino sollecitava Manica ad acquisire informazioni tecniche sull’impianto sportivo).

Proprio da quei messaggi emergerebbe chi fosse il reale riferimento del sindaco. In una delle conversazioni relative all’andamento dell’opera, Ferrari dimostra di non sapere neppure come si chiami Giacomo Combariati, formalmente il direttore dei lavori del cantiere comunale, chiedendo direttamente a Manica di ricordarglielo. Un elemento che, unito alle intercettazioni successive alla notifica dell’avviso di garanzia a Cavallaro (in cui emergerebbe lo stretto legame fiduciario tra il tecnico e l’ex sindaco), salda, nell’ottica della Procura, il cerchio delle presunte complicità.