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Controlli morbidi nei cantieri in cambio di pesce, la Procura di Crotone chiede condanne per 5 ispettori Spisal

CROTONE — Cinque richieste di condanna comprese tra i cinque anni e tre mesi e i sei anni di reclusione. È quanto ha invocato il pubblico ministero Umberto Iurlaro al termine della sua requisitoria nel processo nato dall’inchiesta sui presunti favori illegali e i controlli “morbidi” nei cantieri che nel 2021 coinvolse alcuni funzionari e addetti dello Spisal (Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asp di Crotone.

L’accusa ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione ciascuno per Francesco Tilelli (71 anni, di Strongoli) e Giacomo Bruno, detto Jimmy (59, di Crotone); 5 anni e 6 mesi per Lorenzo Rocca (47, di Crotone); 5 anni e 3 mesi a testa per Antonio Frontera (59, di Crotone) e Antonio Aloe (69, di Cirò Marina).

Il percorso giudiziario e l’assoluzione di Balzano

Il rinvio a giudizio dei cinque imputati risale al 2023. La loro vicenda processuale si era separata fin dall’inizio da quella dell’imprenditore crotonese Elio Balzano (40 anni, titolare della società navale “Porto Vecchio Service”, difeso dall’avvocato Pasquale Carolei), il quale aveva optato per il rito abbreviato ed in appello ha ottenuto l’assoluzione.

Le accuse e i due episodi contestati

L’indagine dei carabinieri, che nel novembre 2022 aveva portato all’esecuzione di due misure cautelari interdittive di sospensione dal pubblico ufficio, si è concentrata su due episodi principali.

Secondo la ricostruzione accusatoria originaria, i verificatori avrebbero archiviato una pratica amministrativa omettendo sanzioni e verbali di prescrizione nei confronti dell’azienda di Balzano, ricevendo in cambio una cassetta di pesce ciascuno. In questo filone (che per Balzano si è appunto chiuso con l’assoluzione in secondo grado), Bruno e Tilelli devono rispondere a vario titolo di corruzione in atti giudiziari.

Agli imputati vengono contestate a vario titolo le omesse sanzioni e la mancata rilevazione di violazioni alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a vantaggio di una ditta edile locale.

Gli interventi della difesa

A seconda delle singole posizioni, i reati contestati ai cinque addetti dello Spisal – un reparto strategico in un territorio segnato da una forte incidenza di infortuni e morti sul lavoro – includono anche il falso ideologico in atto pubblico, il rifiuto d’atti d’ufficio e l’abuso d’ufficio.

Sono già intervenuti gli avvocati Nicola Cantafora, Fabrizio Costarella, Mariano Salerno, per tentare di smontare le contestazioni. Alla prossima udienza la parola agli avvocati Francesco Laratta e Fabrizio Salviati. Quindi, la sentenza del Tribunale penale presieduto da Alfonso Scibona.