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L’architetta scelta per un lavoro da ingegnere: in Teorema bis le chat che inguaiano Manica e Ferrari per l’affidamento ai Mercati Saraceni

CROTONE – «Abbiamo a portata di mano un ingegnere idraulico?». È il 25 ottobre 2022, ore 14.40, quando l’ex vicepresidente della Provincia di Crotone Fabio Manica invia questo messaggio su WhatsApp al suo collaboratore Giacomo Combariati. In quella chat si nasconde l’innesco di uno degli episodi più emblematici del nuovo filone dell’inchiesta “Teorema”, che ha portato a misure interdittive per tre funzionari pubblici, due dei quali in servizio al Comune di Cirò Marina. L’affidamento dei lavori di efficientamento della rete idrica nella località “Mercati Saraceni” di Cirò Marina è finito al centro di un’accusa di falso ideologico in atto pubblico che coinvolge l’allora sindaco cirotano Sergio Ferrari, oggi consigliere regionale, e il dirigente comunale Giuseppe Marinello.

Secondo la ricostruzione della Procura, per questa specifica vicenda non si configura il reato di corruzione, non essendoci prova che Ferrari o Marinello sapessero di una retrocessione di utili a favore di Manica. Ma risulta consolidato il concorso nel falso. La determina dirigenziale del 30 novembre 2022 assegnava, infatti, la progettazione all’architetta Rosaria Luchetta, attestando il possesso di requisiti professionali (la qualifica di ingegnere idraulico) di cui la professionista era in realtà sprovvista.

La corsa all’ingegnere e la scelta di Ferrari

I verbali degli interrogatori resi a maggio 2026 da Manica e dall’ingegnere Giacomo Combariati ricostruiscono la genesi dell’operazione. Dovendo procedere in tempi stretti per non perdere i fondi, nell’autunno del 2022 l’allora sindaco Ferrari si rivolse a Manica per reperire un ingegnere idraulico.

Individuato il tecnico idoneo nell’ingegnere Salvatore Claudio Cosimo, oggi sindaco di Rocca di Neto e vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, totalmente estraneo alle indagini, Manica lo segnalò a Ferrari. Tuttavia, secondo il racconto messo a verbale, l’ex primo cittadino decise di indicare al dirigente Marinello il nominativo di Rosaria Luchetta, professionista legata al gruppo di Manica e già nota a Ferrari per gli incarichi alla Provincia di Crotone, lasciando che fosse poi Cosimo a redigere materialmente gli elaborati tecnici senza comparire negli atti ufficiali.

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I rilievi in anticipo e l’ansia per le scadenze

L’analisi forense dei dispositivi sequestrati ha restituito una cronologia che gli inquirenti definiscono anomala. Già il 5 novembre 2022, cioè 17 giorni prima dell’offerta sul portale MePA (22 novembre) e 25 giorni prima della determina di affidamento (30 novembre), l’ingegnere Luca Bisceglia (marito di Luchetta) inviava alla moglie alcune fotografie scattate ai Mercati Saraceni. Nelle immagini compaiono un operatore della ditta “Rilievo facile” di Cosimo con un drone in volo sull’area e lo stesso Fabio Manica appoggiato a un furgone sul luogo dei futuri lavori.

A metà novembre la tensione per le scadenze amministrative salì alle stelle. Luchetta inviava, il 14 novembre, una nota audio a Cosimo sollecitando la consegna del progetto entro il 18 («Qua dal fronte mi chiedono quel lavoro… ci dovremmo sbrigare»). Due giorni dopo era Manica a incalzare la professionista via chat. «Premiamo sull’acceleratore, non abbiamo tempo, siamo vincolati ad una scadenza, non possiamo andare oltre il 25, così ci giochiamo tutto Rò». Il 19 novembre Luchetta chiedeva esplicitamente a Cosimo se dovesse accettare l’incarico sul portale, subordinando la propria adesione alla garanzia del suo supporto tecnico («Con lui facciamo un figurone»). Un intreccio confermato anche da Combariati, che ha ammesso di essere intervenuto a sua volta per predisporre documentazione integrativa necessaria al nulla osta delle Ferrovie (RFI).

Il canale diretto tra Ferrari e Manica

A riscontrare la consapevolezza del legame tra Manica e la professionista affidataria interverrebbero i messaggi scambiati nell’agosto 2023. Di fronte ai ritardi sul frazionamento dei terreni propedeutico all’avvio del cantiere, la rup del procedimento, l’ingegnera Bina Fusaro, scrisse al sindaco Ferrari chiedendogli di sollecitare la progettista Luchetta.

Invece di contattare direttamente la professionista incaricata dal Comune, Ferrari inoltrò il messaggio su WhatsApp a Fabio Manica, che rispose subito «Ok» e cinque giorni dopo, il 28 agosto, rassicurò il sindaco. «Buongiorno… questa mattina procederanno al picchettamento dell’area propedeutico al frazionamento». Un automatismo comunicativo che, unito alle intercettazioni del dirigente Marinello, captato mentre ammetteva di aver affidato l’incarico a un soggetto non qualificato, chiude per l’accusa il cerchio sul concorso nel falso. Ipotesi tutte da verificare in sede processuale, tanto più che per Ferrari il gip Vincenzo Corvino ritiene non sufficientemente riscontrate le accuse.